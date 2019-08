Hàng chục ngàn nắp lò nấu ăn đã bị thu hồi, vì lý do rất kỳ lạ là chúng có thể tự bật lên. 26,300 nắp lò bằng kiếng -- được bán dưới các nhãn hiệu Whirlpool, KitchenAid và JennAir -- được lệnh thu hồi hôm Thứ Tư bởi Whirlpool, theo Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng Hoa Kỳ cho biết. Whirlpool nói rằng họ đã nhận được 133 báo cáo về việc nắp lò tự bật lên, kết quả là có 14 vụ cháy hay thiệt hại do nóng được báo cáo. 2 trường hợp bị bỏng nhẹ được báo cáo.