GD Giới Tính, Xâm Hại, Đánh Vợ, Giao Thông

Thành phố Sài Gòn giáo dục giới tính sớm cho trẻ em vì sợ những tên dâm tặc quậy phá trẻ em…

Báo Giáo Dục & Thời Đại kể: Sở GD&ĐT TP.SG vừa có văn bản gửi Phòng GD&ĐT các quận, huyện và hiệu trưởng các trường mầm non trực thuộc trên địa bàn về việc triển khai chương trình GD giới tính cho trẻ từ 3-5 tuổi.

Theo đó, mục đích của chương trình nhằm giúp trẻ biết bảo vệ bản thân trước nguy cơ xâm hại, ngay cả khi không có cha mẹ và người chăm sóc trẻ bên cạnh; Giúp trẻ hiểu về cơ thể mình, qua đó biết tôn trọng mình, tôn trọng người khác.

Báo Bảo Vệ Pháp Luật kể: Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bà Vũ Thị Kim Hoa cho biết, tính 4 năm (2015 - 2018) và 6 tháng đầu năm 2019, toàn quốc xảy ra 7.829 vụ xâm hại trẻ em, với 7.767 trẻ em bị xâm hại. Tại Hà Nội, từ năm 2015 đến hết tháng 6/2019, có 365 vụ xâm hại trẻ em với 313 trẻ em bị xâm hại, trong đó, xâm hại tình dục 199 vụ (chiếm 54,5%) với 220 trẻ.

Tại TPSG, từ năm 2017 đến quý I/2019 xảy ra 170 vụ (năm 2017 là 58 vụ, năm 2018 là 77 vụ và quý I/2019 xảy ra 35 vụ), trong đó, có 147 vụ xâm hại tình dục trẻ em...

Bản tin Zing kể: Công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội), cho biết chị Vũ T.T.L. (27 tuổi) đã rút đơn tố cáo gã "võ sư" vũ phu Nguyễn Xuân Vinh (32 tuổi). Trước đó, L. tố cáo chồng vì hành vi bạo hành, đánh đập khi chị đang bế đứa con nhỏ vừa sinh được 2 tháng trên tay. Công an cho biết người chồng đã hối lỗi và viết đơn cam kết không tái diễn vi phạm, nên gia đình bên vợ đã rút đơn tố cáo.

Báo Pháp Luật viết: Vợ không tố cáo nhưng nếu đủ căn cứ vẫn có thể khởi tố… Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định hành vi của ông Vinh rất đáng lên án vì không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng đến tâm lý của người phụ nữ mà còn đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của hai mẹ con.

Sự thể hiện tính chất côn đồ, ra tay không thương tiếc có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác (quy định tại Điều 134 BLHS). Nếu thương tích thuộc khoản 1 thì cơ quan tố tụng chỉ vào cuộc xử lý khi có đơn của người bị hại và khi người bị hại rút đơn, vụ việc sẽ bị đình chỉ.

Báo Tuổi Trẻ kể: Theo Sở Giao thông vận tải TP.SG, tính đến ngày 15-6-2019, TP.SG có 8,94 triệu xe cá nhân, tăng 6,98% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó có 825.343 ôtô, tăng 15,99% và 8,12 triệu xe máy, tăng 6,14%. Như vậy, tính từ năm 2010 đến nay, TP.SG tăng thêm hơn 4 triệu xe. Bình quân mỗi người dân đều có một xe máy hoặc ôtô. Sở Giao thông vận tải cho biết hậu quả của số lượng xe cá nhân tăng vọt làm tình hình giao thông diễn biến phức tạp.

Báo Tiền Phong kể: Số liệu của Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho thấy, tốc độ tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp FDI giai đoạn 2011-2016 trung bình 23%, tốc độ tăng trưởng tài sản trên 19% nhưng có tới 44 - 51% doanh nghiệp báo lỗ hàng năm. Năm 2017, ngành Thuế đã thanh, kiểm tra 734 doanh nghiệp có giao dịch liên kết, qua đó truy thu, truy hoàn và phạt hơn 2.270 tỷ đồng; giảm khấu trừ 92 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 4.625 tỷ đồng. Trong đó, ngành Thuế đã thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với 186 doanh nghiệp, truy thu gần 720 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 4.134 tỷ đồng.

Báo Thanh Tra kể: Phố cafe sát đường tàu lọt “tầm ngắm” xử lý của Cục CSGT… Theo tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên địa bàn thành phố Hà Nội đang diễn ra ngang nhiên, phát sinh nhiều hàng quán ven đường sắt, điểm tụ tập đông người, chụp ảnh "tự sướng" trên đường ray.

...một số người dân sinh sống gần với hệ thống đường sắt tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng thuộc địa bàn các phường Hàng Bông, Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm), Điện Biên Phủ (quận Ba Đình) và tuyến đường sắt các phường Khâm Thiên (quận Đống Đa), Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) thời gian gần đây phát sinh hoạt động kinh doanh hàng quán. Đây là những nơi thường xuyên diễn ra tình trạng du khách nước ngoài, khách du lịch tụ tập tại các khu vực này để quay phim, chụp ảnh trên đường sắt gây mất trật tự ATGT đường sắt

Bản tin TTXVN kể: Thiếu giáo viên, hơn 12.000 học sinh mầm non ở Hà Tĩnh chưa được đến trường… Để giải quyết thực trạng thiếu hụt giáo viên mầm non tại các địa phương, một trong những giải pháp được UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đưa ra là đẩy mạnh kêu gọi xã hội hóa, phát triển các trường tư thục, các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục.

Diễn Đàn Doanh Nghiệp kể: ông Jesudas Bell – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành Công ty TNHH Futurelinks Ấn Độ, thành viên Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ-- giải thích: Việt Nam đã đưa ra rất nhiều chính sách tốt cho các nhà đầu tư đầu tư vào Việt Nam, đối với các nhà đầu tư nước ngoài như Ấn Độ, chúng tôi quan tâm tới các lĩnh vực liên quan đến năng lượng như năng lượng tái chế, hoặc truyền tải và phân phối năng lượng đều hấp dẫn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Ấn Độ, đặc biệt là các thành viên của Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ đều cho rằng, hoạt động cung cấp nước, hoặc xử lý nước, cảng hàng không, đường sắt cao tốc… là những lĩnh vực doanh nghiệp Ấn Độ quan tâm. Bởi đây cũng là những lĩnh vực doanh nghiệp có thể mang chuyên gia từ Ấn Độ sang để thực hiện dự án.

Báo Dân Trí kể: Theo hướng dẫn một số hoạt động đầu năm học và chuẩn bị năm học mới bậc tiểu học, Sở GD-ĐT TP.SG đã đưa ra những thay đổi trong tổ chức hoạt động trường lớp. Sở yêu cầu, trường tiểu học, thời gian vào học không sớm hơn 7h15, thời gian ra chơi mỗi buổi học (kể cả thời gian tập thể dục) không được ít hơn 30 phút. Về tập vở của học sinh, lãnh đạo Sở quy định các khối lớp thống nhất chỉ sử dụng tối đa 3 quyển vở ô ly.

Thanh Niên kể: Số ứng viên được Hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm nay giảm còn chưa bằng một nửa so với ứng viên đạt chuẩn lần trước đó. Theo 1 GS có tham gia Hội đồng ngành năm nay, số lượng ứng viên GS và PGS của các ngành khối xã hội nhân văn, an ninh quốc phòng, kinh tế, luật… của năm 2019 ít hơn đáng kể so với những năm trước.

Theo GS này, nguyên nhân chủ yếu là do quy chế mới yêu cầu ứng viên phải là tác giả chính của ít nhất 3 (đối với GS) hoặc 2 (đối với PGS) bài báo quốc tế. Thực tế là nhiều giảng viên ĐH khối ngành này không có khả năng công bố quốc tế hoặc nếu có công bố quốc tế thì họ cũng không phải là tác giả chính nên không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu.

Báo Đồng Nai kể: Xuất khẩu của Đồng Nai đang có dấu hiệu chậm lại. Trong gần 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt hơn 12,76 tỷ USD, chỉ tăng hơn 5,2% so với cùng kỳ năm trước (trong khi 8 tháng đầu năm 2018 so với năm 2017 tăng trên 10%). Đồng Nai đang tìm giải pháp để xuất khẩu năm nay giữ được mức tăng từ 10% trở lên.

Theo Cục Thống kê Đồng Nai, trên 80% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh thuộc về doanh nghiệp (DN) có vốn nước ngoài, còn lại là của các DN trong nước. Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu của cả DN trong nước lẫn nước ngoài tăng trưởng thấp hơn so với bình quân chung cả nước.

VietnamNet kể về vụ án “Sau khi bị nhóm bạn trai cùng trường hiếp dâm tập thể, nữ sinh lớp 10 ở Hà Giang bị hoảng loạn, phải nghỉ học. “… TAND Cấp cao tại Hà Nội hôm 28/8/2019 đưa các bị cáo Hoàng La Dương, Lý Anh Tú, Mạc Văn Huy (đều SN 2001, ở Hà Giang và là học sinh lớp 10) và La Anh Tú (SN 2002, ở Hà Giang, học sinh lớp 9) ra xét xử phúc thẩm tội hiếp dâm trẻ em. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ tội của các bị cáo.

Nguyên khởi vụ án là vào chiều 4/12/2017, cả 4 bị cáo đã giữ tay chân, bịt miệng, bắt L. phải quan hệ. Nạn nhân đã phải nhiều lần "phục vụ" nhóm bạn. HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt: Hoàng La Dương: 14 năm tù; Mạc Văn Huy: 13 năm 6 tháng; Lý Anh Tú: 13 năm; La Anh Tú: 8 năm, 6 tháng. Buộc các bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân hơn 38 triệu đồng. HĐXX cấp phúc thẩm quyết định giảm cho các bị cáo Dương, Huy và Lý Tú mỗi người 6 tháng tù.

Sức Khỏe & Đời Sống kể: Vừa qua, Thanh tra Sở Y tế TP.SG cho biết vừa tiến hành kiểm tra và xử phạt hàng loạt công ty dược phẩm trên địa bàn thành phố với tổng tiền phạt gần 300 triệu đồng -- vì nhãn ghi không đầy đủ nội dung; vì quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo; nhãn ghi tính năng công dụng sai; trên nhãn có chữ viết và các thông tin khác không đúng bản chất, sự thật về hàng hóa đó; không thực hiện đúng quy định về điều kiện bảo quản thuốc trong quá trình bảo quản; bán buôn thuốc có giấy chứng nhận thực hành tốt đã hết thời hạn có hiệu lực...