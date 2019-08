Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Viet Film Fest) Tổ Chức Tiệc Khởi Động Giới Thiệu Phim

Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) thân mời quý vị tới dự Tiệc Khởi Động Viet Film Fest 2019, diễn ra từ 3 giờ tới 5 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 8 tháng 9, trong khu The Outlets at Orange (tên cũ là The Block). Trong dịp này, Viet Film Fest sẽ công bố danh sách những phim được tuyển chọn, trailer chính thức, các đề cử cho Phim Truyện Xuất Sắc Nhất, Phim Ngắn Xuất Sắc Nhất, Nữ Diễn Viên Xuất Sắc Nhất và Nam Diễn Viên Xuất Sắc Nhất của Đại Hội Điện Ảnh năm nay. Buổi tiệc tham dự miễn phí.

Chương trình sẽ quy tụ nhiều ngôi sao và các nhân vật tên tuổi trong ngành điện ảnh. Phần biểu diễn văn nghệ đặc sắc với sự góp mặt của các ca sĩ Kim Thanh, Mê Linh, Cao Minh Hùng, vũ công ballroom Chipaul và Millie Cao. Xướng ngôn viên truyền hình Thanh Tâm sẽ điều khiển chương trình. Quí vị khán giả có thể mua All-Access Badges với giá giảm và vé coi phim trong dịp này.

Đây là Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế lần thứ 11. Đại hội sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 11 đến 13 tháng 10. Mọi chi tiết về Viet Film Fest, xin vào thăm trang nhà tại www.vietfilmfest.com.

Tiệc Khởi Động Viet Film Fest 2019

Ngày: Chủ Nhật, Ngày 8 tháng 9, 2019

Giờ: Thảm Đỏ 2:00 giờ chiều; Chương trình: 3:00 giờ - 5:00 giờ chiều

Địa điểm: AMC Orange 30

Toạ lạc trong khu The Outlets at Orange 20 City Blvd. West, Suite E, Orange, CA 92868-3130

Vào cửa miễn phí



LIÊN LẠC

Thuy-Van Nguyen, Festival Director: Thuyvannguyen@vaala.org

Michelle Do, Associate Director: Michelledo@vaala.org