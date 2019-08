Trump: Không Có Dịch Nổ Súng Tàn Sát Vì Quá Ít

WASHINGTON - Hơn 10 ngày sau 2 vụ bạo động súng gây thiệt mạng 31 người, twitter của TT Trump cả quyết “không có dịch nổ súng tàn sát”.

Twitter của chủ nhân Bạch Ốc ghi rõ: số vụ nổ súng và thương vong là quá nhỏ để gọi là dịch.

Ông Trump quy trách các tường thuật của truyền thông gây ra cảm giác về bạo động leo thang, dù trên thực tế là thấp kỷ lục trong lịch sử.

Nhưng biên bản của Bạch Ốc gọi là “National Strategy for Counter Terrorism in Oc-tober” xác nhận bạo động của khủng bố nội địa tăng về số vụ và số thương vong.

Ngoài ra, hôm Thứ Tư 14/08, phụ tá giám đốc Brian Har-rell tại Ban bảo vệ hạ tầng cơ sở thuộc Bộ nội an tuyên bố tại 1 hội nghị về an ninh mạng “Xã hội này trở nên bạo động hơn mỗi ngày”. Theo giám đốc Harrell, Bộ nội an nhận biết đầy đủ.

Twitter hạ thấp bạo động súng từ TT Trump được ghi nhận sau vụ 6 cảnh sát trúng đạn bị thương trong vụ đối đầu nhiều giờ chống lại 1 đối tượng truy nã tại Philadelphia.

Theo twitter của TT Trump, tên này có thành tích phạm tội, không nên tiếp được phép cận súng. Cần có án phạt nhiều năm tù hơn với loại người này.