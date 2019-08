Iran: 3 Người Bị Án Tù Nhiều Năm Về Tội Gián Điệp

TEHRAN - Vào ngày Thứ Ba 27/08, tòa án Iran tuyên phạt 3 người (2 nam 1 nữ) án tù nhiều năm về tội làm do thám cho cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Phát ngôn viên tòa án loan báo qua làn sóng truyền hình: nữ nghi can Aras Amiri làm việc cho British Council trong lúc do thám các hoạt động văn hóa tại Iran. (British Council là 1 tổ chức phi chính trị hoạt động về giáo dục, văn hóa và nghệ thuật - đã đóng cửa năm 2009). Bà này bị giam từ 1 năm, bị tuyên án 10 năm tù. 1 trong 2 bị cáo nam giới là Anoush Ashoori, song tịch Iran-UK, bị bắt từ Tháng 8-2017, bị phạt bằng án tù 12 năm. Cũng như Ashoori, nghi can Ali Johari bị tố chuyển thông tin về các dự án của vệ binh cách mạng, từng đi Israel và tiếp xúc với Mossad tại nước khác gồm Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Lan.

Phe bảo thủ cứng rắn tại nước Cộng Hòa Iran tin rằng họ đang đối đầu “chiến tranh văn hóa mềm”, chống lại tây phương hóa trong âm mưu chuyển hóa niềm tin Hồi Giáo của họ.