Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Huệ Quang Đại Lễ Vu Lan

Hình ảnh trong Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Huệ Quang.

Santa Ana (Bình Sa)- - Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Huệ Quang do HT. Thích Minh Mẫn, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ làm Viện chủ đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan PL.2563-2019 vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 18 tháng 8 năm 2019, Chứng minh tham dự đại lễ Vu Lan khoảng 200 Chư Tôn Đức Tăng Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California, mặc dù ngày Chủ Nhật rất nhiều chùa tổ chức đại lễ Vu Lan nhưng số đồng hương Phật tử đến tham dự hơn một ngàn người, Quan khách có một số quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các cựu huynh trưởng Gia Đình Phật Tử, một số các cơ quan truyền thông.

Buổi lễ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng, ban cung nghinh cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni quang lâm chánh điện để đạo tràng tác bạch cúng dường trai tăng.

Mở đầu nghi thức lễ tác bạch, HT. Thích Minh Mẫn Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tổ Đình Huệ Quang lên chào mừng và cảm ơn Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đồng hương Phật tử tham dự. HT. nói: “Vu Lan, ngày hội lớn trong mùa báo hiếu đối với những người con lưu lạc khắp đó đây trên mọi miền dung thân tạm bợ cùng lòng tưởng nhớ quê hương; cha mẹ đã hy sinh trọn đời mình cho con cháu. Ngày này, cũng là ngày xá tội vong nhân và siêu độ thập loài chúng sanh.” HT. tiếp, “Sau 3 tháng an cư kiết hạ, Tổ Đình Chùa Huệ Quang đã tổ chức lễ cúng dường trai tăng và tổ chức ngày Đại Lễ Vu Lan, đây cũng là dịp để đồng hương Phật tử phát Bồ Đề Tâm cho con cháu hàng hậu duệ noi theo. HT. kêu gọi Chư Tăng và Phật tử hết lòng bảo vệ ngôi nhà chánh pháp mãi mãi trường tồn, bất diệt.”

Cuối cùng HT, Nguyện cầu Chư Phật mười phương hộ trì cho qúy Ngài, qúy vị thân tâm thường an lạc.

Sau đó Phật tử đạo tràng đã lần lươc đem lễ vật đến cúng dường chư tôn đức tăng ni sau phần cúng dường là lễ thọ trai.

Trong lúc nầy bên lễ đài có thời thuyết pháp nói về ý nghĩa ngày Đại Lễ Vu Lan.

Tiếp theo chương trình, Ban cung nghinh cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm lễ đài để cử hành đại lễ Vu Lan. Tại lễ đài đồng hương Phật tử đã trang nghiêm cung đón chư tôn đức tăng ni, dẫn đầu đoàn tăng ni là các em Gia Đình Phật tử Huệ Quang và các anh chị trong ban hợp ca Huệ Quang.

Chương trình đại lễ bắt đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ, phút nhập Từ Bi Quán. Sau phần nghi thức các em trong Gia Đình Phật Tử Huệ Quang và Trung Tâm Việt Ngữ Huệ Quang thực hiện nghi thức Dâng Hoa Cúng Phật và Lễ Bông Hồng Cài Áo.

Tiếp theo Hòa Thượng Viện Chủ, Trưởng bban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của qúy Chư tôn Giáo Phẩm, chư tôn đức Tăng Ni, qúy vị đại diện các tôn giáo, hội đoàn, đoàn thể, qúy cơ quan truyền thông, qúy anh chị em nghệ sĩ và đồng hương Phật tử tham dự Lễ Hội Vu Lan PL.2019.

Hòa Thượng nói: “Trong cái khí trời nóng bức, để bắt đầu chuyển sang thu, làm chúng ta nhờ đến công lao nhọc nhằn của Cha và Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho chúng ta. Và đó cũng là sự báo hiệu Mùa Vu Lan Báo Hiếu đã về. Muôn triệu con tim đều hòa vọng về hai đấng sanh thành. Hình ảnh Mục Kiền Liên Cứu Mẹ như một tấm gương đẹp cho người con hiếu noi theo. Cúng dường khánh tuế Chư Tôn Thiền Đức Tăng- Ni sau ba tháng an cư kiết hạ hoàn mãn, lắng nghe trang kinh Vu Lan Bồn để cầu nguyện song đường trường thọ. Trong buổi Lễ Vu Lan, không thể thiếu đi một truyền thống đẹp khó có thể quên được là Lễ Cài Bông Hồng Trên Ngực Áo. Từng đóa hoa hồng vàng, đỏ, hồng, trắng, đã lần lượt cài lên ngực áo của mỗi người. Chúng ta đã lặng yên và đón nhận đóa hoa hồng như một hạnh phúc vô cùng quí giá mà cuộc đời đã ban tặng, vì đó là biểu tượng của sự hy sinh, là thâm ân nuôi dưỡng của Cha, Mẹ. Đó cũng là tình mẹ thương con, tình cha nồng ấm. Từ nơi đóa hoa hồng đó chúng ta có thể nhìn thấy những nếp nhăn trên mí mắt của mẹ vì chăm lo đàn con, cái lưng còng của Cha vì gánh vác chuyện nhọc nhằn để dành cho con cuộc sống thanh nhàn. Có thể nói hai từ Cha và Mẹ nghĩa là cho đi mà không cần đồi lại. Đôi tay khô cằn, đôi chân lem luốc, ánh mắt mờ đi, lưng còng đều vì đàn con. Nhưng thời gian như nước chảy, công việc thì chất chồng, chúng ta đã quên đi sự hy sinh đó, quên rằng mình có một sự hạnh phúc vốn có mà tạo hóa đã ban tặng...

Và chúng con nơi dây không quên cầu chúc cho các đấng sanh thành nơi viện dưỡng lão, các vị cao niên, hoặc nơi quê nhà Việt Nam được thêm phước, thêm thọ, Cầu nguyện cho quê hương Việt Nam được ấm no, hưởng trọn đầy niềm an lạc, tự do bình đẳng. Trái đất mãi xinh tươi, hoa thơm luôn nở rộ trong bầu trời hòa bình, và tỉnh thức. Cầu chúc cho các người Cha, người Mẹ ở khắp năm châu bốn bể, và các vị hiện diện nơi đây luôn có sự hạnh phúc bên gia đình, sống bên những người con hiếu thảo..”

Nghi thức Lễ Vu Lan bắt đầu, Ban tổ chức mời Chư Tôn Đức quang lâm lễ đài để niệm hương khai kinh Lễ Vu Lan, trong lúc nầy toàn thể đạo chúng cùng tụng trang kinh Vu Lan.

Sau nghi thức Vu Lan, chư tôn đức làm nghi thức lễ phóng sanh, sau nghi thức, từng đàn chim được mở lồng tung bay trong vòm trời tự do mênh mông, có những con chim còn bay nhiều vòng chung quanh lễ đài như để cảm ơn trước khi bay xa…

Sau phần nghi thức, đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay tại chỗ do đạo tràng chùa Huệ Quang khoản đãi, và thưởng thức chương trình văn nghệ với sự góp mặt trình diễn của cac nghệ sĩ thân hữu, các em trong Gia Đình Phật Tử chùa Huệ Quang, Phật tử Đạo Tràng Huệ Quang... Một chương trình văn nghệ xuất sắc để cống hiến đồng hương Phật tử trong Mùa Vu Lan Báo Hiếu 2019.

Sau chương trình văn nghệ là lễ Phổ Thí Cô Hồn, Lễ Quy Y và truyền Ngũ Giới cho một số đồng hương Phật tử.

Mọi chi tiết liên lạc về Chùa Huệ Quang: (714) 530-9249, (714) 534-2525.