KFC Sắp Bán Gà Rán Mới, Không Làm Từ Thịt Mà Là Rau Củ Quả

Quý vị cảm thấy mình ăn quá nhiều thịt, quá nhiều chất béo và đang cần thêm rau xanh để thanh lọc cơ thể? Hiểu được nỗi lo lắng của nhiều người, KFC đã nghiên cứu lại thực đơn của mình để giúp chúng trở nên lành mạnh hơn.

Cụ thể, KFC có thể sẽ sớm cho ra mắt sản phẩm có nguyên liệu từ thịt gà nhân tạo, vốn được tạo ra từ rau củ. Những miếng gà đặc biệt ban đầu sẽ chỉ được bán thử nghiệm một cách hạn chế trong vòng một ngày, duy nhất tại một cửa hàng ở bang Georgia, Mỹ.

Được biết, đây là một dự án được KFC hợp tác với Beyond Meat – một trong hai công ty hàng đầu trong mảng thịt nhân tạo hiện nay trên thế giới. Beyond Meat được thành lập vào năm 2009 bởi Ethan Brown, là một công ty tại Los Angeles chuyên sản xuất "thịt" từ thực vật không biến đổi gen. Sản phẩm của Beyond Meat trở nên phổ biến rộng rãi ở Mỹ vào năm 2013. Tháng 05/2016, hãng cho ra mắt những chiếc burger đầu tiên được làm hoàn toàn bằng rau củ và có thể dễ dàng tìm kiếm tại các cửa hàng bách hóa trên nhiều quốc gia. Công ty cũng đã sản xuất xúc xích chay nhưng không khác gì các loại xúc xích lợn và bò. Một số người còn tin rằng đây sẽ là loại protein hoàn hảo thay thế các chế phẩm từ động vật trong tương lai.

Chia sẻ với USA Today, đại diện của KFC cho biết, họ muốn thực hiện cuộc khảo sát nhỏ để kiểm tra phản ứng của khách hàng sẽ như nào nếu họ bán hoặc không bán loại gà-rau-củ mới. Dựa vào kết quả thu được tại cửa hàng Atlanta, Georgia, họ sẽ xem xét đến việc tiếp tục thử nghiệm tại các cửa hàng khác trên toàn quốc, hoặc chỉ tiếp tục kéo dài thời gian thử nghiệm.

Có gì đặc biệt ở gà rán làm từ rau củ?

Trong khi trên thị trường có rất nhiều công thức protein giả thịt có thể bắt chước mùi vị và cấu trúc của thịt gà, KFC lại chọn Beyond Meat với sản phẩm làm từ protein đậu nành, protein đậu xanh, bột gạo, cà rốt sợi, chiết xuất nấm men, dầu thực vật, chất ổn định và gia vị như muối, bột hành, và bột tỏi. Đại diện của KFC cho biết: “Món gà Beyond ngon đến mức khách hàng khó có thể phân biệt được sự khác nhau giữa chúng và gà thật. Chúng tôi đều đã thử và thấy vị của nó hệt thịt gà thật”

Thực tế, KFC đã bắt đầu thử nghiệm những thực phẩm liên quan đến thực vật bên ngoài Mỹ. Bên cạnh gà rán, KFC đã bổ sung vào một thực đơn món bánh Burger được làm từ nấm, vốn được phát triển bởi một công ty Anh có tên Quorn.

Động thái của KFC cho thấy, các chuỗi đồ ăn nhanh đang ngày càng quan tâm nhiều hơn đến các món liên quan đến thực vật, qua đó nhằm xóa bỏ định kiến đồ ăn nhanh thường không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội cho rằng dù KFC có thay đổi công thức của họ, đây vẫn là loại đồ ăn không lành mạnh do dùng dầu để chiên rán.

