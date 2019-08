Quan Chức Của Trump Làm Tình Ngay Tại Cơ Quan Chính Phủ

Một cựu nhân viên chính phủ tại Cơ Quan U.S. General Services Administration đã làm tình với một nhân viên Bạch Ốc tại văn phòng của ông và trên sân thương trụ sở của cơ quan nằm ở phía tây bắc Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, theo một cuộc điều tra nội bộ cho thấy.

Cuộc điều tra cũng cho thấy viên chức này say rượu từ chai rượu vodka trong văn phòng của ông “sau giờ làm việc bình thường.”

Phúc trình nêu chi tiết nhiều vi phạm đối với các chính sách liên bang cấm hay hạn chế việc uống rượu trong các văn phòng liên bang, qua các viên chức cao cấp của GSA vào năm 2017. GSA là cơ quan liên bang độc lập quan sát các văn phòng liên bang và các tòa nhà công cộng.

Các hành vi sai trái được nêu chi tiết trong bản tóm tắc bằng văn bản của cuộc điều tra được thực hiện bởi Tổng Thanh Tra của General Services Administration, được công bố cho News4 I-Team theo Luật Tự Do Thông Tin.

Theo phúc trình của tổng thanh tra, cựu nhân viên cơ quan GSA là Brennan Hart đã đưa nhân viên Bạch Ốc vào trụ sở của cơ quan trên đường F Street vào ngày 1 tháng 7 năm 2017. Phúc trình nói rằng Hart thừa nhận ông ấy sau đó đã nốc chai rượu vodka và ông giữ trong bàn giấy của ông. Theo phúc trình, “Ông ấy nói việc làm tình của họ bắt đầu trong khu vực của Cơ Quan và đạt tới đỉnh điểm với làm tình bằng miệng trên sân thượng của Văn Phòng Trung Tâm.