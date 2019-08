WHO: Không Đáng Lo Khi Uống Những Hạt Vi Nhựa Trong Nước

Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), mức độ hạt vi nhựa trong nước uống hiện nay là không đáng lo ngại, và cần có thêm những nghiên cứu mới để đánh giá tác động của chúng đến sức khỏe và môi trường.

Vi nhựa được hiểu là những hạt nhựa có kích thước nhỏ hơn 5 mm, do con người tạo ra khi phân hủy nhựa. Hiện nay vẫn chưa có định nghĩa khoa học chính thức. Theo một báo cáo công bố hôm Thứ Tư 21/08, WHO cho rằng những hạt nhựa nhỏ xíu xuất hiện ở khắp nơi trong môi trường. Chúng có cả trong nước uống chai cũng như nước máy. Việc cơ thể đào thải chúng hiện nay chưa thấy đe doạ cho sức khỏe con người. Theo ông Bruce Gordon- chuyên viên nước uống của WHO- vấn đề vi nhựa không đáng lo lắng cho những ai uống nước chai, nước máy. Tuy nhiên, ông cũng nói là những dữ kiện hiện nay là chưa đủ. Oâng nghĩ vấn đề cần được nghiên cứu thêm, đồng thời ủng hộ việc giảm nhựa phế liệu.

Báo cáo của WHO về những điều tra ban đầu trong vấn đề vi nhựa và sức khỏe con người. Thực ra, con người đã từng vô tình tiêu thụ hạt vi nhựa và nhiều loại vi hạt khác trong môi trường từ hàng thập kỷ, nhưng vẫn không cho thấy dấu hiệu của sự có hại.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn nhắc nhở rằng về đường dài, chất thải nhựa vẫn là một ô nhiễm của môi trường. Việc giảm chất thải nhựa vẫn là cần thiết cho tương lai.