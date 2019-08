VN: 7 Tháng Đầu Năm 2019 Xuất Cảng 1 Tỉ MK Xăng Dầu

VIỆT NAM -- Việt Nam thu lợi từ xuất cảng xăng dầu trong 7 tháng đầu năm nay lên tới hơn 1 tỉ đô la, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết.

Bản tin RFA viết như sau.

Xuất khẩu xăng dầu của Doanh nghiệp Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2019 đạt gần 2 triệu tấn và thu về hơn 1 tỷ USD.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu xăng dầu trong tháng 7/2019 đã tăng gần 30% về lượng, đạt gần 254 triệu tấn và tăng 32% về kim ngạch, đạt gần 155 triệu USD. Như vậy, sau khi giảm mạnh trong tháng 6 thì đến tháng 7 xuất khẩu xăng dầu Việt Nam đã có dấu hiệu tăng trở lại.

Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã xuất khẩu được gần 2 triệu tấn xăng dầu, tăng 8,8% về lượng, thu về hơn 1 tỷ USD, tăng 5,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam chủ yếu là khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Riêng khu vực Đông Nam Á chiếm tới 47,7% tổng sản lượng xuất khẩu và chiếm 42,9% tổng kim ngạch, đạt 912 ngàn tấn tương đương hơn 500 triệu USD, tăng hơn 40% về lượng và 25% về kim ngạch so với năm 2018.

Trong các nước Đông Nam Á, Việt Nam xuất khẩu xăng dầu nhiều nhất sang thị trường Campuchia, tiếp đến Thái Lan, Singapore và Malaysia.

Ngoài ra, Việt Nam còn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm đến 15,5% tổng lượng xăng dầu xuất khẩu và chiếm 17,8% tổng kim ngạch, đạt gần 300 ngàn tấn, tương đương gần 210 triệu USD.