Nổ Bình Gas, Ngân Hàng TQ, Trà Sữa, Xe Đụng

Thế là nổ cả trăm bình gas… Cả khu phố kinh hoàng…

Báo Pháp Luật kể: Nam thanh niên chở cả trăm bình gas mini để giao thì bị té, bắt lửa từ tiệm bánh gần đó nổ bùng khiến cả khu vực buôn bán cháy rụi. Đến tối 20-8, Công an quận Tân Phú (TP.SG) vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường vụ nổ bình gas mini gây cháy lớn trên địa bàn.

Chỉ vài giây, khói lửa bùng lên, cả trăm bình gas nhanh chóng bắt lửa. “Người chở ga vừa ngã xuống thì cả trăm bình gas phát nổ liên tiếp. Lửa bùng lên quá nhanh và dữ dội... Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến sáu kiốt bị cháy, bốn xe máy bị cháy rụi, một xe bị cháy xém.

Báo Tiền Phong kể: Thu hồi giấy phép 1 văn phòng đại diện Ngân hàng Trung Quốc tại Hà Nội… Ngày 12/8/2019, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1681/QĐ-NHNN về việc thu hồi Giấy phép Văn phòng đại diện Ngân hàng Agricultural Bank of China Limited tại Hà Nội.

Bản tin Infonet kể: Thường xuyên bỏ cơm, "nghiện" uống trà sữa, nam thanh niên 20 tuổi ở Hạ Hòa, Phú Thọ suýt mất mạng vì ...tắc ruột. Ngày 19/8, đơn vị Ngoại - Trung tâm KCB Chất lượng cao - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân tên Nhật L., 20 tuổi (Hạ Hòa - Phú Thọ) trong tình trạng đau bụng nhiều, nôn, bụng chướng, chụp cắt lớp có hình ảnh tắc ruột, siêu âm các quai ruột giãn to.

Bản tin Zing kể chuyện Ninh Bình: Di chuyển bằng xe máy trên quốc lộ 1, hai du khách nước ngoài bị chiếc ôtô tải chở vật liệu tông trúng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h ngày 20/8, trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Nam Sơn, TP Tam Điệp (Ninh Bình).

Khi đó, 2 du khách người nước ngoài (chưa xác định được danh tính và quốc tịch) chạy trên 2 xe máy, hướng từ thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) ra TP Tam Điệp.

Báo Kiến Thức kể chuyện TQ xây cầu nhái một chiếc cần Đà Nẵng: Ngày 17/8, khu du lịch Cổ Khê Tinh Hà, thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) đã mở cửa công trình cầu kính mới có tên Thái Hồng Tiên Thủ để đón du khách tham quan. Cầu Thái Hồng Tiên Thủ, nằm lơ lửng trên vách đá và có trụ đỡ hình bàn tay khổng lồ vươn lên trời xanh, được nhiều người cho rằng giống với Cầu Vàng nổi tiếng ở Đà Nẵng, Việt Nam.

Kinh Tế & Đô Thị kể: Trong buổi tọa đàm xúc tiến đầu tư ở Thung lũng Silicon (Hoa Kỳ), Đà Nẵng đã ký được 3 bản ghi nhớ hợp tác. Đáng chú ý, Ai20X Silicon Valley (Hoa Kỳ) và Công ty CP Phát triển Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác và cung cấp những dịch vụ xây dựng, phát triển Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng như là một “Thung lũng Silicon Valley mở rộng”.

Tại Đà Nẵng, Hoa Kỳ hiện là nhà đầu tư lớn thứ 3 với 63 dự án FDI có tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 595 triệu USD, chiếm khoảng 19% tổng vốn đầu tư FDI vào Đà Nẵng.

Báo Dân Sinh kể chuyện Đắk Lắk: Trưởng thôn tham gia phá rừng bị bắt tạm giam… Ông Hoàng Văn Năm - Trưởng thôn 15, xã Cư Yang, huyện Ea Kar là 1 trong 4 người bị Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giam về hành vi phá rừng.

Ngày 18/8/2019, Công an đã bắt quả tang 4 đối tượng đang cưa hạ 6 cây gỗ Chò Khét có đường kính từ 70 đến 80cm, cao 20m đến 30m, với tổng khối lượng khoảng trên 60m3 tại khu vực rừng thôn 15, xã Cư Yang, thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar.

Mở rộng kiểm tra, tổ công tác còn phát hiện thêm hàng chục cây gỗ lớn khác đã bị các đối tượng lâm tặc cưa hạ và 2 bãi tập kết gỗ nằm ngay bìa rừng với 47 hộp gỗ được cưa xẻ vuông vắn. Tổng khối lượng gỗ ban đầu đo được khoảng gần 100 m3.

Báo Thanh Niên kể: Đang tháo dỡ cột ăng ten tiếp phát lại sóng tại xã Thanh Hóa (H.Tuyên Hóa, Quảng Bình) thì bất ngờ cột bị gãy khiến 2 nhân viên kỹ thuật Đài PT-TH huyện rơi xuống đất, tử vong... Được biết, 2 nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn và có con nhỏ.

Báo Sao Star kể về khu phố y hệt Hồng Kông ở Sài Gòn, đó là con hẻm bia với tên đầy đủ là Hẻm Bia: Lost in Hong Kong đã nhanh chóng phủ sóng mọi “mặt trận” mạng xã hội… Tọa lạc bên cạnh phố tây Bùi Viện, con hẻm bia này khiến câu nói “Hong Kong bên hông Chợ Lớn” trở nên đúng đắn hơn bao giờ hết. Không cần lên máy bay và tốn tiền triệu để tậu cho mình những bức ảnh đèn neon đặc trưng của xứ Cảng thơm, chỉ cần kéo ngay đến Quận 1.

Báo Hải Quan kể: tổng kim ngạch xuất cảng của Việt Nam tính từ đầu năm đến 15/8 đạt 157,351 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 15 ngày đầu tháng này có 3 nhóm hàng xuất cảng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên gồm: Điện thoại và linh kiện đạt 2,85 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,65 tỷ USD; dệt may đạt 1,5 tỷ USD.

Tính đến 15/8, 3 nhóm hàng trên tiếp tục dẫn đầu về quy mô kim ngạch với kết quả lần lượt là 30,33 tỷ USD, 20,2 tỷ USD và 19,9 tỷ USD.

VTC News kể: Công an tỉnh Thái Bình vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một Trưởng Công an xã vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 15 triệu đồng của dân.

Ngày 20/8, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp một trưởng công an xã có hành vi lừa đảo đoạt tài sản của người dân.

TTXVN kể: Hiện nay cả nước có hơn 1,3 triệu lao động trong ngành du lịch, chiếm khoảng 2,5% tổng lao động cả nước. Trong đó chỉ 42% được đào tạo về du lịch, 38% được đào tạo từ các ngành khác chuyển sang, khoảng 20% chưa qua đào tạo chính quy mà chỉ được huấn luyện tại chỗ...

Về ngoại ngữ, chỉ có khoảng 60% lao động trong ngành du lịch biết sử dụng ngoại ngữ, trong đó tiếng Anh là chủ yếu (42%), còn lại là tiếng Trung (5%), tiếng Pháp (4%) và một vài ngoại ngữ khác.

Báo Giao Thông kể chuyện thịt gà ào ạt vào VN: 17 nghìn/cân, gần 60 tấn đùi gà Mỹ siêu rẻ tràn vào Việt Nam… Tính trung bình mỗi kg cánh gà, đùi gà đông lạnh về Việt Nam lần lượt có giá chỉ 16.428 đồng và 17.470 đồng.

Hồi cuối năm 2015, khi phát hiện giá gà Mỹ nhập về dưới 20.000 đồng/kg khiến giá gà trong nước sụt giảm, Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam Bộ và một số doanh nghiệp đã chuẩn bị kiện chống bán phá giá. Tuy nhiên, do không thống nhất được chi phí trong doanh nghiệp hội viên, không đủ tiền để thuê luật sư, làm thủ tục kiện tụng nên dừng lại.

Báo Công Luận kể: Ngày 20/8, Bộ đội biên phòng TP.SG, cho biết vừa bắt giữ một phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai... khoảng 8 đối tượng điều khiển phương tiện từ khu vực rạch Vàm Môn lao về phía tổ công tác, sử dụng dao, kiếm và gậy để giải vây cho đồng bọn. Một số đối tượng trên các phương tiện neo đậu gần đó cũng dùng đá ném về phía lực lượng chức năng.

Chiến sỹ biên phòng đã bắt giữ một ghe tải gỗ không mang biển kiểm soát do Nguyễn Anh Kiệt, 42 tuổi, ngụ tại xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An điều khiển.

Bảo Vệ Pháp Luật kể: "Cụ" ông bị người tình chém, đánh tử vong vì không chịu rửa chân trước khi lên giường… Chỉ vì không chịu đi rửa chân, ông Nông Văn Thương (SN 1957) bị người tình là bà Sằm Thị Màu (SN 1959, trú tại thôn Tam Thành, xã Ea Tam, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) lấy dao chém vào chân, đánh nhiều cái vào người sau đó ông Thương tử vong.

Báo Petro Times kể: Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7 xuất cảng hàng rau quả đạt 247,3 triệu USD, giảm 27,8% so với cùng kỳ năm 2018. Thống kê nói rằng xuất cảng sang Trung Quốc - thị trường hàng rau quả lớn nhất của Việt Nam, trong tháng 7 giảm 44,2% khi đạt 144,2 triệu USD. Đây cũng là thị trường có mức giảm mạnh nhất trong top 10.

Tính lũy kế 7 tháng, xuất cảng sang Trung Quốc đạt 1,6 tỷ USD, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2018. Xuất cảng sang Thái Lan cũng giảm 14,4% khi đạt 28 triệu USD.

Báo Pháp Luật kể: Ông Takahashi Ayumi, Trưởng đại diện JNTO tại Việt Nam cho biết trong sáu tháng đầu năm 2019 lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản đạt 250.000 lượt người, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số tăng kỷ lục từ trước đến nay. Kỳ vọng cả năm 2019 sẽ thu hút 500.000 người Việt Nam đến Nhật Bản.

Ông Takahashi Ayumi kể, năm 2012 khi công tác ở văn phòng JNTO (Thái Lan) giá một tour đi Nhật khoảng 2.000 USD/tuần, bây giờ một tour đi Nhật chỉ còn dưới 1.000 USD/ khoảng bốn đêm. Qua đó, cho thấy giá tour đi Nhật đã rẻ một nửa.

Hiện tại có 330.000 người Việt đang sinh sống ở Nhật Bản. Năm 2018 lượng khách Nhật Bản đến Việt Nam là 840.000 lượt người.

VTC News kể: TS Vũ Thành Tự Anh cho rằng việc tắc nghẽn giao thông tại TP.SG có thể khiến thành phố năng động này mất từ 600 triệu USD - 1 tỷ USD mỗi năm. TP.SG với 13 triệu dân, đóng góp 25% GDP toàn quốc, là đầu tàu kinh tế và thương mại quan trọng của đất nước, nếu “tốc độ chậm” sẽ ảnh hưởng không chỉ với TP.SG mà còn ảnh hưởng đến kinh tế cả nước. Trên thực tế, một số ước toán về chi phí kinh tế của việc tắc nghẽn giao thông của TP.SG cho thấy có thể chiếm tới 1-2% GDP của TP.SG.