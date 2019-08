Nguyễn Lương Vỵ in Tập Thơ Mới:

Âm tuyết đỏ thời gian





LITTLE SAIGON, California (VB) -- Nhà thơ Trịnh Y Thư, Giám đốc Nhà xuất bản Văn Học Press, hôm Thứ Bảy 17/8/2019 cho biết tập thơ Âm tuyết đỏ thời gian (ÂTĐTG) của nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ vừa được phát hành trên toàn cầu qua mạng nhà sách Barns & Noble.

Được biết, ấn phẩm này là tập thơ thứ 12 của nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ.

Thi tập dày 190 trang, ngoài các bài thơ của tác giả, nơi Phụ Lục có 4 tác giả khác viết về thơ của Nguyễn Lương Vỵ, trong đó tuần tự là: Nguyễn Tôn Nhan, Nguyễn Thị Khánh Minh, Tô Đăng Khoa và Lê Lạc Giao.





Gặp nhau ở Garden Grove, mừng thi tập mới ấn hành. Trong hình, từ phải: Trịnh Y Thư (đứng), Nguyễn Lương Vỵ, Phan Tấn Hải, Tô Đăng Khoa (đứng), Lê Lạc Giao.

Nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh trong bài "Nguyễn Lương Vỵ, ngồi im nghe thơ lắng trong kinh" kể rằng nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ mấy năm gần đây bệnh nặng, cứ nhập viện và xuất viện liên tục, nhưng vẫn giữ tốc độ sáng tác thơ và trung bình vẫn cố gắng mỗi năm ấn hành một tập thơ mới.

Nguyễn Thị Khánh Minh viết bài trên vào khoảng giữa tháng 5/2019, trong dịp mừng sinh nhật Nguyễn Lương Vỵ:



"...Nghe chứa chan nỗi trôi cô liêu của thời gian bịnh. Nhưng bạn ơi, rồi bạn sẽ thấy người thơ đã sống với cô liêu ấy như thế nào. Cứ mỗi lần bịnh anh trở chứng là mỗi dấy lên lo âu, cầu nguyện của bạn hữu. Hôm nào được đi thăm anh, thấy anh vui vẻ tươi tỉnh là lúc ấy ai cũng vui, nói với nhau, khí sắc Vỵ đã khá hơn rồi, nhất định anh ấy sẽ vượt qua để lại cùng nhau vui chơi ngày tháng… Vỵ nói, “tôi còn nhiều việc phải làm lắm, dịch cho xong thơ Nguyễn Trãi, Cao Bá Quát, thu xếp tập di cảo thơ của cậu em.”

Thời gian của anh là làm việc và làm việc cật lực cho sáng tác và dịch thuật. Sáng tác thì tôi thiết nghĩ với cả chục thi phẩm đã xuất bản đủ trả lời cho chúng ta, anh và người bạn đường thời gian đã sống với nhau ra sao, anh bảo anh chẳng làm gì chỉ mỗi năm cho ra một tập thơ thôi..." (ATĐTG, trang 120)

Trong khi đó, nhà phê bình văn học Tô Đăng Khoa ghi nhận trong bài nhan đề “Huyết Âm, Tinh Âm, Huyền Âm Và “Nốt Lặng Tịch Liêu” Trong Thi Ca Nguyễn Lương Vỵ” về nỗi tịch mịch trong thơ NLV:

“Hơn ai hết, có lẽ Nguyễn Lương Vỵ là người nếm cái hương vị cô độc đến tận cùng. Ông đã tự mình đẩy cái cô độc đó tới tận bờ của “Tịch Mịch Uyên Nguyên” và an trú tâm hồn mình ở chốn đó. Chính sự lặng thinh đó là nền tảng cho Huyết Âm thăng hoa thành Tinh Âm và Phơi Bày trong cõi Thi Ca của Nguyễn Lương Vỵ như là những Huyền Âm. Vì thế, muốn đi vào cõi thơ của Nguyễn Lương Vỵ, đọc giả cũng cần có một chút trải nghiệm về âm thanh của máu và lệ, và quan trọng hơn hết là biết chú tâm vào những “nốt lặng tịch mịch” trong thơ của ông.” (ATĐTG, trang 135)

Đặc biệt, nhà văn Lê Lạc Giao trong bài viết nhan đề “Âm Vang Sắc Màu trong cõi thơ Yêu Thương Định Phận của Nguyễn Lương Vỵ” đã ghi một số kỷ niệm nhiều thập niên trước với nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ trước khi nói về thơ NLV:

“…Tôi đọc thơ Nguyễn Lương Vỵ từ thuở còn là một sinh viên văn khoa năm thứ nhất. Lúc bấy giờ thơ anh đăng trên tạp chí Khởi Hành hoặc Văn. Tôi thích thơ anh ngoài bản thân yêu thơ, tôi còn là người luôn cổ xúy tinh thần văn nghệ của thế hệ trẻ miền Trung (đầu thập niên 1970) mà lúc bấy giờ dường như trăm hoa đua nở. Đến khi tham dự quân sự học đường khóa đầu tiên, tôi gặp anh qua một người bạn học miền Trung. Cũng khá đặc biệt là tôi cùng người bạn đến thăm anh tại bệnh viện Sùng Chính. Nguyễn Lương Vỵ bị thương do xô xát với quân cảnh trong một cuộc biểu tình của sinh viên tại Trung tâm Huấn luyện Quang Trung. Tôi còn nhớ, anh người nhỏ thó, ốm yếu xanh xao, tuy nhiên hết sức nhiệt tình trong khi nói chuyện. Sau đó tôi có gặp lại anh vài lần với Võ Chân Cửu khi đi uống café. Năm 1972, tôi bị tổng động viên và sau đó không gặp lại anh lần nào nữa. Khi gặp lại Nguyễn Lương Vỵ tại Mỹ năm 2008, đã gần bốn mươi năm trôi qua. Tuy vật đổi sao dời nhưng điều tôi thích thú nhất là anh vẫn tiếp tục làm thơ và nhiệt tình làm thơ không kém những năm còn học đại học. Tôi được Nguyễn Lương Vỵ tặng thơ mỗi khi một tập thơ mới in ra và cho đến hôm nay tôi đã có sáu tập thơ của anh.

Cuối năm 2017 Nguyễn Lương Vỵ phải mổ tim và cho đến nay sức khỏe chưa được hồi phục hoàn toàn. Đi thăm anh và thỉnh thoảng ngồi uống café với nhau, chuyện rôm rả nhất bao giờ cũng là thơ và điều làm anh lo lắng nhất là một ngày sức khỏe không cho phép anh làm thơ được nữa.

...

Dòng sông thơ NLV chính là dòng sông đời tuôn chảy trên dòng thời gian. Dòng sông thơ hay dòng sông đời này cũng chỉ là biểu hiện tâm thức qua âm vang sắc màu một định mệnh. Thơ Nguyễn Lương Vỵ tuôn chảy từ một cội nguồn đậm nét bi kịch. Nỗi cô đơn, cô tịch chập chùng trong từng bài thơ dù ngắn hay dài của anh. Không những thế, nỗi thống khổ xen kẻ trên những con chữ là biểu tượng một thứ trầm luân thường trực tác động lên con người phải chịu đựng một phận số. Do đó trong từng bài thơ anh hàm chứa chấp nhận thực tại mang căn tính “can đảm (the courage) như hành động con người, như thẩm định giá trị, là một khái niệm có tính luân lý. Tính can đảm, vốn phổ quát và thiết yếu tự xác định sự tồn tại của một con người, là một khái niệm hữu thể.”

...

Không bài thơ nào thiếu âm vang màu sắc dù đa phần những thanh không âm và những sắc không màu là tiếng kêu của một cõi lòng buốt lạnh tình người, tình đời, tình tri kỷ trong cái cô quạnh đất trời. Thơ NLV là lời độc thoại của chính tâm thức mình trước bao la vô tận của môi trường thiên nhiên. Anh nói với một ai thật xa, có khi đã biến mất trên cõi đời, hay với nhiều con người vô hình trước mặt mà họ thực sự tồn tại trong anh như một thứ bóng hình, đồ vật kỷ niệm, âm vọng dấu yêu …" (ATĐTG, trang 143-184)

Nhà văn Phan Tấn Hải hôm Thứ Bảy đã chúc mừng Văn Học Press ấn hành thi tập mới, và nói rằng Nguyễn Lương Vỵ là một trong vài nhà thơ xuất sắc nhất của thi ca Việt Nam hiện nay – và cũng là một nhà thơ có những dòng thơ buồn tới buốt giá tủy xương, thí dụ như ba đoạn thơ nơi trang 92 của thi tập ATĐTG:

kiếp người đó ư?! giữa thời mạt pháp

rất nhiều khi sầu ngất những hiên đời

hiên xám máu xô ngang triều gió giật

chân dung người chân dung ma sóng đôi

tri ân thi nhân ngồi lau cổ độ

chữ nén huyền âm tượng số ngân dài

huyết hóa mộng em nồng say giấc ngủ

ta hóa cuồng ngâm ngợi những tàn phai

kiếp người đó ư?! tìm nhau những ai

những kia những sau những nọ bi hài

cắn một âm nhớ quá mồ viễn xứ

mồ ta hong khô giọt lệ buốt vai

Độc giả có thể liên lạc với



Văn Học Press

22 Agostino, Irvine, CA 92614 USA • vmail: +1-949-981-3978

email: vanhocpress@gmail.com • Facebook: Van Hoc Press





Thi tập Âm tuyết đỏ thời gian đề giá USD 15.00. Đặc biệt, thi tập đang để bán toàn cầu trên Barns & Noble, với Search Keywords: am tuyet do thoi gian. Hoặc bấm vào đường dẫn đã rút ngắn sau: https://pgvn.org/d_y6qsg5