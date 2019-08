Phóng Viên Không Biên Giới Trao Giải Tự Do Báo Chí Cho Phạm Đoan Trang

Nhà hoạt động nhân quyền, blogger Phạm Đoan Trang được Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới trao tặng Giải Tự Do Báo Chí năm 2019, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 30 tháng 8.Bản tin VOA viết như sau.Blogger, nhà hoạt động được nhiều người biết tiếng Phạm Đoan Trang được đề cử Giải Tự do Báo chí của tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) năm nay.Theo thông cáo của RSF ra ngày 29/8, Phạm Đoan Trang nằm trong danh sách chung khảo gồm các cá nhân và tổ chức từ 12 nước trên thế giới cho 3 giải thưởng quốc tế vinh danh sự can đảm, tính hoạt động độc lập, và ảnh hưởng của họ.Tổng Thư ký tổ chức quốc tế RSF, Christophe Deloire, cho biết nhiều ứng viên luôn đối diện với đe dọa và bị cầm tù nhiều lần nhưng họ vẫn tiếp tục lên tiếng chống lại sự lạm dụng quyền lực, tham nhũng và các tội ác khác và rằng công việc của họ là nguồn động viên cho tất cả những ai muốn giải quyết những khó khăn quan trọng nhất của nhân loại.Phạm Đoan Trang được đề cử giải vinh danh tầm ảnh hưởng.Sáng lập viên của tạp chí online ‘Luật Khoa’, RSF nói, sống tại một trong những nước đàn áp nhất trên thế giới. Với những bài viết của mình, cô giúp người dân hiểu rõ quyền và tự bảo vệ các quyền dân sự của họ. Cô cũng là một nhà cổ súy mạnh mẽ cho quyền của cộng đồng LGBT. Nữ ký giả độc lập này, vẫn theo RSF, bị đánh đập, sách nhiễu, và giam cầm nhiều lần tại Việt Nam vì các hoạt động cổ súy nhân quyền một cách ôn hòa.Tại lễ trao Giải Tự do Báo chí lần thứ 27 vào ngày 12/9 tới đây ở Berlin (Đức), RSF sẽ loan báo ba người được nhận ba giải thưởng chung cuộc.Kể từ khi ra đời năm 1992, Giải Tự do Báo chí thường niên của RSF dành trao tặng cho các nhà báo độc lập, dấn thân tranh đấu cho quyền tự do báo chí và hoạt động của họ gây ảnh hưởng lớn trong cộng đồng.RSF nói các giải thưởng này là tín hiệu cho các thể chế đàn áp thấy rằng công việc của những nhà báo can đảm được thế giới biết đến và họ không cô đơn, không bị thế giới lãng quên.