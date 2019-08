Tương Lai Kỹ Thuật Số Của Trạm Biến Áp SCE Được Cấp Giấy Chứng Nhận Tư Duy Sáng Tạo

Bryan Phạm

Trong hơn 100 năm qua, các trạm biến áp là một phần quan trọng của hệ thống điện và đã hoạt động với không có thay đổi. Các trạm sử dụng hàng ngàn dây dẫn và rơ-le để giảm điện áp đến từ các đường dây truyền tải điện lực đến nhà khách hàng và doanh nghiệp.

Nhưng các trạm biến áp có diện tích mặt sàn lớn. Việc nâng cấp hệ thống có thể rấtlâu dài và tốn kém, và gây khó khăn cho việc đánh giá các mối đe dọa và điểm yếu an ninh mạng (cyberthreats).

Southern California Edison nghĩ rằng, trong thời đại kỹ thuật số này, phải có một cách tốt hơn để vận hành các trạm biến áp. Trong 10 năm nữa, SCE muốn có được công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence), và ảo hóa máy (machine virtualization) để các phần mềm máy tính (software) cũng như hệ thống cáp quang (fiber optic cable) có thể thay thế rơ-le (relays) và dây điện đồng. Hiện nay, những công nghệ này chỉ mới bắt đầu được khám phá.

Ông Kevin Payne, Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành (Chief Executive Officer) của SCE cho biết: “Chúng ta đang sống ở thời điểm với những biến đổi công nghệ lớn nhất trong lịch sử, các biến đổi này vẫn chưa được phản ánh trong hệ thống điện quy mô lớn. Tại Edison, chúng tôi cam kết hợp tác với các nhà cung cấp, đối tác nghiên cứu và các hãng tiện ích khác để tận dụng kỹ thuật số hiện đại để trở nên vững mạnh, nhanh nhạy và an toàn hơn.”

Tại Trung Tâm Nghiên Cứu Công Nghệ Điện Lưới của SCE ở Westminster, hai lĩnh riêng biệt, công nghệ thông tin và công nghệ vận hành đang được kết hợp với nhau.

Nhiều dự án đang được tiến hành để hiểu cách phối hợp kỹ thuật số, kỹ thuật học máy l (machine learning) và trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence). Một trong những dự án của sce, được tài trợ bởi chương trình EPIC của Tiểu bang California, đầu tư vào nghiên cứu khoa học và công nghệ để thúc đẩy chuyển đổi ngành điện. Một đội của sce đang nghiên cứu cách thay thế các rơ-le trạm biến áp — bộ phận dùng để ngắt điện — bằng các rơ-le ảo. Nhóm khác đang xem xét sử dụng sợi quang để thay thế dữ liệu tương tự.

Hôm nay, Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ (U.S. Department of Energy) đã công nhận công trình của SCE trong lĩnh vực này khi trao cho công ty giải thưởng nhất trong cuộc thi Thử Thách Công Nghệ và Thực Hành Đổi Mới Ngành Điện (Technology and Practices Innovation Challenge). Khoản tài trợ cho cuộc thi này được thiết kế để tạo ra các ý tưởng nhằm làm cho lưới điện trên toàn quốc mạnh hơn và bền hơn.

Ông Bruce J. Walker, phụ tá bộ trưởng, Văn Phòng Điện, DOE, (Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ) cho biết: “Các công trình tham gia cuộc thi của chúng tôi phản ánh ý tưởng tốt nhất và thông minh nhất trong ngành điện toàn quốc. SCE đề xuất các thành phần ảo cho các trạm biến áp trong lưới điện và sử dụng chúng bằng giao diện giữa người và máy.”

Ông cho biết những ý tưởng như thế này, và những ý tưởng từ những người thắng giải thưởng khác, có thể cải thiện đáng kể các hoạt động trong ngành điện ngày nay.

Khi được biết về giải thưởng, ông Payne đã nói: “Chúng tôi rất hài lòng khi được DOE công nhận cho công việc mà chúng tôi cảm thấy rất tự tin. Vinh dự này xin dành cho các người hoạch định tư tưởng thay đổi của chúng tôi, những người đang làm việc trong toàn công ty để mang lại sự thay đổi này.”

Ông Bryan Pham, quản lý chính (Principal Manager), người lãnh đạo đội chiến lược kỹ thuật của SCE, đã nói: Giải thưởng DOE xuất sắc này cho thấy sự hợp tác của các đội của SCE với những tài năng lớn. Nó nhấn mạnh sự lãnh đạo tuyệt vời của SCE trong những đổi mới công nghệ.

Các thành viên của SCE, nhóm thắng giải thưởng nhất bao gồm ông Vibhu Kaushik, giám đốc (Director); ông Bryan Pham, quản lý chính (Principal Manager); ông Phil Carey (Senior Advisor); ông Zeus Xioco (Manager); Eric Nunnally (Senior Manager) và Jesse Silva, kỹ sư (Engineer). Ngoài sự công nhận này, SCE cũng đã nhận được giải thưởng nhất trị giá 100,000 Mỹ Kim, sẽ được đầu tư thêm vào các nỗ lực hiện đại hóa lưới điện.