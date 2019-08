Iran Đáng Lý Đã Không Ký Thỏa Ước Vienna 2015

TEHRAN - Viên chức cao cấp Iran tuyên bố: không bao giờ nên ký kết thỏa thuận nguyên tử quốc tế mà nay Washington đơn phương giải kết.

Trong 1 cuộc phỏng vấn của NBC vào ngày 19/08, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao được biết với tên Ali Shamkhani nói: 1 số người Iran đã thấy ký thỏa ước Vienna do chính quyền Obama vận động là sai lầm. Ông Samkhani là cố vấn quân sự của giáo chủ Khamenei từ 2013, kiêm thư ký HĐ an ninh quốc gia, nên có thế lực như là cố vấn trưởng an ninh quốc gia.

Trong cuộc phỏng vấn này cố vấn Samkhani mô tả Hoa Kỳ là thế lực xâm lấn, là nguyên nhân chính của căng thẳng tại Trung Đông. Cố vấn Shamkhani khuyên ông Trump “hãy hành động khôn ngoan” – ông khẳng định : áp lực không đem lại kết quả, trừng phạt không đưa tới thương lượng. Cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran nhấn mạnh: thất bại của Trump có thể nhận thấy qua các sự kiện diễn ra trên đường phố Tehran.