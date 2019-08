Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa Phước Huệ, Tacoma, Wahington

Hình ảnh rước Phật

Hính ảnh Chư Tăng Ni đang hành lễ Vu Lan.

Quang cảnh đông đảo quý quan khách và Phật tử hiện diện trong hội trường.

3 em trường Việt Ngữ chùa Phước Huệ, mặc quốc phục VN lên khán đài lần lượt phát biểu cảm tưởng về công cha nghĩa me và nguyện hứa làm người con tốt xứng đáng trong gia đình và xã hội để khỏi phụ lòng cha mẹ.

Caption: Vu Lan Chua Phuoc Hue_IMG_3667

Các em đoàn vũ Hoa Hướng Dương do Cô Lisa Trần, Trưởng đoàn, đang trình diễn vũ khúc múa quạt: Mẹ Vầng Trặng thậtä uyển chuyển và đẹp mắt.khiến không khí ngày Vu Lan tăng thêm nhiều ý nghĩa.

Các nữ Phật Tử chùa Phước Huệ đang hợp ca bài kỷ niệm chùa Phước Huệ thành lập được 25 năm ¼ Thế kỷ do Viện chủ chùa Phước Huệ sáng tác.

Tacoma/WA.- Nét hạnh đẹp nhất được yêu chuộng xưa nay vẫn là lòng hiếu thảo.,là hương liệu nuôi sống và làm nên tư cách của con người qua tấm gương của Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Ngài tựa như một đóa hoa sắc nét muôm đời hương tỏa, sự kính ngưỡng ấy mãi mãi là tấm gương Hiếu Thảo sáng ngời cho hậu thế noi theo.

Để trưởng dưỡng Tâm Hiếu và Hạnh Hiếu hầu đền đáp phần na2otrong muôn một công ân dưỡng dục của các đấng Sanh Thành. Chùa Phước Huệ đã long trong cử hành Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu dưới sự chủ lễ của Viện chủ chùa Phước Huệ và sự chứng minh của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni được thỉnh mời tại khuôn viên chùa lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 18/8/2019.

Thành phần quý quan khách gồm có:

Hòa Thượng Thích Định Quang, thường trú Chùa Liễu quán , San Jose, California

Sư Cô Thích Nữ Kiều Thuận & Sư Cô Tịnh Ân, trú trì chùa Kiều Đàm, San Jose, California

Sư Cô Thích Nữ Nguyên Diệu, thường trú chùa Quan Âm Santa Ana, California

Sư Cô Nguyên Vy & Sư Cô Thuận Phương , thường trú chùa Phước Huệ Tacoma

Đông đảo quý Phật tử và quý đồng hương Tacoma và vùng phụ cận và các nơi khác đổ về tham dự trên 500 người, xe cộ đậu chật ních cả parking rộng rãi xung quanh khuôn viên chùa

Chương trình được tuần tự diễn ra như thông lệ hàng năm Chư Tăng Ni, Đoàn Lễ Công, Phật tử nghinh Rước Phật & Đức Mục Kiền Liên nhiễu quanh sân chùa và tiến về lễ đài để thực hiện nghi lễ

Mở đầu chương trình, Viện Chủ chùa Phước Huệ lên đọc diền văn khai mạc và tường tình đầy đủ ý nghĩa về ngày Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu

Tiếp theo Thượng Tọa Thích Đinh Quang lên phát biểu cảm tưởng bô sung thêm về ỳ nghĩa lễ Vu Lan và ca ngợi công đức của Thượng Tọa Thích Phước Toàn đã trải qua nhiều gian lao, khó khăn, vất vả và khổ cực, với khả năng sáng tạo và óc mỹ thuật sẵn có nên chi mơi co 25 năm ¼ the ky đa tao dựng đuoc ngôi Tam Bảo khang trang, bề thế, đẹp đẽ, phong canh hữu tình hài hòa như ngày hôm nay để quý Phật tử và đồng hương tại Tacoma và vùng phụ cận cùngø các nơi khác có nơi tu tập, nghe Pháp thường xuyên để tâm thân thường xuyên an lạc , hướng làm việc công đức đểø cuộc sống có ý nghĩa hơn .Sau đó Lễ dâng hoa cúng Phật, các Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni thực hiện nghi lễ Vu Lan Báo Hiếu và chương trình Bông Hồng Cáo Áo.

Đặc biệt 3 em học sinh Trường Việt Ngữ chùa Phước Huệ do Ni cô Thuận Phương đảm trách, giảng dậy, Các em mặc quốc phục truyền thống dân tộc VN đã lên khán đài lần lượt nói lên cảm tưởng vô bờ bến về công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con và các em nguyện hứa sẽ cố gắng học tập giỏi giang, tu tập bản thân, làm sao để trở nên những con người hữu ích cho gia đình và xã hội để khỏi phụ công ơn dưỡng duc của cha mẹ.

Ngoài ra phải kề đến công đức của sư cô Thích Nử Kiều Thuận đã không quản ngại đường xá xa xôi từ California đến đảm trách công tác MC thường xuyên cho các buổi lễ lac của chùa Phước Huệ nếu co nhu cầu. Nho kha năng ăn nói hoat bát làm MC điều khiển chương trình rất linh động và tháo vát nên buổi le nào cũng luôn hoàn hảo và kết quả viên mãn.

Một chương trình văn nghệ giúp vui mừng Lễ Vu Lan do cácù đòan vũ chùa Phước Huệ và các ca sĩ địa phương đảm trách điểän hình như Đoàn Vũ Hoa Hướng Dương do Co Lisa Trần trưởng đoàn đã trình bày màn vũ khúc múa quạt Mẹ Vầng Trăng thật chuyên nghiệp và uyển chuyển, các nữ phật tử chùa Phước Huệ hợp ca bài kỷ niệm 25 năm ¼ the kỷ do Viện chủ chùa Phước Huệ sáng tác nói về quá trình gian lao mới tạo dựng được ngôi Tam Bảo, anh Tony Trần, một Phật tử đóng gópù nhiều công sức lẫn tài lực cho chùa, có tinh thần văn nghệ đã trình diễn giúp vui bản Bông Hồng Cài Aùo rất thánh thót khiến không khí buổi lễ Vu Lan tăng thêm phần vui tươi và sống động.

Buổi lễ Vu Lan chấm dứt lúc 2 giờ chiền cùng ngày, mọi người hoan hỷ ra về sau khi thưởng thứcï buổi tiệc chay ngon miệng do Ban Trai soạn chùa khoản đãi

Tường trình từ Tacoma/BUIPHU/VBMN