Tyson Foods Thu Hồi Thịt Gà Đông Lạnh

Công ty thực phẩm Tyson Foods đã đưa ra lệnh thu hồi đối với các sản phẩm gà đông lạnh vì lo sợ chúng có thể bị nhiễm “các vật liệu lạ,” theo Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ cho biết. Lệnh thu hồi ảnh hưởng đến 39,078 miếng gà đông lạnh đã nấu chín hoàn toàn thuộc nhãn hiệu Weaver được chế tạo vào ngày 31 tháng 1 năm nay. Các thực phẩm này được bán trong những bao 26 ounce có thể tái chế biến với nhãn “sử dụng tới” (used by) ngày 31 tháng 1 năm 2020, theo Sở An Toàn và Kiểm Tra Thực Phẩm của Bộ Nông Nghiệp cho biết trong một thông báo.