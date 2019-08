Sập Hội Trường, Cúng Chay, Cúm Gà, Quyền Trẻ Em Xuân Niệm

Sụp hội trường Ủy ban Nhân dân Thị trấn… may quá, lúc sáng sớm, chưa ai tới làm việc,… ai xây mà dỏm vậy kìa, chắc có ai ăn chận xi măng …

Bản tin VOV kể: vào lúc 6h30 ngày 10/8, mái ngói Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành bất ngờ bị sập. Rất may, khi xảy ra do chưa đến giờ làm việc nên không gây thiệt hại về người, chỉ thiệt hại về cơ sở vật chất.

Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu thuộc Công trình khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu được bàn giao và đưa vào sử dụng vào cuối năm ngoái, sau gần 3 năm được xây dựng với tổng diện tích gần 4.500m2, tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng.

Tuổi Trẻ Thủ Đô kể chuyện cúng chay: Theo phong tục của người dân Việt Nam, ngày rằm tháng bảy là ngày rằm lớn trong năm. Để chuẩn bị cho ngày này, nhiều người dân thường làm mâm cỗ chay, cùng với hoa quả tươi để thờ cúng gia tiên. Đáp ứng nhu cầu của người dân, ngay từ những ngày đầu tháng bảy âm lịch, tại các siêu thị, chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội, các tiểu thương đã bày bán nhiều loại thực phẩm chay để thu hút người mua và càng đến ngày rằm, lượng người dân đi mua sắm lễ càng tăng.

Theo khảo sát của phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô tại một số chợ chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội cho thấy, thị trường thực phẩm chay được bán rất “chạy”.

Lại cúm gà… Báo SGGP kể: Cần Thơ xuất hiện đàn gà 1.500 con dương tính với H5N1… TP Cần Thơ vừa xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 trên đàn gà 1.500 con. Mọi công tác phòng chống dịch đang được TP Cần Thơ triển khai quyết liệt.

Ngày 13-8, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Cần Thơ cho biết, sau khi phát hiện ổ dịch cúm A/H5N1 trên đàn gà 1.500 con, đơn vị đã tiến hành tiêu hủy số gia cầm trên.

Bản tin Zing kể: Những con số đáng báo động mới được công bố trong báo cáo ngày 13/8 của UNICEF về tình trạng buôn bán trẻ em Việt Nam.

Chưa đến 1/10 (9,48%) nạn nhân từng bị buôn bán hoặc bóc lột lao động nhận được các hình thức hỗ trợ khi về nước, trong khi có tới 5,6% trẻ em ở Việt Nam “có nhiều khả năng có các trải nghiệm liên quan đến buôn bán trẻ em”. Đó là kết quả nghiên cứu do Coram International, tổ chức chuyên về quyền trẻ em, thực hiện cùng UNICEF Việt Nam, Viện Khoa học Lao động và Xã hội và UNICEF Vương Quốc Anh về nạn buôn bán trẻ em và bóc lột lao động.

Báo Tiền Phong kể: Ồ ạt thực phẩm Mỹ giá rẻ 'đổ bộ' về Việt Nam… Cherry, tôm hùm là những loại thực phẩm vốn nổi tiếng đắt đỏ của Mỹ nay về Việt Nam mới giá bình dân. Sau đó, liên tiếp các thực phẩm của Mỹ như: cam, táo, lê, việt quất, thịt gà, thậm chí sắp tới thịt lợn Mỹ có khả năng về Việt Nam với giá rẻ.

Ngoài thịt gà giá rẻ, sắp tới đây, thịt lợn Mỹ có khả năng về Việt Nam với giá nhập chỉ khoảng 1 USD/kg. Thông tin này được dự đoán bởi Trung Quốc quyết định hủy mua lô hàng thịt heo từ Mỹ lớn nhất từ trước đến nay với khối lượng lên tới 14.700 tấn. Khi bị Trung Quốc từ chối nhập thì sắp tới thịt heo Mỹ chắc chắn sẽ tràn sang các thị trường khác để giải phóng nguồn cung dư thừa, Việt Nam sẽ là một trong những điểm đến.

Báo Pháp Luật kể chuyện hàng lậu qua biên giới: Hàng trăm mặt hàng thực phẩm nhậu lậu có nguồn gốc Trung Quốc bị lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ. Sáng ngày 12-8 vừa qua, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn vừa thu giữ nhiều loại thực phẩm nhập lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc, trên xe ô tô mang biển kiểm soát 29H -165.71, do ông La Văn Hưng điều khiển. Trên thùng xe ô tô có cất dấu nhiều mặt hàng thực phẩm do Trung Quốc sản xuất gồm: 156 chai xì dầu loại 850ml/chai, 345 chai sữa chua đóng chai loại 500ml/chai, 276 lon bia loại 330ml/lon. Ngoài ra còn có 30kg lương khô, cùng 26.4kg xúc xích thịt lợn đóng túi. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm, trên 20 triệu đồng.

Từ đá banh tới giết người… Bản tin VTC kể: Ngày 13/8, Công an TP. Cần Thơ tạm giữ 3 người về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trước đó, khoảng 17h45, ngày 12/8, Mai Phú Sang (sinh năm 1987, ngụ TP. Cần Thơ) đá bóng tại sân bóng trường Đại học FPT (phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và va chạm với Nguyễn Văn Cường. Ba người chung đội bóng với Cường là La Phát Đạt (sinh năm 1996, ngụ TP. Cần Thơ), Lê Công Hiệp (sinh năm 1998, ngụ tỉnh Cà Mau), Lê Thiên Đăng (sinh năm 2000, ngụ TP. Cần Thơ) đánh Sang ngất xỉu tại chỗ. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu song qua đời vào khoảng 21h cùng ngày.

TTXVN kể: Thông tin từ Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế, tỉnh sẽ tổ chức phiên chợ đêm hàng tháng tại Cầu ngói Thanh Toàn bắt đầu từ 19 giờ ngày 16/8 (ngày 16/7 âm lịch). Phiên chợ này sẽ được duy trì vào ngày 16 âm lịch hàng tháng, kể cả mùa mưa. Phiên chợ đêm được bố trí quanh Cầu ngói Thanh Toàn với nhiều hoạt động hấp dẫn như chợ ẩm thực và hội bài chòi; các trò chơi dân gian...

VOH kể rằng Cuba trải thảm đỏ mời đầu tư VN… Đây là khẳng định của bà Indira Lopez Arguelles, Tổng lãnh sự Cuba tại TPSG tại buổi họp về chính sách cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Cuba vào sáng ngày 13/8. Riêng đối với Việt Nam là nước có mối quan hệ truyền thống lâu đời và gắn bó với Cuba, do đó Cuba rất mong muốn có nhiều nhà đầu tư Việt Nam đến Cuba để nâng tầm quan hệ hợp tác về kinh tế ngang tầm với mối quan hệ về chính trị giữa hai nước.

VTV kể: Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố hình sự, khởi tố bị can 13 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc liên tỉnh giá trị hơn 1600 tỷ đồng. Liên quan đường dây đánh bạc liên tỉnh giá trị hơn 1600 tỷ đồng vừa bị triệt phá, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với 13 đối tượng trú tại thành phố Hà Nội, Thành phố SG, Hải Phòng, Thái Bình và một số tỉnh, thành phố.

VnMedia báo động: Việt Nam đối mặt với thách thức "già trước khi giàu"… Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, giống như rất nhiều nước ở khu vực Châu Á, Việt Nam cũng phải đối mặt với xu hướng kép là dân số vẫn còn trẻ, song đang già hóa nhanh, có thể mang lại thách thức “già trước khi giàu”.

...vì mức sinh sẽ bắt đầu giảm xuống nên tỷ lệ trẻ em so với dân số sẽ giảm và tỷ lệ người cao tuổi sẽ tăng, tạo thêm sức ép cho dân số ở tuổi lao động vì phải hỗ trợ người cao tuổi. Dự báo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho thấy, đến 2030, dân số từ 65 tuổi trở lên sẽ chiếm 11,48%, tăng 4,48 điểm phân trăm so với năm 2016, tức là với tốc độ tăng lên cao hơn nhiều lần so với giai đoạn 2010 - 2016 (0,2 điểm phần trăm).

Đời Sống & Pháp Luật kể: ngày 12/8, em N. (4 tuổi, trú tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ) sang bể bơi của Trường THCS Nguyễn Trãi để chơi. Tuy nhiên, trong lúc chơi đùa bé gái không may bị ngã xuống bể bơi. Người thân đưa bé đi cấp cứu nhưng bé N. đã tử vong sau đó. Nơi xảy ra là bể bơi di động được nhà trường đầu tư để thực hiện cuộc phát động phong trào phòng chống đuối nước trong trường học.

Infonet kể chuyện Huế: Dùng ô tô đi trộm 100 bó củi, nam thanh niên bị ‘mắt thần’ tóm… Nam thanh niên điều khiển xe ô tô đi trộm 100 bó củi của người dân xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế) nhưng bị camera an ninh của thôn ghi lại và đã bị cơ quan chức năng xử lý.

Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên – Huế) vào cuộc làm rõ và xác định được đối tượng là Trần Xuân Trường (SN 1998, trú phường Hương Long, TP Huế) điều khiển xe mang BKS 75C-015.28 trộm 100 bó củi của bà Nguyễn Thị Mười vào lúc 11h ngày 8/8 tại thôn Liên Bằng (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

VnNews kể: Ban giám hiệu trường THCS Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đã kỷ luật cảnh cáo và đình chỉ giảng dạy 6 tháng đối với nữ giáo viên của trường vì đã phạt một học sinh đến mức phải nhập viện điều trị.

Trước đó, vào ngày 10/5, trong giờ học môn Tiếng Anh, do học sinh nam lớp 6 không thuộc bài, nên cô giáo Đinh Duyên Hồng Yến đã phạt em này bằng hình thức “đứng lên ngồi xuống” 200 lần. Tuy nhiên, học sinh mới thực hiện được 1 nửa hình phạt thì ngã quỵ, không thể thực hiện tiếp nên cô giáo cho về chỗ. Tan học về nhà, gia đình thấy cháu mệt mỏi, đi lại khó khăn, gọi điện hỏi thì cô giáo bảo cháu bị ngã cầu thang.

Do cháu bé bị đau, nên gia đình phải đưa cháu nhập viện điều trị, bác sĩ chẩn đoán, cháu bé bị “Chấn thương phần mềm đùi trái và đùi phải do tai nạn sinh hoạt”.

Người Lao Động kể chuyện Sài Gòn lún đất: Bộ TN-MT nhìn nhận đối với các vùng có mức độ lún cao trên 10 cm thì mật độ khai thác nước ngầm lớn (111 m3/ngày/km2). Đối với các vùng lún dưới 5 cm và từ 5-10 cm thì mật độ khai thác lại có xu hướng ngược lại là 65 so với 58 m3/ngày/km2. Tuy nhiên, nếu xét cụ thể tại một số khu vực với phạm vi nhỏ thì một số nơi có mật độ khai thác nước ngầm rất lớn như các quận: 12, Tân Phú; Tân Bình, Bình Tân, Gò Vấp và huyện Hóc Môn có mật độ khai thác 3.650 m3/ngày/km2.

Trong khi đó, theo thống kê, TP có khoảng 100.000 giếng khoan cung cấp một lượng nước khá lớn. Chính vì thế, từ đầu tháng 6-2019, TP bắt đầu trám lấp một số giếng khoan của người dân thay thế bằng nguồn nước sạch.