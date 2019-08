Tình Hình Y Tế Nhức Nhối

Lúc nào cũng có nan đề với bệnh viện… Sức khỏe người dân đầy những lo âu…

Bởi vậy, sơ xuất là sẽ có màn chết oan. Báo Pháp Luật kể về một trường hợp bé gái năm tuổi tử vong: Đại diện phía BV Nhi đồng Đồng Nai nhận một số sai sót trong việc tiếp nhận và điều trị bé gái năm tuổi bị tử vong.

Chị Đoàn Thị Vân (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai), mẹ cháu TTBH (năm tuổi), cho biết ngày 20-8 gia đình đã làm việc với BV Nhi đồng Đồng Nai để làm rõ nguyên nhân tử vong của con chị khi cấp cứu tại bệnh viện...

Trong buổi làm việc, Phó Giám đốc BV Nhi Đồng Nai Nguyễn Trọng Nơi cho biết trước tiên bệnh viện đã nhận một số thiếu sót về cái chết của bé, như việc bác sĩ khám ban ngày nếu nhận định bệnh tốt hơn sẽ cho bé nhập viện để theo dõi. Ngoài ra, về phần giải thích của các bác sĩ ở khoa cấp cứu và khoa hồi sức chống độc chưa rõ ràng để người nhà nắm tình trạng bệnh của bé. Bên cạnh đó, khi gia đình yêu cầu có xe cấp cứu đưa cháu về nhà, không có mà phải chờ là thiếu sót.

Trong khi đó, quảng cáo giả mạo đầy khắp…

Báo Công An Nhân Dân kể chuyện: Giả mạo bác sĩ bệnh viện lớn để quảng cáo chữa bệnh… Có nhiều trang web còn giả mạo cả thương hiệu bệnh viện lớn để quảng cáo bán thuốc, bán sản phẩm làm đẹp… gây hiểu lầm cho người bệnh.

Báo CAND ghi lời GS Trần Thiết Sơn, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình, BV Xanh Pôn gần đây đã lên tiếng về việc hình ảnh và tên tuổi của mình bị một số cơ sở thẩm mỹ mạo danh dưới hình thức hợp tác. Chẳng hạn, trên một facebook quảng cáo về một cơ sở thẩm mỹ viện ở Hài Phòng, nói rằng mời GS Trần Thiết Sơn về mổ cho khách hàng, lúc nào khách hàng vào phòng mổ sẽ được gặp giáo sư.

GS Trần Thiết Sơn khẳng định mình không hợp tác với thẩm mỹ viện nào và cũng không bao giờ mổ cho khách hàng mà không gặp, thăm khám trước. Hơn thế nữa, một số trang mạng hay facebook còn lợi dụng hình ảnh và danh tiếng của ông để quảng cáo, tư vấn về bệnh nam khoa…

Tương tự, BS Phạm Thị Việt Dung, Khoa Phẫu thuật – Tạo hình, BV Xanh Pôn cũng cho biết, chị cũng bị “trộm” tên, hình ảnh, bằng cấp để lập facebook mạo danh tên tuổi của chị.

Trong khi đó, Báo Thanh Niên hôm 21/8/2019 kể chuyện: Bệnh viện Đà Nẵng rơi vào cảnh thiếu hụt nước sinh hoạt trầm trọng, hơn 5.000 người tại bệnh viện có nguy cơ không có nước sử dụng, buộc bệnh viện phải cầu cứu lực lượng PCCC tiếp viện nước sạch.

Những ngày qua, nước sông Cầu Đỏ (xã Hòa Phước, H.Hoà Vang,TP.Đà Nẵng) bị nhiễm mặn nặng dẫn đến thiếu nước thô cho Nhà máy nước Cầu Đỏ hoạt động. Do đó, áp lực và lưu lượng cấp nước sạch trên địa bàn Đà Nẵng đã sụt giảm từ chiều tối 19.8 kéo dài cho đến nay.

Và bây giờ là tiền y tế thu bằng thẻ… Báo Tuổi Trẻ kể: Các trường học, bệnh viện... sẽ lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ, thanh toán ứng dụng QR, cho phép phụ huynh, học sinh, người bệnh, người dân,.. sử dụng thiết bị di động, thẻ ngân hàng để thanh toán, tương tự như việc mua hàng trong siêu thị.

Đây là một trong những yêu cầu mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa gửi đến các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nhằm triển khai các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt ưu tiên lĩnh vực y tế, giáo dục.

...Các trường học, bệnh viện và đơn vị cung ứng dịch vụ công lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ, thanh toán ứng dụng QR để cho phép phụ huynh, học sinh, người bệnh, người dân,.. sử dụng thiết bị di động, thẻ ngân hàng để thanh toán, tương tự như việc thanh toán tiền mua hàng hóa tại các cửa hàng, siêu thị.

Báo Tiền Phong kể chuyện bánh Trung Thu chất lượng khó lường: Theo đại diện của Cục Quản lý thị trường Hà Nội, việc kinh doanh bán bánh trung thu handmade trên mạng xã hội chưa quản lý được về chất lượng.

Sáng 21/8, tại buổi Tọa đàm trực tuyến về “Đảm bảo ATTP trong sản xuất và tiêu dùng bánh Trung thu”, ông Nguyễn Đắc Lộc, Phó Cục Trưởng Cục quản lý thị trường Hà Nội cho biết, quảng cáo về bánh Trung thu handmade có quy định chung là phải xin phép. Nhưng hiện nay có nhiều hình thức bán hàng đa kênh chưa quản lý được như trên mạng xã hội Zalo, Facebook...

Trong khi đó hai mạng 24H /Pháp Luật Thành Phố kể chuyện Lạng Sơn: Bán hơn 56.000 bánh Trung thu Trung Quốc nhập lậu… Cả hai chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ, không có giấy kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) cho biết: Chiều 20-8, Đội quản lý thị trường số 9 phối hợp với Công an đồn Tân Thanh, Chi cục Hải quan Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn kiểm tra kiốt số 88 do ông TĐH (địa chỉ thường trú Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc) và kiốt A2 do bà Nguyễn Thị Thúy, địa chỉ thường trú tại địa điểm kinh doanh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại các địa điểm trên đang kinh doanh 814 hộp bánh dẻo nhãn hiệu Mashu loại 2 kg/hộp. Tổng số lượng hơn 56.000 cái bánh dẻo loại 28 g/cái, các loại đều do Trung Quốc sản xuất.

Bản tin VietnamNet kể: Bắt đầu từ hôm 20 tháng 8/2019, giá dịch vụ khám chữa bệnh ở các bệnh viện công lập, bao gồm cả khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và không có bảo hiểm y tế, chính thức được điều chỉnh theo quy định mới. Theo đó, giá khám bệnh bảo hiểm y tế áp dụng theo Thông tư 13 sẽ tăng nhẹ tại tất cả các tuyến bệnh viện. Mức giá điều chỉnh tăng bình quân như sau: Giá khám bệnh, ngày giường tăng bình quân 4,4%, giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng 1,1%. Đồng thời, giá dịch vụ ngày giường bệnh và giá một số dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm khác cũng sẽ được điều chỉnh tăng.

Báo NGười Lao Động nêu câu hỏi: "Soi" giá hơn 1.900 dịch vụ y tế tăng thế nào từ hôm 20-8?

Từ ngày 20-8, giá dịch vụ y tế bảo hiểm y tế (BHYT) và ngoài BHYT tăng tại tất cả các tuyến bệnh viện.

Theo cả hai thông tư này, từ ngày 20-8-2019, giá dịch vụ y tế của hơn 1.900 dịch vụ y tế sẽ tăng với mức tăng tại tất cả các tuyến bệnh viện từ 2-10% như giá khám bệnh, giường bệnh, xét nghiệm...

Báo Giáo Dục & Thời Đại kể: Nhiều cơ sở y tế đã có sáng kiến, giải pháp thay đổi nhận thức, thói quen cho nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần, hạn chế việc phát sinh chất thải, chất thải nhựa.

Ông Nguyễn Thanh Hà – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y tế) mới đây tại buổi gặp mặt báo chí cung cấp thông tin về y tế năm 2019 của Bộ Y tế đã cho biết, báo cáo năm 2017 của Sở Y tế và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế (chưa tính đơn vị thuộc hệ dự phòng và các Bộ ngành khác), khối lượng chất thải y tế nguy hại là 21.374 tấn năm, lượng chất thải y tế nguy hại được xử lý là 21.185 tấn/năm (chiếm 99,1%). Tổng lượng chất thải sinh hoạt phát sinh 116.058 tấn/năm, lượng chất thải sinh hoạt được xử lý là 114.219 tấn/năm (chiếm 98,4%).

Theo báo cáo nhanh của 1 số bệnh viện, lượng chất thải nhựa chiếm khoảng 5% tổng lượng chất thải phát sinh. Do đặc thù trong ngành y tế, việc lưu trú, sinh hoạt của nhân viên y tế, bệnh nhân và người bệnh nhân tại cơ sở y tế làm phát sinh lượng chất thải nhựa dùng một lần trong sinh hoạt khá lớn.

Trong khi đó, bản tin VTV kể về trường hợp ngộ độc vì bóng cười, một dạng ma túy: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ 18 tuổi (ở Bắc Sơn, Lạng Sơn) trong tình trạng tê tay chân, mất thăng bằng, đi lại khó khăn.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, bản thân đã sử dụng bóng cười đã hơn 1 năm nay. Hầu như ngày nào, bệnh nhân cũng hít vài quả. Khoảng 6 tháng trở lại, bệnh nhân thấy có dấu hiệu tê bì tay chân, đau tức vùng ngực. Khoảng 3 ngày trước khi vào viện, bệnh nhân xuất hiện tê yếu nhiều cả tay và chân, chuột rút, mất thăng bằng, đi lại khó khăn nên được người nhà đưa vào viện…

Theo các bác sĩ, bóng cười là bóng được bơm khí N2O, loại khí gây hưng phấn thần kinh, tạo cảm giác muốn cười khi hít vào nên còn được gọi là khí cười. Trong y học được sử dụng để gây mê. Sau khi hít khí N2O, cơ thể có cảm giác phấn khích. Khi vào cơ thể, nó gây ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thần kinh và tim mạch, gây tê liệt người, thậm chí có thể tử vong. Khí cười là nhóm chất gây nghiện, thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều, người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện, tương tự các ma túy khác.