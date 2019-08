Chùa Bát Nhã Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan Phật Lịch 2563 – 2019

Santa Ana (Bình Sa)- - Chùa Bát Nhã tọa lạc tại số 4717 W. 1 St Santa Ana do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan Phật Lịch 2563-2019 vào lúc 5 giờ chiều thứ Năm ngày 25 tháng 8 năm 2018, (theo thông lệ hằng năm Chùa Bát Nhã vẫn tổ chức Đại Lễ Phật Đản và lễ Vu Lan theo đúng ngày Rằm âm lịch). Lễ Vu Lan năm 2019 với chủ đề “Niệm Ân”

Lễ đài trang nghiêm với tôn tượng Đức Mục Kiền Liên, hai bên khán đài có những câu: “Cha một đời oằn vai nặng gánh - Mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân.”

Những câu nói đó đã gợi nhớ mọi người nghĩ về cha, mẹ một đời sớm hôm tần tảo nuôi dạy con khôn lớn làm người…

Hàng trăm Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni, một số qúy vị đại diện hội đoàn, đoàn thể Phật Giáo, một số qúy vị dân cử địa phương, qúy cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử tham dự, mặc dù một buổi chiều thứ Năm mọi người còn phải đi làm nhưng đồng hương Phật tử đã tề tựu thật sớm để tham dự buổi lễ.

Sau khi đạo tràng trang nghiêm, tất cả các đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Bát Nhã đã sắp thành hai hàng để cung thỉnh Chư tôn đức quang lâm lễ đài. Trên bàn chứng minh có: Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (HĐĐH/GHPGVNTN/HK); HT. Thích Phước Thuận, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN/HK; HT. Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ HĐĐH/GHPGVNTN/HK; HT. Thích Nhật Quang, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ HĐĐH/GHPGVNTN/HK; HT. Thích Minh Mẫn Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN/HK; HT. Thích Minh Dung, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục HĐĐH/GHPGVNTN/HK, HT. Thích Giác Sĩ, Tổng Vụ Phó Hoằng Pháp, HĐĐH/GHPGVNTN/HK; HT. Thích Giác Pháp, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN/Hải Ngoại, HT. Thích Giác Hoa… cùng Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Quý Ni Trưởng, Ni Sư, Sư cô đến từ các chùa và tự viện Nam California.

Trước giờ khai mạc các Ca Sĩ: Hồ Quốc Việt, Minh Tâm, Thúy An đã hát những bản nhạc về Vu Lan.

Điều hợp chương trình Thầy Thích Quảng Hiếu,

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán, trong phút nhập từ bi quán, tất cả cùng dành một phút để tưởng niệm đến Cố HT. Thích Nguyên Trực, Bào Huynh của HT. Thích Trí và cố HT. Thích Quảng Thanh, Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang.

Sau đó Thầy Thích Quảng Hiếu, thay mặt ban tổ chức lên tuyên bố lý do buổi lễ và giới thiệu thành phần tham dự.

Tiếp theo các em Oanh Vũ Gia Đình Phật Tử Bát Nhã với vũ điệu “Dâng Hoa Cúng Phật”

Sau đó HT. Thích Nguyên Trí, Viện Chủ Chùa Bát Nhã lên có đôi lời khai mạc, như quý đồng hương Phật tử đã biết, sau thời gian dài xa chùa đi chữa bịnh, dưỡng bịnh, Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đồng hương Phật tử khắp nơi đã hết lòng cầu nguyện cho HT. bệnh tật tiêu trừ, thân tâm thường lạc. Nay đến ngày Vu Lan, HT. cố gắng trở lại chùa, để tham dự ngày Đại Lễ Vu Lan, đồng thời cũng nói lời tri ân đến Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng đồng hương Phật tử xa gần lời cảm tạ chân tình mà qúy ngài cùng đồng hương Phật tử đã dành cho Thầy trong những tháng ngày bịnh hoạn. Thầy trở về chùa, mọi người đều tỏ vẽ vui mừng, ai ai cũng muốn được gặp Thầy, không khí buổi lễ thật rộn ràng vui khi nhìn thấy sức khỏe của Thầy. HT. nói tiếp: “Công ơn dưỡng dục sinh thành, không ai nhắc ai, mọi người cũng đều biết, vì vậy chúng ta đốt nến tâm hương dâng lên ông bà cha mẹ quá vãng, đối với đấng sinh thành hiện tiền chúng ta phải tỏ lòng biết kính yêu cha mẹ, sự kính yêu là những viên thuốc xoa dịu niềm đau khi tuổi già trên dường bệnh, đừng thờ ơ khi cha mẹ nằm trong những khu dưỡng lão mà chẵng thấy bóng con…”

Trong dịp nầy HT. Viện Chủ cho biết: “Mái chùa che chở hồn dân tộc” Hiện tại chùa bị mưa dột, phương tiện không có, chùa một nơi, chư tăng ni một ngã nên chùa sẽ cố gắng sau Tết lợp lại chùa, làm nhà cho chư tăng ni ở, sữa sang ngôi chùa để đồng hương Phật tử có nơi tu học, nghĩ ngơi. Để thực hiện được điều nầy HT. rất mong được sự phát tâm của đồng hương Phật tử xa gần để sớm thực hiện được những điều mong ước trên.”

Sau đó HT. Thích Minh Dung, Phụ Tá Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN/HK lên tuyên đọc Thông Bạch Vu Lan 2019 của Trưởng Lão HT. Thích Thắng Hoan. Trong Thông Bạch, Ngài nói:

“Lễ Vu lan là ngày lễ thiêng liêng của Phật giáo và Dân tộc Việt hàng ngàn năm qua. Ngày lễ cứu độ cả hai thế giới âm và dương. Hướng về người mất, cầu nguyện cho họ được siêu thoát. Hướng về người sống, cầu được an lành nơi dương thế, có duyên lành với Tam bảo. Nhưng muốn nguyện cầu thì phải làm sao, phải tạo nên phước đức rồi từ phước đức này chúng ta hồi hướng đến người thân yêu. Phước đức lớn lao là cúng dường lên Tăng Bảo trong mùa An Cư kiết hạ. Có phước thì mới chia phước cho người khác. Từ ý nghĩa này, người con Phật phát tâm cúng dường chư Tăng cầu phước trong mùa lễ Vu Lan.

Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ gửi đến chư Liệt vị những tâm nguyện sau đây:

Tăng Bảo là ruộng phước lớn cho cộng đồng Phật tử. Do vậy, tùy theo địa dư, trú xứ, thành phố hay tiểu bang, các Tự viện, Tu Viện… đứng ra tổ chức An Cư để chư Tăng Ni câu hội sách tấn, trau dồi đạo nghiệp và nuôi nguyện lớn độ sanh. Trú xứ An cư như vậy là những ruộng phước lớn lao để người Phật tử tại gia gieo trồng công đức, tín tâm. Trú xứ nào có chư Tăng hội tụ để An Cư thì đạo lực và phước lực nơi già lam đó được hưng thịnh.

Nội dung khóa An Cư, ngoài việc tụng kinh, giảng dạy Giáo pháp, Giới luật, chúng ta cần chia sẻ nhau những dị biệt về văn hóa giữa Việt nam và Mỹ cũng như những thách đố mà Tăng lữ Việt đang hành đạo tại châu lục này. Hãy chia sẻ nhau về mặt luật pháp của chính quyền Liên bang và Tiểu bang cũng như thành phố đối với tôn giáo. Chúng ta cũng có thể mời những vị Cư sĩ chuyên môn đến thuyết giảng những đề tài thiết thực cho tăng ni về xã hội này. Chẳng hạn quan điểm về một nhà lãnh đạo đối với người Mỹ; Một người Counselor và những giới hạn đối với luật pháp. Một Tăng lữ Phật giáo là người có cả hai bổn phận này đối với công dân nước Mỹ.

Tấm lòng của cha mẹ: Trong ngày lễ Vu Lan chúng ta đưa cha mẹ và con cháu của mình cùng về chùa. Ngày lễ này là dịp chúng ta bày tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ, cũng là dịp chúng ta biểu tỏ tấm lòng trìu mến yêu thương đến con cái của mình, vì nhờ có chúng mà ta trở thành cha mẹ. Cha mẹ sẽ chuẩn bị những món quà nhỏ cho con mình, và các cháu có thể thay cha mẹ mình kính tặng lại món quà này đến ông bà như lòng biết ơn, nhờ có ông bà mà có cha mẹ, và có cha mẹ mới có mặt các cháu trên đời này… Nếu không có ông bà thì các cháu sẽ giữ phần quà đó từ tấm lòng của cha mẹ.

Nhịn một bữa ăn chiều: Trong mùa Vu Lan cũng là mùa chúng ta nghĩ tưởng đến các loại cô hồn đói khổ trong chốn u đồ; những người bần cùng đói rách khắp nơi trên mặt đất. Chúng ta không thể cứu giúp hết được, nhưng chúng ta có thể đồng cảm sự đói khổ của muôn sinh. Sự đồng cảm này bằng cách tự nhịn đói một bữa ăn chiều. Trong giờ phút nhịn ăn đó, chúng ta ngồi yên lặng quán tưởng đến sự đói khát của loài ngạ quỷ trong địa ngục, của người thiếu phước dù được làm người mà vẫn đói rách triền miên. Chúng ta nguyện sẽ cứu giúp họ khi nhân duyên hội đủ.

Các tự viện khuyến khích các em nhỏ viết bài về “cha mẹ tôi” hoặc bằng tiếng Việt hay Anh. Đây là quà Vu Lan đơn sơ nhưng nặng tình của các cháu tặng cha mẹ trong ngày Lễ. Chúng ta cũng khuyến khích những Phật tử gửi quà Vu Lan cho nhau trong mùa lễ bằng ECard đến với bạn bè, người thân và người Mỹ. Vu lan là một văn hóa đặc thù của Phật giáo và Dân tộc Việt Nam, mùa Lễ về nhớ ơn và đền ơn. Mỗi người con Phật chúng ta nỗ lực phổ biến những ngày lễ Phật giáo cho cộng đồng Việt và Mỹ vì Phật giáo chỉ là một tôn giáo mới và nhỏ nhoi nơi đất nước nầy.

Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ xin nhất tâm khánh tuế chư tôn đức Tăng Ni thêm một tuổi hạ tức thêm một sức sống cho Phật pháp. Đồng thời, kính chúc toàn thể quý Thiện Tín cùng gia đình vô lượng cát tường trong mùa lễ Vu Lan 2019.”

Sau thông bạch, các em Gia Đình Phật Tử đi cài hoa hồng lên áo Chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử.

Tiếp theo “Lời Cảm Niệm về Cha Mẹ” của Phật tử Diệu Minh, trong lời cảm niệm PT. Diệu Minh đã trải hết nỗi lòng của người con hiếu đạo với cha mẹ. Nỗi lòng đó là “sự ra đời của con là từ cha mẹ mà mẹ đã dành biết bao thương yêu cho con. Cha thì làm việc không biết mệt mỏi để cho chúng con được ấm no hạnh phúc. Cha mẹ đã nuôi nấng chúng con, chăm lo cho chúng con nên người. Chúng con đã được cha mẹ dìu dắt đi từng bước từ khi thơ ấu cho đến ngày chúng con ra đời vẫn còn dìu dắt trong tình thương yêu không thể kể hết. Chúng con còn cha còn mẹ xin được phụng dưỡng hết lòng. Mẹ ơi lòng mẹ bao la nhưng chúng con vẫn xin được mẹ tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con khi còn thơ ấu cũng như cả khi đã lớn khôn. Nay cha mẹ đã già mà lòng thương yêu, bảo trợ vẫn còn lớn rộng. Cha mẹ đã không bao giờ bỏ chúng con dù chúng con có làm lỗi lầm rất lớn đối với cha mẹ. Nay dù chúng con có hết lòng phụng dưỡng mẹ cha lúc tuổi già cũng không thể đền đáp được công ơn của mẹ cha đã dành cho chúng con…

Trong ngẹn ngào, PT. Diệu Minh không ngăn được những dòng nước mắt khi bà nhắt về cha, mẹ.

Sau đó là phần dâng hoa của các con, các cháu đến với Ông bà, Cha mẹ.

Tiếp theo lơiø Đạo Từ của HT. Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch HĐĐHGHPGVNTN/HK,Trong lời Đạo Từ HT. nói: “ Đã là con người ai cũng có cha, mẹ, do đó phải ăn ở cho trọn hiếu đạo người làm con. HT. tiếp, trong kinh Đức Phật có dạy: “Hãy sung sướng đi vì chúng ta có hai vị Phật trong nhà đó là Cha và Me.ï” Công ơn cha mẹ lớn lắm, vì vậy chúng ta đền đáp công ơn đó tùy theo điều kiện sẵn có của mình.” Trong dịp nầy HT. cũng đã cảm ơn HT. Thích Minh Mẫn đã hoan hỷ nhận lời cho việc tổ chức an cư kiết hạ năm 2020 tại ngôi tổ đình Chùa Huệ Quang.

Sau lời đạo từ, Ban tổ chức cung thỉnh HT. Thích Tín Nghĩa, HT. Thích Phước Thuận, HT. Thích Nhật Quang và HT. Thích Minh Mẫn lên lễ đài cử hành Đại Lễ Vu Lan, trong lúc nầy chư tôn đức tăng, ni, đồng hương Phật tử cùng tụng trang kinh Vu Lan.

Kết thúc buổi lễ, Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng, ni trở lại trai đường thọ trai, đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay thân mật do đạo tràng chùa Bát Nhã khoản đãi.

Tiếp tục với chương trình văn nghệ do các ca sĩ Hồ Quốc Việt, Minh Tâm, Thúy An và một số nghệ sĩ thân hữu, cùng các em gia đình Phật tử trình diễn.

Mọi chi tiết liên lạc về chùa Bát Nhã: (714) 571-0473.