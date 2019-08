1 Ông Tử Thủ Trong Nhà Bắn 6 Cảnh Sát Bị Thương

PHILADELPHIA -- Ít nhất 6 cảnh sát bị bắn trong một vụ đương đầu nhiều giờ hôm Thứ Tư trong khi 2 cảnh sát khát bị kẹt bên trong một căn nhà tại thành phố Philadelphia, theo các giới chức chính quyền cho biết.Ủy Viên Cảnh Sát Richard Ross nói rằng tình hình là “không có cách giải quyết” sau 3 giờ cầm cự.Ross cho biết họ đang cố liên lạc với một nghi can “đàn ông độc thân.” Phát ngôn viên của cảnh sát Eric Gripp viết twitter trước đó nói rằng cảnh sát đang “năn nỉ ông ấy đầu hàng và tránh gây thêm thương tích nữa.”Gripp viết twitter rằng nhiều trẻ em từ các trung tâm chăm sóc ban ngày gần đó với hàng chục trẻ em bên trong đã được di tản.Gripp nói rằng các cảnh sát đã được chở tới bệnh viện gần đó với các thương tích không đe dọa tánh mạng.Thị Trưởng Jim Kenney cho biết tại cuộc họp báo rằng ông đã nói chuyện với tất cả 6 cảnh sát bị thương.4 phụ nữ là những người được hộ tống ra khỏi hiện trường nói với CBS Phidelphia rằng họ đã ở trên lầu 2 của tòa nhà với nghi can.Ông cho biết hiện trường bắn nhau vẫn còn tiếp diễn trong khu xóm Nicetown-Tioga của thành phố. Cảnh sát kêu gọi cư dân tránh xa khu vực này. Nhiều cảnh sát khác cũng được điều trị vì những vết thương không phải do súng gây ra, theo Gripp cho biết thêm.Cảnh sát được gọi tới hiện trường lúc 5 giờ chiều vì hoạt động cần sa, theo Đại Úy Sekou Kinebrew nói với CBS Philadelphia.Phát ngôn viên Bạch Ốc Hogan Gidley nói rằng TT Trump đã được báo cáo về tình hình này và đang theo dõi.Các nguồn tin nói với Đài CBS3 rằng nghi can đã tự phát hình trực tuyến trong lúc ông ấy tự rào chắn bên trong một tòa nhà. Nguồn tin này cũng cho biết rằng các giới chức chính quyền đang tìm cách cắt đứt luồng phát hình trực tuyến này của nghi can.