Xuyên Đại Tây Dương Bằng Thuyền Buồm

The Malizia II, du thuyền không có carbon, với nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu Thụy Điển Greta, Thunberg, 16 tuổi, đến Hoa Kỳ sau hành trình 15 ngày xuyên Đại Tây Dương hôm 28 tháng 8 năm 2019 tại New York. “Tới Đất Liền!! Những ngọn đèn của Long Island và Thành Phố New York ở phía trước,” cô viết Twitter vào sáng sớm Thứ Tư như thế. Sau đó cô viết Twitter rằng chiếc du thuyền của cô đã neo đậu ngoài khu giải trí của Đảo Coney tại Quận Brooklyn để làm thủ tục hải quan và nhập cư.(Photo AFP/Getty Images)