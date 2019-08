1 Người Xâm Nhập Căn Cứ Không Quân Đảo Guam Bị Bắn Chết

GUAM, US -- Một người xâm nhập đã bị bắn chết tại Căn Cứ Không Quân Andersson trên Đảo Guam hôm Thứ Năm sau khi đâm xe vào hàng rào cản ở đó, lẩn tránh các giới chức qua nhiều giờ, và sau đó tấn công và đâm một quân nhân thuộc Lực Lượng An Ninh Bộ Quốc Phòng trong khi bị bắt giữ, theo căn cứ không quân này cho biết, hôm 15 tháng 8.Người chạy vào công không được xác định đã được tuyên bố chết tại hiện trường vào lúc 7 giờ 52 phút sáng giờ địa phương trong khi đang được điều trị y tế, theo Căn Cứ Không Quân Anderson cho biết trong một thông báo trên Facebook.“Trong khi bắt giữ nghi can, những người giữ an ninh của chúng tôi đã buộc sử dụng vũ khí giết người để bảo vệ chính họ, kết quả đưa đến cái chết của nghi can,” theo Thiếu Tướng Gentry Boswell cho biết.Nghi can này đã dính vào một cuộc rượt đuổi xe chạy cao tốc và cố chạy thoát bằng chân trần trong khi trốn tránh cảnh sát đảo Guam vào tối Thứ Tư.Nghi can đâm vào hàng rào cản của căn cứ vào lúc 7 giờ 35 phút tối Thứ Tư và cố trốn tránh trong rừng trước khi bị phát hiện bởi nhóm an ninh và cảnh sát địa phương vào sáng hôm sau, theo căn cứ này cho hay.Căn cứ này đã bị đóng vào sáng Thứ Năm, khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương, khi cuộc săn tìm tiếp diễn.Guam là lãnh thổ của Hoa Kỳ nằm ở phía Tây Thái Bình Dương, cách Hawaii 3,950 dặm và cách Biển Đông 2,000 dặm.