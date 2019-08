Hình ảnh trong Lễ Tưởng Niệm.

Westminster (Bình Sa) - - Theo thông lệ hằng năm Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Việt Tân) đều tổ chức lễ tưởng niệm cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và Các Anh Hùng Đông Tiến.

Lễ tưởng niệm năm thứ 32 đã được long trọng tổ chức vào lúc 01 giờ chiều thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2019 tại hội trường Việt Báo trên đường Moran, thành phố Westminter, Nam California.

Tham dự buổi lễ ngoài các thành viên trong Đảng Việt Tân còn có một số các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương thân hữu. Đặc biệt có sự tham dự của Bà Hoàng Châu Quang em gái của cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh. Mặc dù một ngày thứ Bảy rất nhiều hội đoàn tổ chức, nhưng số người tham dự đã ngồi chật hội trường, một số đồng hương phải đứng bên ngoài hội trường để tham dự. Sự tham dự đông đão đã nói lên lòng tri ân đối với Cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và những anh hùng Đông Tiến đã vị quốc vong thân.

Trước giờ khai mạc, một chương trình văn nghệ đấu tranh do nhóm thân hữu (Anh Minh,) lên hát một số nhạc phẩm đấu tranh; đặc biệt có chiến hữu Nguyễn Thiện Du, một người lính chiến đấu dưới quyền của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh đã hát nhạc phẩm “Giang Đoàn Thủy Bộ Hành Khúc” đã được đồng hương tán thưởng những tràng pháo tay thệt lớn,

Trên sân khấu, với bàn thờ có di ảnh Cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và những anh hùng Đông Tiến đã vị quốc vong thân với đầy đủ hương hoa, trà quả…

Mở đầu với nghi thức Rước Di Ảnh. Do chiến hữu Mai Hữu Bảo điều hợp, trong lúc nầy chiến hữu Mai Hương xướng tên và tiểu sử của Cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh cũng như các chiến hữu Anh Hùng Đông Tiến, đã hy sinh trên đường quang phục quê hương, tên từng người được xướng lên hòa với tiếng nhạc chiêu hồn tử sĩ trong niềm thương tiếc ngậm ngùi vì chí nguyện chưa thành mà đã ra người thiên cổ.

Tiếp theo Ban tổ chức mời Chiến Hữu Đoàn Thế Cường trong quốc phục màu đỏ, lên trước bàn thờ làm lễ Tiên Cáo, trong lời Tiên Cáo ông nói: “Hôm nay ngày 24 tháng 7 năm Kỷ Hợi, tại Little Saigon, thị xã Westminter, California, chúng tôi gồm các tổ chức, hội đoàn, đoàn thể và các đồng hương tỵ nạn cùng các chiến hữu của cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Các Anh Hùng Đông Tiến, xin dâng nén hương lòng để tưởng niệm cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các anh hùng Đông Tiến đã hy sinh trên đường về giải phóng tổ quốc. Xin chư liệt vị hãy chứng giám lời khấn nguyện này của chúng tôi, luôn luôn ghi nhớ sự hy sinh to lớn của chư liệt vị, và nguyện nối tiếp con đường giải phóng tổ quốc, đem lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.”

Điều hợp chương trình chiến hữu Thanh Lan

Tiếp theo nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút tưởng niệm do Ban Tù Ca Xuân Điềm và nhóm thân hữu Anh Minh phụ trách. Trong phút mặc niệm, những người tham dự không dấu được niềm cảm xúc khi tưởng nhớ cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và Các Anh Hùng Đông Tiến, đã không ngại gian nan quyết tâm trở về quang phục quê hương nhưng ước nguyện chưa thành đã rơi vào tay giặc. Gương hy sinh của các anh đã và đang được các chiến hữu Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng tiếp tục con đường mà các anh đã đi. Như qúy đồng hương đã biết, hiện tại Đảng Việt Tân đang bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam ghép vào một trong những tổ chức “phản động” nhằm lật đổ chính phủ, nhiều đảng viên Việt Tân đã bị tù đày trên đường hoạt động.

Sau phần nghi thức, ông Trần Trung Dũng đại diện cơ sở Việt Tân Nam California, Trưởng ban tổ chức buổi lễ lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quý vị quan khách, quý đồng hương, các cơ quan truyền thông đã đến tham dự buổi lễ hôm nay, ông nói: “… Sau 32 năm đối với sự hy sinh của các chiến hữu vì tiếng gọi quê hương lên đường đấu tranh chúng ta làm chưa đủ, chúng ta phải hy sinh hơn nữa trên bước đường đấu tranh giải phóng quê hương để không phụ lòng những chiến sĩ anh hùng đông tiến đã vị quốc vong thân…”

Tiếp theo nghi thức niệm hương, ban tổ chức mời bác sĩ Đặng Vũ Chấn, nguyên Ủy Viên Trung Ương Đảng Việt Tân, ông Đoàn Thế Cường và chiến hữu Trần Trung Dũng đại diện Đảng Bộ Việt Tân tại Orange County cùng lên niệm hương trước bàn thờ. Sau đó lần lượt các vị đại diện các tổ chức, hội đoàn cùng đồng hương lên dâng hương, trong lúc dâng hương ban tổ chức đã cho hát bản nhạc “Trăng Chiến Khu.”

Sau đó, Ban Tù Ca Xuân Điềm và nhóm thân hữu Anh Minh đã hợp ca hai nhạc phẩm “Bài Ca Đông Tiến và Người Ra Đi.”

Trong lời tâm tình cựu Hải Quân Đại Úy Lưu Đình Phát (Phát Lưu), lên cho biết: “trước năm 1975 ông có dịp đến thanh tra căn cứ yểm trợ tiếp vận của ông Hoàng Cơ Minh, lúc đó, theo lời ông Phát Lưu, ông Hoàng Cơ Minh còn rất trẻ, đẹp trai và sống rất giản dị, đặc biệt rất yêu mến những người lính dưới quyền. Ông Phát Lưu nói, ông không phải đảng viên Việt Tân nhưng ông ca ngợi đường lối, chủ trương bất bạo động của Đảng Việt Tân như là chủ trương của Thánh Gandhi (Ấn Độ); Đảng Việt Tân cũng sinh hoạt gần giống như của Mục Sư Martin Luther King, và vì lý do đó, ông để tâm theo dõi và thấy những việc làm của Việt Tân như tranh đấu cho người nghèo, cho nhân quyền, cho tự do, dân chủ chứ không tranh đấu theo chủ thuyết Các Mác và Lê Nin nên bản thân ông rất thán phục.”

Phần tâm tình của một người trẻ đó là anh Tâm Anh, Phó Ngoại Vụ Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, thành viên Đảng Việt Tân. Anh nói, “Tôi là người trẻ, sinh ra tại Mỹ và tôi hiểu rõ tiếng nói của các nhà tranh đấu để thay đổi đất nước, chúng ta phải lên tiếng cho những người bị đàn áp vì họ lên tiếng bảo vệ nhân quyền. Nhà nước CSVN rất hèn với Trung Cộng nhưng lại ác với người dân trong nước khi họ đấu tranh cho tự do, dân chủ của đất nước. Các kháng chiến quân cũng như các cô chú bác ở đây đã hy sinh tuổi trẻ cho đất nước, chúng cháu cũng muốn nối tiếp con đường của cha anh. Hôm nay chúng ta có thể nhìn tới Hồng Kông, họ đang xuống đường biểu tình hàng ngày để đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp hơn. Họ là những người trẻ, tương lai của tổ quốc. Chúng tôi mong các bạn trẻ tại Việt Nam hãy noi gương các bạn trẻ Hồng Kông để đấu tranh cho quê hương Việt Nam sớm có tự do.”

Tiếp theo, bác sĩ Đặng Vũ Chấn nguyên ủy viên trung ương Đảng Việt Tân đến từ Thủ đô Hoa Thịnh Đốn lên trình bày đề tài “Tình hình đấu tranh tại Việt Nam và vai trò của Cộng đồng người Việt tỵ nạn đối với cuộc đấu tranh chung.”

Trong phần trình bày ông đã cho biết về tình hình Việt Nam trên cả hai phương diện, đối nội và đối ngoại, đã để tâm nghiên cứu tình hình và nguyện vọng của người Việt tại hải ngoại đang quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh sôi động giữa hoa kỳ và Trung Cộng hiện nay để đưa ra những luận cứ vững chắc, ông mong rằng những điều ông trình bày sẽ được mọi người chấp nhận trong công cuộc đấu tranh chung nhằm giải thể chế độ cộng sản tàn bạo hiện nay, đem tự do, dân chủ và nhân quyền cho hơn 90 triệu đồng bào tại quê nhà…

Kết thúc buổi lễ, ông Trần Trung Dũng, thay mặt Ban Tổ Chức ngỏ lời cảm tạ quan khách, thân hữu và tất cả qúy đồng hương đã đến tham dự Lễ Tưởng Niệm cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các anh hùng Đông Tiến do Đảng Việt Tân tổ chức năm thứ 32, và tuyên bố kết thúc buổi lễ.

