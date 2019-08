Ăn Tết Trung Thu ở Pechanga Resort Casino

Trúng phần của mình trong tổng số $130,000, Với Các Giải Biếu Tặng Xe Mercedes đời 2019 và EasyPlay®

Pechanga Resort Casino đang sẵn sàng chào đón quý vị cùng đến ăn Tết Trung Thu, với tổng số quà biếu tặng trị giá $130,000 trong các cuộc Xổ Số Trung Thu vô cùng hào hứng kích thích được tổ chức vào các ngày Thứ Sáu 13 & 27 Tháng Chín. Trong mỗi ngày xổ số này, sẽ có 60 người trúng giải EasyPlay và một người trúng giải độc đắc là một xe Mercedes đời 2019 mới tinh. Xin quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội được trúng phần của mình trong tổng số giải thưởng trị giá $130,000 này. Hội viên Pechanga Club sẽ kiếm được vé tham dự các cuộc xổ số này bằng cách chơi kéo máy và bài bàn trong thời gian 5 p.m. tới 9 p.m. Quý vị có thể kiếm được nhiều lần vé, tùy vào cấp đẳng thẻ hội viên của mình: hội viên Thẻ Đỏ kiếm được tới 8 lần vé; hội viên Thẻ Bạch Kim kiếm được tới 5 lần vé; hội viên Thẻ Vàng kiếm được tới 3 lần vé, và hội viên Thẻ Bạc kiếm 1 lần vé. Trong mỗi đêm xổ số, 20 người trúng $250 EasyPlay sẽ được loan báo lúc 6 p.m., 20 người trúng $500 EasyPlay sẽ được loan báo lúc 7 p.m., 20 người trúng $750 EasyPlay sẽ được loan báo lúc 8 p.m., trong khi một người trúng giải độc đắc sẽ lái về một xe Mercedes Benz đời 2019, sẽ được loan báo lúc 9 p.m. Chơi thêm để trúng nhiều lần. Tên người trúng sẽ được niêm yết ở khắp cả tầng sòng bài.

Thêm vào đó nữa, vào những ngày Thứ Hai, 9, 16, 23 và 30 Tháng Chín, bắt đầu từ 1 p.m. cho tới 9 p.m., hội viên Pechanga Club có thể quẹt thẻ Club Card của mình tại quầy Kiosk nằm ở khu khuyến mãi để tham dự vào chương trình khuyến mãi "Đèn Lồng May Mắn" để có được cơ may trúng tới $1,000 EasyPlay. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi 1-877-711-2946 hay vào thăm Pechanga.com.

Toàn thể nhân viên Pechanga Resort Casino kính chúc Quý Vị một Tết Trung Thu Vui Vẻ!

Xin Quý Vị Bỏ Phiếu Mỗi Ngày cho Pechanga trong cuộc tranh Giải '10 Thể Loại Tuyệt Vời Nhất - 10Best' Do Độc Giả Chọn Lựa

Pechanga Resort Casino, trong vị thế của cơ sở resort vui chơi đánh bài lớn nhất và phong phú trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ, đã được các chuyên gia ngành đánh bài của USA Today đề cử nhận giải các thể loại “Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất Ngoài Las Vegas - Best Casino Outside Las Vegas” và “Khách Sạn Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất - Best Casino Hotel” trong cuộc thăm dò ý kiến độc giả của mình năm nay.

Thời hạn bỏ phiếu chấm dứt vào Thứ Hai, 9 Tháng 9 lúc 9 giờ sáng giờ Bờ Tây Pacific Time. Ngay mới năm ngoái, Nhà Hàng Umi Sushi & Oyster Bar của Pechanga đã đoạt hạng nhì trong cuộc thăm dò ý kiến về “Nhà Hàng Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất 2018 Best Casino Restaurant”. Cũng vào năm ngoái, Pechanga đứng hạng ba thể loại “Khách Sạn Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất - Best Casino Hotel” và hạng tư thể loại “Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất Ngoài Las Vegas - Best Casino Outside Las Vegas”.

Độc giả được yêu cầu bỏ phiếu cho những cơ sở mình ưa chuộng trong mỗi thể loại, và có thể bỏ phiếu mỗi ngày một lần. Xin quý vị vào thăm www.pechanga.com/vote hay 'bấm - click' vào các 'nối kết - link' bên dưới để bỏ phiếu cho Pechanga:

• Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất Ngoài Las Vegas - Best Casino Outside Las Vegas: https://www.10best.com/awards/travel/best-casino-outside-of-las-vegas-2019/pechanga-resort-casino-temecula-calif/

• Khách Sạn Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất - Best Casino Hotel: https://www.10best.com/awards/travel/best-casino-hotel-2019/pechanga-resort-casino-temecula-calif/

Về Pechanga Resort Casino

Pechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA TODAY bình chọn làm sòng bài Số Một ở Mỹ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng. Cống hiến hơn 4.600 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí cấp đẳng thế giới, 1,090 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa và thú chơi Golf cấp đẳng tranh giải tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseđo Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin follow Pechanga Resort Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino.