Đà Nẵng: Trường Ngoại Ngữ Dạy Tiếng Hàn Truyền Đạo Chui

ĐÀ NẴNG, VN -- Một hiện tượng lạ đã xảy ra tại thành phố Đà Nẵng khi một trường ngoại ngữ dạy tiếng Hàn đã truyền đạo chui, theo bản tin của báo Tuổi Trẻ Online cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin kể chi tiết như sau.Ngày 27-8, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết Trung tâm ngoại ngữ Best one Academy trên đường Nguyễn Phước Nguyên, quận Thanh Khê, Đà Nẵng chưa nộp hồ sơ xin cấp phép hoạt động. Trung tâm này đã bị công an phát hiện việc truyền đạo trái phép.Theo đội an ninh Công an quận Thanh Khê, lực lượng an ninh phát hiện tại Trung tâm ngoại ngữ Best one Academy, trên đường Nguyễn Phước Nguyên, quận Thanh Khê có dấu hiệu hoạt động truyền đạo trái pháp luật.Tối 20-8, lực lượng công an kiểm tra hành chính và phát hiện ở tầng 3 của cơ sở có 4 giáo viên đang tổ chức truyền đạo trái phép cho 18 học viên (phần lớn là sinh viên và người đi làm). Từ các tài liệu tạm giữ tại đây, bước đầu công an xác định các đối tượng tham gia hoạt động truyền đạo trái phép thuộc tổ chức có tên gọi là Tân Thiên Địa.Từ tháng 7-2019, các đối tượng bắt đầu lôi kéo học viên đến trung tâm bằng việc mời học tiếng Hàn học phí thấp, hứa hẹn hỗ trợ kinh phí du lịch, du học Hàn Quốc... Có hơn 50 người đến phỏng vấn, đăng ký học tại trung tâm với mức học phí 600.000 đồng/tháng/học viên.Thông qua việc dạy ngoại ngữ, các đối tượng đã lồng ghép việc truyền, giảng Kinh thánh cho học viên. Trong đó, người Hàn Quốc có tên là S.Book dạy trực tiếp Kinh thánh bằng tiếng Hàn, giáo viên người Việt truyền đạt lại bằng tiếng Việt. Mỗi học viên nhận 1 quyển Kinh thánh để học và phải trả lại, không được mang về sau mỗi buổi học.Đội an ninh Công an quận Thanh Khê và công an phường đã lập biên bản kiểm tra, tạm giữ toàn bộ tài liệu, phương tiện hoạt động của các đối tượng. Tiếp tục thu nhập, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.