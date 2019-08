Hồng Kông Tuần Lễ Thứ 11

Biểu tình tuần lễ thứ 11, khắp các nơi trọng yếu tại Hồng Kông. Biểu tình tập trung trước trụ sở Quân Đội Trung Quốc Hồng Kông (PLA Forces Hong Kong Building) ở khu vực trung tâm Hồng Kông, cũng như trước khu vực hành chánh Chính Quyền Trung Ương gần đó vào đêm Chủ Nhật 18 tháng 8/2019. Trước các cuộc biểu tình là cuộc diễn hành từ công viên Victoria Park ở Causeway Bay tới công viên Chater Garden ở khu vực Trung tâm – bất kể lệnh cấm diễn hành. Bài viết này sẽ dịch tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau.

Một số người biểu tình bấm và hướng tia đèn laser vào các tòa nhà chính quyền, bất kể trước đó có lệnh cấm.

Trước đó trong đêm, một số người biểu tình trên đường Harcourt Road cũng bấm và hướng các tia laser vào các trụ sở cảnh sát, gâ nỗi lo sẽ có cảnh sát phản ứng.

Một người đàn ông bị cho là dân Hoa Lục trà trộn vào – những người này dễ bị nhận diện vì thói quen và giọng nói khác dân Hồng Kông, cũng y hệt như tại Việt Nam, dân Bắc Kỳ 75 có giọng nói và cách xử thế khác với dân Miền Nam – bị người biểu tình trên đường Harcourt Road chận lại, chất vấn căn cước người này, sau khi người này chụp hình người biểu tình. Người này nói rằng anh là một chuyênv iên tài chính từ Thượng Hải, tới chơi Hồng Kông một mình để xem chuyện gì xảy ra.

Bất kể biểu tình đông tới chen chân không lọt, các dịch vụ xe điện MTY vẫn tiếp tục trong đêm Chủ Nhật, sau khi gián đoạn thời gian ngắn trước đó.

Một điểm đặc biệt của cuộc diễn hành từ Causeway Bay tới Trung Tâm đêm Chủ Nhật là họ không đưa những bục ngăn đường như các cuộc diễn hành trước đó.

Jimmy Sham, viên chức của Mặt Trận Nhân Quyền Dân Sự (Civil Human Rights Front - CHRF), tổ chức thực hiện cuộc biểu tình đêm Chủ Nhật, nói rằng khoảng 1.7 triệu người biểu tình ở công viên Victoria Park.

Sham nói rằng diễn tiến hôm Chủ Nhật rất ôn hòa, chính xác là những gì bà Carrie Lam (Hành Chánh Trưởng Hồng Kông) yêu cầu. Sham nói, “Tôi tin vào trí tuệ dân Hồng Kông. Bà Carrie Lam phải đáp ứng 5 yêu cầu để cho dân Hồng Kông thấy rằng những cuộc bày tỏ ôn hòa và hợp lý của họ có thể được lắng nghe, chấp thuận và thỏa mãn. Nếu bà cứ bưng tai, bà sẽ chỉ làm sáng thêm chính nghĩa của cuộc chiến dân chủ của chúng tôi.”

Sham cũng nói rằng CHRF đã nộp đơn xin cho cuộc diễn hành khác từ công viên Chater Garden tới Phòng Liên Lạc Bắc Kinh ở phía Tây Hồng Kông vào ngày 31/8/2019.

Sham nói rằng CHRF sẽ nộp bản văn pháp lý phản kháng lệnh cảnh sát cấm diễn hành chiều Chủ Nhật (ngày 18/8, mà người biểu tình vẫn diễn hành bất kể lệnh cấm).

Đó là lần đầu, cảnh sát cấm CHRF tổ chức diễn hành – nguyên khởi dự định từ Victoria Park tới Chater Garden – và cho phép biểu tình một chỗ trong công viên chỉ đủ chỗ đứng cho khoảng 100,000 người.

Nhưng lúc mới ban chiều, mưa lớn ào ạt, người biểu tình đã diễn hành sau khi tụ họp ở công viên Victoria Park – và đó là tuần lễ thứ 11 biểu tình liên tục để chống dự luật dẫn độ.

Cô Michelle Wen, 23 tuổi, sinh viên đại học Hong Kong Education University, trả lời phỏng vấn của báo The Straits Times tại Singapore: "Hồng Kông mưa như bão trút, và dân chúng cũng phải đi làm. Nhưng không gì ngăn được chúng tôi bước xuống đường, dưới mưa lớn, để nói lên chính nghĩa chúng tôi tin tưởng.”

Khi công viên Victoria Park đông tới mức không còn chỗ đứng, một số người biểu tình diễn hành về phía Wan Chai và Admiralty, nhiều người tràn ra các đường lớn ở thị trấn cảng Causeway Bay, kể các các đường Hennessy Road, Yee Wo Road và Pennington Street, sau khi rời công viên.

Một nhóm người biểu tình tới Admiralty, gần tòa nhà chính quyền và viện dân cử, trong khi nhóm khác tới Chater Road ở khu Trung Tâm, theo các báo Hong Kong. Nhưng CHRF kêu gọi người biểu tình rời khỏi đường Chater Road để tránh bị xem là khiêu khích.

Cuộc diễn hành hôm Chủ Nhật trong nhóm vài cuộc diễn hành lớn nhất tại Hồng Kông kể từ khi Hoa Lục tiếp nhận nơi này từ chính phủ Anh quốc năm 1997. CHRF là tổ chức thực hiện những cuộc diễn hành lớn nhất trong ba tháng qua: cuộc diễn hành ngày 8 tháng 6/2019 với một triệu người tham dự, cuộc diễn hành ngày 16 tháng 6/2019 với hai triệu người tham dự, lớn kỷ lục.

Vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật 18/8/2019, công viên đã đông chật người, hầu hhhết mặc trang phục đen, một số mang theo trẻ em. Người biểu hình hô khẩu hiệu "Hong Kong yahn, gah yau” bằng tiếng Quảng Đông (dân Hồng Kông nói tiếng Quảng Đông, Cantonese, trong khi Hoa lục nói tiếng Quan thoại, Mandarin) – có nghĩa là, “Hỡi dân Hồng Kông, hãy tới luôn”… Thỉnh thoảng, họ hô khẩu hiệu tiếng Anh, "Free Hong Kong, democracy now" – có nghĩa là, “Hãy giải phóng Hồng Kông, dân chủ ngay bây giờ.”

Nhiều xe buýt phải đổi tuyến đường hay ngưng vì đám đông diễn hành trên đường phố. Một số xe điện không ngừng ở các trạm MTR ở Tin Hau, Causeway Bay và Fortress Hill khi các lới đi nơi các trạm đông chật người. MTR Corporation nói rằng phải đưa dịch vụ xe lửa đặc biệt tới để giúp người dân rời khỏi trạm Tin Hau.

Trong những người diễn hành có anh Isaac Cheng, 19 tuổi, thuộc tổ chức dân chủ Demosisto. Cheng phát truyền đơn, kêu gọi sinh viên học sinh tẩy chay lớp học khi các trường sẽ khai giảng vào tháng 9.

Cheng giải thích với các phóng viên rằng trong hình hình căng thẳng khác thường như hiện nay, sẽ không sinh viên học sinh nào có thể trở lại trường học, “Chúng ta phải bãi khóa và chiến đấu với chính quyền này tới tận cùng.”

Sinh viên Parker Chan, 20 tuổi, nói rằng anh sợ bị cảnh sát bắt, nhưng vẫn biểu tình khi thấy chính quyền không giải quyết các đòi hỏi, và đặc biệt không hoàn toàn rút bỏ dự luật dẫn độ, cùng với những điều khác.

Những người quan sát nói rằng sau đợt cảnh sát hồi Chủ nhật tuần trước đã bắt người biểu tình sau khi họ xô xát với cảnh sát, những người thuận lý bây giờ lựa chọn giữa hai chiến thuật, hoặc biểu tình khắp Hồng Kông hoặc tập trung vào một nơi.

Dixon Sing, Giáo sư đại học Hong Kong University of Science and Technology, nói rằng cả hai chiến thuật đều đã áp dụng trong quá khứ, trong đó nếu người biểu tình rải khắp, cảnh sát sẽ mệt mỏi, bó tay, nhưng Chủ Nhật tuần trước cảnh sát vẫn bắt nhiều người biểu tình.

Trong Thư Ngỏ gửi dân Hồng Kông, CHRF nói rằng cuộc xuống đường hôm Chủ Nhật 18/8 là “tiếp tục ý chí của hai triệu người đã diễn hành ngày 16/6 để phản đối sự thô bạo của cảnh sát… Hôm nay không phải đoạn kết. Con đường phản kháng sẽ dài, vì tận cùng, chỉ có bầu phiếu dân chủ phổ quát mới căn bản đảo ngược tình hình bạ lực hiện nay của chế độ. Ngày 31/8 sắp tới sẽ là tròn năm năm quyết định phi dân chủ và kềm kẹp quyền bầu phiếu phổ quát tại Hồng ông của Cơ Quan Đại Biểu Quốc Hội. Chúng tôi mời gọi toàn dân Hồng Kông đứng chung nhau, xuống đường vào ngày 31/8/2019.”

Hôm Thứ Bảy 17/8/2019 đã có nhiều ngàn người tập trung ở huyện Hung Hom để diễn hành, và có mưa nhẹ khi họ diễn hành từ công viên Hoi Sham Park tới Whampoa ở Kowloon tới trạm xe điện Whampoa MTR Station. Hầu hết người tham dự diễn hành trọn tuyến đường ấn định, nhưng nhiều người khác đã tản ra các khu vực khác.

Tính cho tới nay, sau 11 tuần lễ biểu tình, cảnh sát đã bắt 748 người kể từ cuộc biểu tình đầu tiên hôm 9 tháng 6/2019.

Đài Loan đã chính thức ủng hộ phong trào tự do dân chủ của Hồng Kông.

Bản tin RTI ghi rằng chính phủ Đài Loan cho rằng đây là một phong trào tự do dân chủ, chính phủ ủng hộ phong trào này, đồng thời kêu gọi chính quyền Hồng Kông hãy tích cực lắng nghe và đáp lời những yêu cầu của nhân dân.

Trong khi cuộc đấu tranh chống lại dự luật dẫn độ ở Hồng Kông càng trở nên căng thẳng và leo thang, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cũng đăng bài viết trên Facebook lên tiếng ủng hộ Hồng Kông, tuy nhiên, lại bị Thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Triết, cũng là Chủ tịch Đảng Dân Chúng Đài Loan chỉ trích tổng thống chỉ biết hô khẩu hiệu và đăng bài viết trên Facebook không thể nào cứu đất nước. Ngày 15-8 Tổng thống Thái Anh Văn nhân dịp trả lời phóng viên tại Lễ khai mạc Triển lãm Công nghiệp Hàng không và Quốc phòng cho biết, người Hồng Kông có nhu cầu theo đuổi tự do dân chủ là một yêu cầu rất chính xác, Đài Loan là một thành viên trong mặt trận tự do dân chủ, lẽ tất nhiên là phải bày tỏ thái độ ủng hộ.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cho biết: “Tất cả người trên thế giới quan tâm về tự do dân chủ đều ủng hộ sự đòi hỏi của nhân dân Hồng Kông, là một phần tử trong mặt trận tự do dân chủ, dĩ nhiên Đài Loan cần bày tỏ lập trường của mình, tổng thống cũng nên đại diện nhân dân bày tỏ lập trường, Facebook là một trong những cách thức trao đổi với xã hội đại chúng, do đó những điều do Thị trưởng hay là Chủ tịch Kha Văn Triết nói ra làm cho mọi người thấy khó hiểu.”

Trong khi đó, mạng Bloomberg cho biết dân Hồng Kông sẽ không còn có thể mua qua mạng từ Hoa Lục các thiết bị cần cho những cuộc biểu tình. Trên các mạng thương mại điện tử tiếng Hoa, như mạng Tao Bao của công ty Alibaba Group Holding Ltd. khi người Hồng Kông tìm mua dù, mặt nạ, mũ nhực bảo hộ sẽ thấy dòng chữ “item not found” (Không có hàng), trong khi cư dân ở Hoa Lục sẽ thấy nhiều mặt hàng đó hiện ra.

Các công ty vận chuyển hàng Hồng Kông nói rằng “danh sách hàng nhạy cảm” bao gồm cả: áo thun T-shirt đen, bút có tia đèn laser… sẽ bị các nhân viên Hải quan tịch thu ngay ở các cửa khẩu từ Hoa Lục sang Hồng Kông. Nghĩa là tất cả thiết bị dùng chống hơi cay của cảnh sát đều bị chận lại.