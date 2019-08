Người Sống Sót Trong Vụ Nổ Súng Parkland Vận Động Chiến Dịch Mới

PARKLAND, Florida - Vào ngày 21/08, “March for Our Lives” là trong trào vận động kiểm soát súng đạn của nạn nhân sống sót sau vụ nổ súng tàn sát tại 1 trường học của cộng đồng Parkland, vừa loan báo sáng kiến đầy tham vọng nhằm làm giảm nhân số chủ súng và tử vong do súng đạn gây ra.

Kế hoạch dự kiến đưa tổng số tử vong của bạo động súng xuống giảm 50% trong 10 năm.

Bà Jacklyn Corin, giám đốc đồng sáng lập, cho hay : chủ đề của phong trào là “A Peace Plan for Safer America”. Kiểm tra lý lịch an ninh người mua súng đã có trong chương trình hành động của March for Our Lives, nhưng vẫn chưa đủ. Các đề nghị mới là thực chất hơn, bào gồm nhiều tầng trong tiến trình cấp phép súng.

Fox News tường thuật một số điểm nổi bật trong kế hoạch: tuổi tối thiểu để mua súng sẽ là 21; lệ phí của giấy phép xử dụng súng được chuyển thẳng vào quỹ chống bạo động súng; thực hiện chương trình mua lại súng bắt buộc

Phong trào nhắc nhở: thiệt hại trực tiếp và gián tiếp của bạo động súng là hàng trăm triệu/năm. Phong trào kêu gọi giới trẻ hãy đi bầu thật đông vào năm 2020 để biến kế hoạch này thành hiện thực.