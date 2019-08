Sạt Lở, Tựu Trường, Gỗ, Xe Đụng, Đàn Gà…

Quốc lộ cũng sạt lở… Xuất hiện thêm vết nứt trên Quốc lộ 91…

Bản tin TTXVN kể: Chiều 19/8, ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) cho biết, toàn bộ số bao cát mà đơn vị thi công thả xuống sông Hậu trước đó nhằm khắc phục vụ sạt lở Quốc lộ 91, đoạn qua địa bàn ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã bị sạt xuống sông Hậu.

Rất may, lúc xảy ra sạt lở (chiều 18/8), công nhân thi công trên Công trình khắc phục sự cố sạt lở Quốc lộ 91 trên địa bàn xã Bình Mỹ đang nghỉ nên không có thiệt hại về người. Hiện địa phương đang vận động 11 hộ dân trong vùng nguy hiểm tạm thời di dời.

Báo Hải Quan kể: Ngày 19/8, khoảng 1,3 triệu học sinh từ bậc Tiểu học đến THPT trên địa bàn TPSG chính thức bắt đầu bước vào năm học mới 2019-2020. Bậc mầm non sẽ tựu trường vào ngày 5/9 cùng với lịch khai giảng năm học mới của các bậc học.

Trong khi đó, đặc thù ở TPSG đa số phụ huynh đều có nhu cầu cho con em học bán trú vì họ đi làm cả ngày, không có điều kiện đưa đón và chăm sóc con khi con ở nhà. Ngoài chuyện khó khăn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đây cũng là một hệ lụy của việc tăng học sinh quá nhanh. Mặt khác, theo phản ánh của một số quận, huyện đến tháng 8 Thành phố vẫn còn loay hoay tuyển giáo viên, đội ngũ giáo viên tiếng Anh thiếu nhiều sẽ ảnh hưởng đến công tác giảng dạy.

Báo Thương Trường kể: Báo cáo mới nhất của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT) cho thấy, tính tới hết tháng 7, giá trị XK gỗ và các sản phẩm gỗ ước đạt 5,66 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Hiện tại, điểm đến của 87% giá trị kim ngạch XK gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam là các thị trường truyền thống (Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc và Hàn Quốc) có yêu cầu khắt khe về chất lượng, mẫu mã sản phẩm và nguồn gốc xuất xứ.

VOV kể chuyện xe lửa đụng ở Nam Định: Tàu hỏa đâm xe tải văng xuống ruộng, lái xe bị thương… Vụ TNGT xảy ra khoảng 8h sáng 19/8 tại khu vực đường sắt qua thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định khiến 1 người bị thương. Cụ thể, vào khoảng 8 giờ ngày 19/8, tại Km 101+300 khu gian Núi Gôi-Cát Đằng (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu hỏa và xe tải, làm một người bị thương.

Báo Đồng Nai kể: Hiện tổng đàn gà của đồng Nai tăng lên gần 28 triệu con, tăng gần 6 triệu con so với cuối năm 2018. Ngoài ra, đàn cút đạt trên 6,6 triệu con; đàn vịt, ngan, ngỗng đạt gần 1,2 triệu con, tăng cả triệu con so với cùng kỳ năm ngoái.

Pháp Luật & Xã Hội kể: Câu chuyện chị Lê Mai Linh báo động có con là cháu M.K học tại cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point (24 Quảng Bá, Tây Hồ, Hà Nội) đã bị cô giáo mắng, kéo, tát vào mặt do quấy khóc trên lớp, nhốt trẻ vào tủ quần áo... Ông Lê Hồng Vũ, Trưởng Phòng GD&ĐT Tây Hồ nói, cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point (24 Quảng Bá, Tây Hồ, Hà Nội) hiện tại vẫn chưa đảm bảo đầy đủ về hồ sơ để được cấp phép hoạt động. Trong khi đơn vị này vẫn tuyển sinh và hoạt động "chui" đã 2 năm nay. "...Ngay trong tuần này, chúng tôi sẽ yêu cầu trường này đóng cửa và dừng hoạt động tại cơ sở số 24 Quảng Bá..."

Báo Công An Nhân Dân kể: Đà Nẵng “khát nước” sinh hoạt do nguồn cung bị nhiễm mặn… Chiều 19/8, ông Hồ Hương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần (CP) Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho biết: Do sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn nặng dẫn đến không đủ nguồn nước thô cho Nhà máy nước Cầu Đỏ và Sân Bay hoạt động, vì vậy, áp lực và lưu lượng cấp nước trên địa bàn thành phố sẽ sụt giảm từ chiều tối 19-8.

Báo An Giang kể: Sinh viên Trường Đại học An Giang tổ chức đổi giấy lấy cây… Từ ngày 18 đến 19-8, CLB Vườn thuốc nam (Trường Đại học An Giang) phối hợp Hội Sinh viên trường tổ chức Chương trình “Đổi giấy lấy cây”.

Tham gia chương trình, các sinh viên mang giấy vụn, sách, báo cũ… đến CLB Vườn thuốc nam để đổi lấy cây. Trung bình, 4kg giấy hay sách báo sẽ được đổi 1 cây sen đá; 3kg giấy, thì được cộng điểm rèn luyện.

Theo đó, ngày 18-9, Ban Tổ chức chương trình đã nhận được gần 700kg giấy, báo cũ, giáo trình và sách giáo khoa các loại.

Nhịp Cầu Đầu Tư kể: Theo Vasep, tháng 7 xuất cảng thủy sản của Việt Nam đạt 793 triệu USD, tăng 10% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng, Việt Nam xuất cảng 4,7 tỷ USD, tương đương cùng kỳ năm 2018.

Trong tháng 7, xuất cảng (XK) thủy sản sang các thị trường chính đều hồi phục, trong đó, thị trường Trung Quốc tăng trưởng mạnh nhất 51%. Lũy kế 7 tháng, trừ EU và Hàn Quốc giảm lần lượt 10%, và 3%, còn lại các thị trường khác đều tăng trưởng Nhật Bản tăng 11%, Trung Quốc tăng 5%, Mỹ tăng 2%.

Báo Thanh Niên kể: Người Sài Gòn sống chia sẻ, đều đặn mỗi tháng tặng… người dưng cơm chay… “Cứ đến ngày rằm hay mồng một, dù đi công tác xa hay đang bận công việc gì, thì trong lòng luôn có cảm giác nôn nao” bởi chị Đỗ Thùy Trang đều đặn chuẩn bị cơm chay tặng người khó khăn ở Sài Gòn.

Kinh doanh một tiệm spa trên đường Lê Hồng Phong (Q.5, TPSG) được hai năm thì cũng chừng đó thời gian chị Đỗ Thùy Trang (sinh tại TPSG, 39 tuổi) cùng nhân viên của chị thường xuyên phát những phần cơm chay mỗi tháng hai lần cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo cập nhật dự báo hạn mùa (từ giữa tháng 8 đến đầu năm 2020) của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, mặc dù vừa qua nhiều nơi ở Nam bộ và Tây Nguyên hứng chịu đợt mưa lớn kỷ lục, nhưng trong các tháng sắp tới, những khu vực này lại phải đối mặt tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn trên diện rộng từ khá sớm so với trung bình nhiều năm.

VietnamNet kể: Bắt nhân viên ngân hàng ở Quảng Nam chiếm đoạt hơn 10 tỷ… Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thanh Quang (SN 1991, trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan CSĐT, từ cuối năm 2018 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận thụ lý 7 đơn tố cáo của các bị hại tố giác Phạm Thanh Quang lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Thời Báo Chứng Khoán kể: Nhà đầu tư ngoại muốn xây nhà máy điện tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô… Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Ngọc Thọ vừa có buổi tiếp và làm việc với đoàn Giám đốc Cơ quan xúc tiến đầu tư thành phố Busan, Hàn Quốc (BEPA) đến tìm hiểu cơ hội đầu tư phát triển tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phía Hàn Quốc đề xuất đầu tư một số dự án tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô của tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể là đầu tư nhà máy điện khí Hydro, công suất 200MW và đầu tư xây dựng bến cảng phục vụ cho vận chuyển nguyên liệu cho nhà máy điện và hoạt động xuất, nhập cảng. Ngoài ra, phía Hàn Quốc mong muốn được nghiên cứu đầu tư các dự án đầu tư phát triển hạ tầng và công nghiệp theo chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Người Lao Động kể chuyện Phú Quốc: Sau hơn một tháng rưỡi đi vào hoạt động (từ ngày 31-7), nhà máy chế biến cát biển thành cát xây dựng đầu tiên của Việt Nam ở ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã cho ra đời những mẻ sản phẩm được các cơ quan chức năng đánh giá đạt tiêu chuẩn xây dựng.

Tốt hơn gấp 3 lần tiêu chuẩn: Đây là nhà máy ứng dụng công nghệ chế biến cát sạch do kỹ sư Võ Tấn Dũng (ngụ TP Cần Thơ) sáng chế, ủy quyền cho Công ty CP Cát Đá Việt Sàng Rửa Sạch lắp đặt, liên kết với Công ty CP Thương mại - Dịch vụ Kim Thủy Lâm. Nhà máy có công suất thiết kế tối đa 200 m3/giờ.

Báo Chính Phủ kể: So với cùng kỳ năm 2018, kim ngạch xuất cảng mặt hàng túi xách, ví, vali, mũ, ô dù tăng 10,6% (tăng 206 triệu USD); mặt hàng đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận tăng 6,5% (tăng trên 50 triệu USD); mặt hàng gốm, sứ tăng 4,6% (tăng trên 13 triệu USD); mặt hàng mây tre cói thảm tăng 39,9% (tăng 76 triệu USD). Cộng kim ngạch của 4 nhóm mặt hàng trên đạt 3,536 tỷ USD, tăng 10,8%- cao hơn tốc độ tăng của tổng kim ngạch xuất cảng của cả nước (tăng 345 triệu USD).

Do xuất cảng và tiêu thụ ở trong nước tăng nên ngành công nghiệp sản xuất hàng thủ công trong 7 tháng 2019 đã tăng 12,9%, cao hơn tốc độ tăng của công nghiệp chế biến, chế tạo (10,7%) và cao hơn tốc độ tăng của toàn ngành công nghiệp (9,4%).