Buổi Sáng Hôm Sinh Nhật Và Don Quixote

“Với tới vì sao không vươn tới được.” – Don Quixote

Buổi sáng hôm sinh nhật tôi dậy sớm hơn thường ngày, lúc đó vợ tôi đã đi làm. Trong không khí yên tỉnh và vắng vẻ đó tôi được dịp “gặp” được Don Quixote. Mấy hôm rày tôi bị ám ảnh bởi bài ca The Impossible Dream được cảm hứng từ truyện Don Quixote của đại văn hào người Tây ban nha là Miguel Cervantes. Ông viết truyện này vào khoảng thế kỷ thứ mười sáu, nhưng âm hưởng và ảnh hưởng của cuốn truyện vẫn còn vang dội tới ngày hôm nay. Truyện được viết thành vở nhạc kịch trình diển trên sân khấu Broadway năm 1968, và năm 1972 được quay thành phim do hai đại tài tử là Peter O’Toole và Sophia Loren thủ diễn có tựa đề là The Man of La Mancha.

... Truyện khởi đi từ một anh chàng ‘tưng tửng’, nữa tỉnh nữa điên, dân của một ngôi làng tên La Mancha, vì ‘điên sách mà hoá cuồng ’ rồi tưởng tượng ra mình, theo như các nhân vật trong sách, là một hiệp sĩ ‘thế thiên hành đạo’ đi cứu đời. Chàng ta lấy cho mình một tước hiệu thật kêu và đầy hiệp -sĩ – tính là: Don Quixote!

Trên đường đi ‘anh chàng nghỉ mình là một- hiệp - sĩ – thiệt ’ này kết nạp được một nông dân làm tiểu đồng theo phục vụ cho mình tên Sancho Panza. Sau nhiều phen đụng độ với ‘kẻ thù’ có thật và tượng tượng (!). Để cho ‘hợp thời trang của một hiệp sĩ ‘ là phải có người nâng khăn sửa túi, chàng ta còn tìm thấy được một cô gái nông dân quê mùa làm phu nhân cho mình và đặt cho nàng một cái tên rất quý phái là Dulcinea del Toboso...

Vì là ‘fan’ của đại tài tử người Anh Peter O’ Toole và cô đào Ý tài danh Sophia Loren, nên khi thấy đoạn clip lúc Don Quixote đối thoại với Dulcinea và tiểu đồng Sancho, tôi bấm liền vào...Thật là một đoạn phim rất cảm động:

... Don Quixote: Sứ mạng của một hiệp sĩ đúng nghĩa là bổn phận...

Là mơ một giấc mơ không với tới được

Chiến đấu với kẻ thù không thắng được

Chịu đựng nỗi buồn không chịu đựng được

Sửa lại cái sai không chỉnh được

Yêu với tình yêu thuần khiết và cao xa

Cố gắng khi tay đã quá mỏi rời

với tới ngôi sao không với tới được

Đây là cuộc tìm kiếm của đời tôi

theo đuổi ngôi sao đó

dù cho có tuyệt vọng đến đâu ...

Nhìn Peter O’ Toole diển tả xuất thần trong vai Don Quixote lúc này khi hát những lời tâm huyết của mình với nước mắt lưng tròng, tôi cũng thấy mình rung động mãnh liệt... Ta hãy nghe Dulcinea đáp lời:

- Ngài đã nói với tôi và từ đó mọi sự đã khác đi...ngài nhìn tôi và gọi tôi với cái tên Dulcinea...Dulcinea...

Don Quixote: Tôi đã nói với nàng vậy sao?

Dulcinea: Có lần ngài tìm được một người phụ nữ và gọi bằng cái tên xa lạ, Dulcinea... một cái tên thật là quá ngọt ngào...

Don Quixote: ... và có lẽ đây không phải là một giấc mơ...

Dulcinea: ... không phải là một giấc mơ đâu mà là cho một cuộc kiếm tìm ...

Don Quixote: ... ta đã nói gì với nàng?

Dulcinea: Ngài nói... mơ một giấc mơ không với tới được...chiến đấu với kẻ thù không thắng được... chịu đựng nổi buồn không chịu nổi được... đến nơi mà kẻ gan lì không dám tới... ngài phải nhớ ...

Don Quixote: ...cố gắng khi tay đã quá mỏi rời... để với tới ngôi sao không vươn tới được...

Dulcinea: Vâng! Đúng vậy! Để với tới ngôi sao không vươn tới được...

Don Quixote: Đúng, để với tới vì sao không vươn tới được và mỗi lần ngã xuống ta lại đứng dậy ... Sancho đâu? Đem áo giáp, thắng yên ngựa cho ta!

. . .

Cũng như phần diễn xuất siêu đẳng của Peter O’ Toole, Sophia Loren trong phim Man of La Mancha đã diễn tả vai Dulcinea thật xuất thần, người xem cũng phải khóc theo cô. Trong phần ý kiến của người xem , có người đã nói lên một ý tưởng thật hay: “ Nếu bài ca này không làm bùng cháy lên nhiệt tâm của bạn thì chắc bạn chỉ là một hiện hữu của gỗ đá!” Còn về phần Dulcinea, khi được cảm hoá bởi con người dị thường sống hết mình cho lý tưởng như Don Quixote, nàng lại trở nên là một động lực thúc đẩy chàng mạnh dạn đi tiếp con đường chiến đấu cho lý tưởng của đời mình. Chính công nương - giới - nông dân này đã kích động được anh hùng tính của Don Quixote để chàng sẵn sàng mặc áo giáp, phóng lên lưng ngựa để tiếp tục xông pha chiến đấu cho lý tưởng của đời mình.

Đối với tôi đây là một ngày sinh nhật đầy ý nghĩa, thấy mình như được hâm nóng lại ‘bầu nhiệt huyết’ trên con đường đang theo đuổi lối sống mình đã vạch ra từ lâu:

“ ... chiến đấu cho lẽ phải ... không hề đặt ra câu hỏi hoài nghi để ngừng nghỉ ... để với tới vì sao không vươn tới được... để cuối cùng thấy mình được bình an trong giấc ngủ nghìn thu...không hối tiếc là mình đã sống một cuộc đời vô ý nhĩa... Xin cảm ơn đại văn hào Miguel Cervantes... xin cảm ơn người đã viết ra bài ca bất hủ The Impossible Dream để nói lên một nhân sinh quan có giá trị cao quý muôn đời... cùng cảm ơn ‘hiệp sĩ ngông cuồng’ Don Quixote của tôi đã chiến đấu, dù có vô vọng, cho một lý tưởng cao hơn con người và vượt khỏi cái đời sống quá tầm thường, quá nặng về vật chất này.”

ttt – Agt., 09.

* Mời bạn vào đoạn vidéo clip/ Youtube, bấm vào: man of la mancha Peter o toole để thưởng thức hồi cảm động rơi nước mắt qua tài diển xuất có một không hai của Peter O’ Toole và Sophia Loren.