Giáo sư Đại Học Úc Carl Thayer: VN Nên Nhờ Interpol Bắt Tàu Hải Dương TC; Tàu Khu Trục Mỹ Vào Bên Trong 12 Hải Lý Của Đá Chữ Thập, Vành Khăn

Tình hình tại Biển Đông ngày càng lộ rõ nguy cơ bùng nổ chiến tranh, khi TC đưa tàu khảo sát Hải Dương 8 trở lại Bãi Tư Chính. Còn Hoa Kỳ thì cho tàu chiến đi vào bên trong 12 hải lý của các đảo Đá Chữ Thập và Vành Khăn mà TC tuyên bố chủ quyền, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 28 tháng 8 cho biết.Bản tin VOA viết như sau.Giới quân sự Hoa Kỳ cho biết một tàu khu trục thuộc Hải quân Hoa Kỳ hôm thứ Tư 28/8 đi sát các đảo mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền ở Biển Đông, một động thái có khả năng làm Bắc Kinh tức giận vào thời điểm hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang có quan hệ căng thẳng.Tuyến đường thủy tấp nập này là một trong số ngày càng nhiều điểm nóng trong mối quan hệ Mỹ-Trung, trong đó có cả một cuộc chiến thương mại, các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, và vấn đề Đài Loan.Reuters đưa tin hôm 27/8 là Trung Quốc đã từ chối lời đề nghị cho tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ đến thăm thành phố cảng Thanh Đảo của Trung Quốc.Tàu khu trục Hải quân Hoa Kỳ Wayne E. Meyer đã đi vào trong phạm vi 12 hải lý của các đảo đá Chữ Thập và Vành Khăn, Trung tá Reann Mommsen, nữ phát ngôn viên của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Hoa Kỳ, nói với Reuters.Bà Mommsen nói thêm rằng tác vụ kể trên được thực hiện “để thách thức các lời tuyên bố chủ quyền biển quá đáng và bảo vệ quyền tiếp cận các tuyến đường thủy theo luật pháp quốc tế”.Trong khi đó một bản tin khác của Đài VOA trích lời chuyên gia Hoa Kỳ cho biết VN sẽ không nổ súng trước trong vụ Bãi Tư Chính.Bản tin hôm 28 tháng 8 cho biết chi tiết như sau.Một chuyên gia người Mỹ về hải quân Trung Quốc mới nhận định rằng ông “không nghĩ Việt Nam sẽ nổ súng trước”, trong bối cảnh có tin nói rằng tàu thăm dò của quốc gia đông dân nhất thế giới “cách bờ biển Phan Thiết 185 km”.“Có quá nhiều thứ có thể mất mát. Hải quân Trung Quốc mạnh hơn rất nhiều. Nếu một cuộc đụng độ vũ trang xảy ra, Trung Quốc có lẽ có thể sử dụng chuyện đó làm cái cớ để chiếm quyền kiểm soát các hòn đảo hoặc tiền đồn thuộc quản lý của Việt Nam”, ông Ryan Martinson, chuyên gia của Trường Hải Chiến Hoa Kỳ, nói với VOA tiếng Việt.Nhà nghiên cứu lâu năm về hải quân Trung Quốc cuối tuần trước viết trên Twitter rằng “dường như tàu Hải Dương 8 mở rộng thăm dò ở khu vực gần bờ biển Việt Nam hơn”. Hãng tin Reuters sau đó dẫn dữ liệu hàng hải nói rằng tàu này “khảo sát ở Vùng Đặc quyền Kinh tế của Việt Nam”, “cách đảo Phú Quý 102 km về phía đông nam và cách bờ biển Phan Thiết 185 km”.Diễn biến mới nhất chưa được cả Việt Nam và Trung Quốc xác nhận hay phủ nhận này đã gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Tới nay, Hà Nội cũng không có bình luận gì về tin nói rằng Việt Nam mới đây triển khai tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung đến gần Bãi Tư Chính.Trong lúc đó bản tin hôm 28 tháng 8 của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết rằng Liên Âu đã lên tiếng về vấn đề Bãi Tư Chính và Biển Đông. Bản tin RFA cho biết như sau.Liên Minh Châu Âu (EU) vào ngày 28 tháng 8 lên tiếng về những diễn biến tại khu vực Biển Đông từ nhiểu tuần lễ vừa qua.Thông cáo báo chí của Ủy Ban Ngoại Vụ, Chính Sách An Ninh, Chính sách Láng giềng và Đàm phán của EU nêu rõ những hành động đơn phương trong những tuần lễ qua ở Biển Đông dẫn đến hệ quả làm gia tăng căng thẳng và suy thoái môi trường an ninh biển. Đây là biểu hiện của mối đe dọa nghiêm trọng đến phát triển kinh tế hòa bình trong khu vực.Theo EU thì tất cả các bên trong khu vực cần thiết phải thực thi kiềm chế, tiến hành những bước cụ thể nhằm trở lại hiện trạng như trước, tránh quân sự hóa khu vực và giải quyết tranh chấp thông qua những phương thức hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế; đặc biệt là Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển-UNCLOS.Trước tình thế TC đưa tàu khảo sát Hải Dương 8 vào Bãi Tư Chính, nhà phân tích thời sự rất có uy tín tại Úc là GS Carl Thayer cho rằng VN nên nhờ cơ quan cảnh sát Quốc Tế Interpol bắt giữ tàu Hải Dương 8 của TC, theo bản tin hôm Thứ Tư của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp Tiếng Việt (RFI) cho biết. Bản tin RFI viết như sau.Giáo sư Carl Thayer, trường đại học New South Wales, Úc trong bài viết mang tựa đề «Việt Nam, Biển Đông và cộng đồng quốc tế trong đó có Úc», đăng tải hồi cuối tháng 8/2019, đề nghị Việt Nam nên tham khảo các chuyên gia pháp lý quốc tế, về tiến trình bắt giữ chiếc Hải Dương Địa Chất 8 (Haiyang Dizhi 8), thông qua cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol.Ngoài ra, bên Hội Luật Quốc Tế Việt Nam cũng đã có văn bản gửi tới Chủ tịch Hội Luật quốc tế Trung Quốc ngày 24/8 do ông Chủ Tịch Hội Luật Quốc Tế VN Nguyễn Bá Sơn ký có nội dung như sau, theo bản tin của Báo Dân Trí hôm 29 tháng 8 cho biết.Hoạt động của tàu Hải Dương 8 đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) và luật pháp Việt Nam. Các tàu Trung Quốc cản phá hoạt động chấp pháp của các tàu cảnh sát biển Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng các quy định và tạo ra nguy cơ mất an toàn hàng hải trong khu vực.Vấn đề nói trên được TS. Nguyễn Bá Sơn - Chủ tịch Hội Luật quốc tế Việt Nam nhấn mạnh trong thư ngỏ vừa gửi Chủ tịch Hội Luật quốc tế Trung Quốc ngày 24/8. Chủ tịch Hội Luật quốc tế Việt Nam cũng trao đổi thẳng thắn dưới góc độ pháp lý quốc tế về hoạt động vi phạm của tàu Hải Dương 8 và bác bỏ “đường chín đoạn” phi pháp của Trung Quốc.