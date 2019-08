7 ‘Khuynh Hướng Sức Khỏe’ Có Hại Nhiều Hơn Lợi

Những “khuynh hướng sức khỏe” đang được thổi phồng có thể thực sự có hại nhiều hơn là có lợi. Hiện nay đang có hàng tá các khuynh hướng sức khỏe thực ra có hại nhiều hơn bạn tưởng. Thí dụ như tuân theo chế độ ăn đạm cao có thể có liên quan đến một số ung thư.

Thật dễ dàng để thoát ra khỏi sự cuốn hút theo những phong trào kiểu này, để bạn có thể tự nhận ra điều nào hợp lý, và thứ nào chỉ là mốt thời thượng. Chỉ chịu khó tìm hiểu, nghiên cứu thông tin một chút. Để có thể hỗ trợ cho bạn không bị “cuốn theo chiều gió”, sau đây là một số thông tin về một số “phong trào sức khỏe” không chính xác

1- Chuyển sang ăn dầu dừa. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người bỏ những loại dầu mỡ thông thường, và chuyển sang chỉ dùng dầu dừa, bởi vì tin rằng sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Tuy nhiên, Hiệp Hội Tim Hoa Kỳ vừa bác bỏ khuynh hướng này, đồng thời cảnh báo những rủi ro có liên quan đến việc dùng dầu dừa quá nhiều, thí dụ như bệnh cao cholesterol và bệnh tim.

2- Say mê quế. Chắc hẳn là bạn nghe nói khá nhiều về những lợi ích do ăn nhiều quế. Thực tế là báo cáo cho thấy không có bằng chứng cho sự liên hệ này. Vấn đề là tùy thuộc lượng quế mà bạn dùng là bao nhiêu. Nghiên cứu của Mash cho thấy ăn quá nhiều quế có thể có hại cho gan.

3- Hút thuốc điện tử: những người hút thuốc lá hy vọng rằng chuyển sang hút thuốc lá điện tử sẽ khá hơn cho sức khỏe như quảng cáo. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy thuốc lá điện tử cũng không… quá tốt như bạn nghĩ! Theo USA Today, đối với những người mới bắt đầu, hàm lượng nicotine cao sẽ làm tăng rui ro bị bệnh phổi và ung thư phổi. Ngoài ra, thuốc lá điện tử cũng làm tăng các nguy cơ về bệnh tim mạch.

4- Than họat tính: Nhiều tuyên bố cho rằng than có khả năng lọc độc tố ra khỏi cơ thể bằng loại bỏ hóa chất. Nhưng trong thực tế, than hấp thu những gì có trong bộ tiêu hóa, bao gồm cả vitamin, khoáng chất. Nó còn có khả năng làm giảm đi công dụng của những loại dược phẩm mà bạn đang uống – theo Mashed.

5- Aên nhiều protein: những người ủng hộ chế độ ăn nhiều protein cho rằng protein sẽ giúp lấy lại trong lượng cơ thể bị mất, cũng như giúp cơ thể tiêu mỡ. Tuy nhiên, những báo cáo có kết quả ngược lại, liên hệ việc ăn nhiều protein với các bệnh như thận, sạn thận, loãng xương và rủi ro một số loại ung thư – theo LiveStrong.com.

6- Các loại nước spiked seltzer (nước giải khát giống như bia nhưng ít năng lượng): thức uống này đang được phổ biến rộng rãi nhanh chóng, do được quảng cáo rất thông minh rằng chúng tốt cho sức khỏe hơn là rượu bia. Nhưng theo USA Today thì không phải vậy. Mặc dù thức uống này ít năng lượng, nhưng do sự pha trộn mà người uống có thể say nhanh hơn. Và hàm lượng cồn cao có thể nguy hiểm cho sức khỏe. Trước khi uống, nên xem rõ nồng độ cồn, hơn là chỉ chú ý đến hàm lượng calories như quảng cáo.

7- Theo dõi sát sao chỉ số tập luyện: Việc tập thể dục luôn đem lại sức khỏe cho thân và tâm. Tuy nhiên, cứ bắt chước theo quảng cáo, chỉ lo chăm chú theo dõi các chỉ số tập luyện (thí dụ như số bước chân, nhịp tim, mức calories tiêu hủy...) bằng các dụng cụ đo đã cũ, không chính xác thì đôi khi lại có hại cho sức khỏe tâm lý!