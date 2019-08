Các Hội Đoàn Giới Trẻ Việt Nam tổ chức Tết Trung Thu 2019 Thứ Bảy, Ngày 7 Tháng 9 Năm 2019 Tại Atlantis Play Center

Đại Diện Ban Tổ Chức tại tòa soạn Việt Báo.

Caption: TRUNG THU 2019

Bích Chương

Westminster (Bình Sa)- - Để chuẩn bị cho việc tổ chức Tết Trung Thu 2019 cho các em Thiếu Nhi tại Miền Nam California, Cô Christy Linh Lê, Trưởng ban tổ chức, Anh Vincent Phú Vinh Trần Phó Trưởng Ban tổ chức và cô Trương Ngọc Lala, Phó trưởng ban tổ chức kiêm Tổng thư ký, đã đến thăm tòa soạn Việt Báo và cho biết: Tết Trung Thu 2019 (Mid-Autumn Children’s Festival 2019) sẽ được tổ chức vào lúc 3 giờ chiều đến 8:30 tối Thứ Bảy ngày 7 tháng 9 năm 2019, tại công viên Atlantis Play Center, 13630 Atlantis Way, Garden Grove CA 92844 (phía sau công viên Garden Grove Park). Vào cửa miễn phí, Ban tổ chức tặng lồng đèn miễn phí, các môn trò chơi, thi đua có thưởng, trình diễn múa Lân, Văn nghệ truyền thống…

Trong dịp nầy các cô cho biết trong những lần tổ chức trước đây, ban tổ chức chỉ lấy 1 /2 khu Park vì thế nên khu sinh hoạt cho các em rất chật chội, để đáp ứng với nhu cầu sinh hoạt cho các em cũng như số phụ huynh tham dự càng ngày càng đông, nên năm nay ban tổ chức đã xin xữ dụng nguyên khu Park do đó nên khu sinh hoạt năm nay có thể chứa khoảng 5,000 người để các em có khu sinh hoạt thỏa mái.

Trong dịp nầy hai cô cũng cho biết, thành phần ban tổ chức Tết Trung Thu 2019 gồm có: Ban Liên Lạc Các Hội Đoàn Giới Trẻ Việt Nam cùng phối hợp với các đơn vị: Đại Đạo Thanh Niên Hội Nam California, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Đoàn Thanh Thiếu Niên Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California, Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức, Viet Youth Foundation, VietRise, Vietnamese American Culture Club and Red Cross của Trường Trung Học Westminster, các Liên Đoàn Hướng Đạo Hoa Lư, Hùùng Vương, Lạc Việt, Trùng Dương, Thăng Long, Trần Hưng Đạo, Văn Lang; Gia Đình Phật Tử, với sự yểm trợ hành chánh từ Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California.

Các nhà bảo trợ gồm có: City of Garden Grove, Sở Cảnh Sát Garden Grove, Garden Grove Community Foundation, CalOptima, AltaMed, Wlamart, Hoc Khu Anaheim, Trung Tâm Y Tế Nhân Hòa, 360 Healthcare, 2020 Census (thống kê dân số), Charitable Ventures, Excel Imaging Center, Xóa Tickets, Tony Tài Nguyễn - Luật Sư Giao Dục Đặc Biệt, BPSOS, VietRISE, OC Playful Therapy (Dr. Nancy Nguyen), Santa Ana College, The Cambodian Family, OCAPICA, DTN.Tech, SA School of Continued Education, Healthy Smiles, Thien An Performing Arts, CHIOC, Community Action Partnership of Orange County, Museum of Republic of Vietnam; các cơ quan truyền thông, truyền thanh: Việt Báo, Viễn Đông, Người Việt, Việt Phố TV, SET - TV, CBN - TV, Viet TV24, VNA-TV. Và một số các mạnh thường quân…

Trong dịp nầy Ban tổ chức cũng kêu gọi sự tiếp tay bảo trợ của các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ sở thương mại, quý vị mạnh thường quân, quý phụ huynh vui lòng đóng góp bằng hiện kim, hoặc bánh Trung Thu, Lồng đèn… để ban tổ chức có điều kiện tổ chức hoàn thành chương trình Tết Trung Thu 2019 cho các em, hầu duy trì tinh thần bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc tại quê người. Sự tiếp tay hổ trợ của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho giới trẻ chúng tôi.

Mọi chi tiết bảo trợ xin gọi: Lý Vĩnh Phong (714) 725-8389, Ngô Thiện Đức (714) 487-9764, Ghi danh thi đua: Tammy Nguyễn (714) 200-4187, hoặc //thiduatrungthu@gmail.com Ghi danh văn nghệ: Cao Ngọc Điệp (714) 515-0815.