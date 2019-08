TT Trump Cả Quyết Là Chọn Lựa Của Cử Tri Trong Kỳ Bầu Cử 2020

WASHINGTON - Trong lúc chiến tranh thương mại Mỹ-Hoa tiếp tục, áp lực về xiết chặt luật súng, ý định mua đảo Greenland của Đan Mạch bị từ chối, chính sách cư xử với di dân gây tranh cãi, các chính sách ngoại giao không đem lại kết quả, trong hơn nửa giờ trò chuyện với phóng viên vào ngày 20/08, TT Trump vẫn cả quyết sẽ thành công trong kỳ bầu cử 2020.

Ông nói “Tôi sẽ là người cử tri chọn để bầu TT năm 2020”.

Trước khi lên trực thăng Marine One, ông nhắc lại lời chỉ trích số người gốc Do Thái bỏ phiếu cho ứng viên của đảng DC là bất trung, là thiếu hiểu biết, là cùng phe với 2 nữ dân biểu da màu Omar và Tlaib theo đạo Hồi. Những lời chỉ trích này đã bị nhiều nhân vật trong cộng đồng người Mỹ gốc Do Thái phản đối.

Khi được hỏi về chính sách tạm giam di dân kéo dài, ông Trump cho hay “chính quyền Trump chủ trương phân ly gia đình, xây nhà giam, dựng chuồng cũi”.

Sau cuộc tiếp xúc với truyền thông, ông đi Kentuky dự đại hội thứ 75 của American Veterans tại Louisville.