QH Cali Thông Qua Dự Luật Ngăn Chặn Các Tổ Chức Đánh Bạc Lậu; Dự luật AB-1294 của DB Rudy Salas và TNS Tom Umberg hướng mục tiêu đến ngành công nghiệp đánh bạc bất hợp pháp đang được Thống Đốc xem xét và ký ban hành

SACRAMENTO, CA- Đầu tuần nay, Dự luật Hạ viện AB-1294 của Dân Biểu Rudy Salas và TNS Tom Umberg là đồng tác giả đã được thông qua Thượng viện Tiểu bang California với sự đồng thuận của lưỡng đảng và đang chuyển đến văn phòng Thống đóc để xem xét và ký ban hành. Dự luật AB-1294 cũng cố quyền lực của Bộ Tư Pháp Califonria và các cơ quan pháp luật địa phương trong việc theo dõi các tài khoản ngân hàng và tài sản của các nhóm bang đảng quốc tế cũng như những tổ chức tội phạm bị kết án điều hành các trang mạng đánh bạc bất hợp pháp.

“Dự luật SB-1294 sẽ có tác dụng mạnh mẽ đến những tổ chức tội phạm đang điều hành hoạt động đánh bạc bất hợp pháp. – Dân biểu Rudy Salas nói - Những trang mạng bất hợp pháp này thường thu hút các tội phạm nghiêm trọng như ma tuý và buôn người, ảnh hưởng nặng nề đến an toàn công cộng của các gia đình trên khắp tiểu bang California. Tại quận hạt Kern, văn phòng Cảnh sát trưởng báo cáo rằng tỷ lệ tội phạm có thể tăng gấp 10 lần xung quang một địa điểm đánh bạc bất hợp pháp. Tôi rất hân hoan khi Dự luật AB-1294 thông qua Thượng Viện và chuyển đến Thống đốc để có chữ ký sau cùng. Điều này sẽ giúp công đồng của chúng ta an toàn hơn.”

Dự luật AB-1294 được soạn thảo theo Dự luật AB-1439 vào năm 2014 của Dân biểu Rudy Salas nhằm chống lại các quán cà phê cờ bạc bất hợp pháp để đáp ứng nỗi lo ngại từ các chủ doanh nghiệp địa phương trước tình trạng gia tăng tội phạm trong khu vực kinh doanh hợp pháp của họ. Và sau đó, cho dù Dự luật AB-1439 đã giúp bắt đầu đóng cửa các doanh nghiệp cờ bạc bất hợp pháp này, nhưng các trò chơi đem lại lợi nhuận quá cao đến mức những tổ chức bất hợp pháp này mở ra các trang mạng mới nhanh hơn pháp luật có thể đóng cửa chúng.

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg, cựu công tố viên, cựu phó Giám đốc Văn phòng Quốc Gia Kiểm soát chất gây nghiện, phát biểu:”Những cộng đồng mà tôi đại diện thuộc cả hai quận hạt Orange và Los Angeles tiếp tục bị ảnh hưởng tai hại bởi nạn cờ bạc bất hợp pháp và tình trạng tội phạm đi kèm theo đó.Tôi rất tự hào là đồng tác giả của Dự luật AB-1294 sẽ giúp cải thiện an toàn công cộng cho các gia đình trên khắp California. Nhân đây, tôi cũng đề cao Dân biểu Rudy Salas đã đi dầu trong nhiệm vụ lập pháp quan trọng này.”

Được biết theo thống kê của Hiệp hội American Gaming Association, ngành công nghiệp cờ bạc bất hợp pháp, bao gồm máy đánh bạc điện tử (slot machines) và trò chơi đánh bạc kiểu arcade có lợi nhuận trên 10 tỷ Mỹ kim trong số tiền thu được bất hợp pháp. Các tổ chức này đã thu hút lợi nhuận từ ngành xổ số chính phủ (lottery) và các doanh nghiệp cờ bạc có giấy phép. Quan trọng hơn, chúng liên quan mật thiết đến tệ nạn ma tuý, tội phạm cướp tài sản, bạo lực cũng như các tội phạm có tổ chức ở nước ngoài.

Dự luật AB-1294 sẽ giúp cơ quan pháp luật chống lại các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp hiệu quả nhiều hơn trên toàn tiểu bang. Dự luật này sẽ được chuyển đến văn phòng Thống đốc Gavin Newsom để xem xét lần chót trước khi chính thức ban hành.



Dân biểu Tiểu bang Rudy Salas đại diện một phần thành phố Bakersfield, các thành phố Arvin, Hanford, Corcoran, Delano, Lemoore, McFarland, Shafter, Wasco, và các cộng đồng Armona, Avenal, Buttonwillow, Home Garden, Kettleman City, Lamont, Lost Hills, Stratford và Weedpatch.



Thượng Nghị sĩ Tiểu bang, Đại tá (ret.) Tom Umberg đại diện địa hạt 34 bao gồm các thành phố Anaheim, Fountain Valley, Huntington Beach, Garden Grove, Long Beach, Los Alamitos, Midway City, Orange, Santa Ana, Seal Beach, và Westminster. Thượng nghị sĩ Tom Umberg là một Đại tá đã về hưu thuộc Lục quân Hoa Kỳ, cựu công tố viên liên bang, và chủ doanh nghiệp nhỏ. Ông và phu nhân, Chuẩn tướng (ret.) Robin Umberg cư ngụ tại Orange County