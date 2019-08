Hình ảnh trong khóa huấn luyện và tu nghiệp.

Khóa Huấn Luyện Và Tu Nghiệp Sư Phạm Kỳ Thứ 31 Do Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California Tổ ChứcGarden Grove (Bình sa)- - Như thông lệ hằng năm cứ vào dịp Hè Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California đều tổ chức khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm cho các Thầy cô giáo dạy tiếng Việt từ khắp nơi trên thế giới về tham dự.Khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm kỳ thứ 31 được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 8 năm 2019 tại Coastline Community College, 12901 Euclid St, Garden Grove với sự tham dự hơn 200 các Thầy Cô Giáo về từ các trung tâm, các trường dạy Việt Ngữ về từ các nước Nhật, Na Uy, Canada… và khắp các tiểu bang Hoa Kỳõ, Theo ban tổ chức cho biết đây là khóa tu nghiệp đông nhất từ trước đến nay và cũng là khóa có các thầy cô giáo và các sinh viên yêu tiếng Việt, quy tụ về Little Saigon để trang bị cho mỗi người một kiến thức tiếng Việt và cùng là dịp để cùng nhau học hỏi, trao đổi và chia sẻ những đề tài thú vị trong tiếng Việt, ngôn ngữ chính thức được giảng dạy trong nhiều trường trên thế giới.Trước khi vào lễ chính thức, tất cả các thầy, cô giáo tập trung tại hội trường tham dự tiết mục sinh hoạt cộng đồng do Huynh Trưởng Ngô Văn Quy phụ trách hướng dẫn qua những tiết mục vui để quý thầy, cô có thể áp dụng trong trường, trong lớp của mình.Sau đó chương trình lễ khai mạc bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Sáu ngày 9 tháng 8, 2019, sau 3 hồi chuông trống toán hầu kỳ với quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa cùng cờ Canada, Nhật Bản được rước lên phía trước bàn thờ Tổ Quốc để mọi người trang trọng cử hành lễ chào cờ.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Thầy Nguyễn Văn Khoa phụ trách, tiếp theo phần đọc văn tế do Giáo Sư Trần Huy Bích soạn. thầy Nguyễn Văn Khoa diễn đọc trong đó có đoạn: “Nước Việt bốn ngàn năm hoa gấm, công tiền nhân nối bước không quên. Dân Nam gần trăm triệu tinh anh, đài thế giới chen vai vẫn sáng. Tiếng ta vốn du dương uyển chuyển, âm nhịp nhàng cao thấp sáu thanh. Văn ta từng chải chuốt thanh tao, vẻ diễm lệ bừng tươi bao áng. Từ cổ thi, thuở xây nền Hồng Đức, xem Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Thanh Quan, Nguyễn Khuyến, Tản Đà. Qua kim văn, thời mở cửa Tây Phương, đọc Biểu Chánh, Phan Khôi, Khái Hưng, Thạch Lam, Thế Lữ. Nay trong nước nỡ lu mờ gốc cũ, giọng ngô nghê ú ớ âm Tàu. Nên nơi xa đành vun giữ nền xưa, nét trong sáng thanh tao tiếng Việt.”“Hôm nay chúng con, thầy cô giáo các trường dạy Việt ngữ ở hải ngoại: Từ Na Uy, Nhật Bản, Canada, mang danh nghĩa các châu Âu, Á, Mỹ, gom ước vọng tự ba miền đại lục, nửa vòng trái đất bay về. Với California, Texas, Washington, chung tâm tư các bạn New York, New Jersey, thêm nhiệt tình từ các bạn quê hương, ngàn dặm mây trời lướt tới.Giữa bao la thế giới, tổ quốc càng khắc khoải trong tim. Trước tiến bộ hoàn cầu, Việt Nam mãi băn khoăn bên gối. Lưu lạc nhiều năm hải ngoại, hằng mong sao con cháu chẳng quên nguồn. Lênh đênh nghìn dặm tha hương, vẫn ước thấy hậu sinh còn nhớ cội. Dạy tiếng Việt để giữ gìn gốc Việt, mơ đến ngày đất nước trùng hưng. Ôn sử Nam để trân trọng hồn Nam, tin ở buổi non sông khánh hội…”Tiếp theo, Trưởng Phạm Đỗ Thiên Hương mời Thầy Vũ Hoàng (chủ tế) cùng cô Nguyễn Khoa Diệu Quyên, cô Luyện Thụy Vy, Thầy Trần Ngọc Dụng, Thầy Nguyễn Lành dâng hương trước bàn thờ. Sau đó, Thầy Vũ Hoàng, Trưởng Ban Tổ Chức đọc diễn văn khai mạc bằng hai ngôn ngữ Anh – Việt.Trong bài diễn văn có đoạn: “Thầy Vũ Hoàng ca ngợi tinh thần và sự hy sinh cao qúy của các thầy, cô, nhất là quý thầy, cô từ hơn nửa vòng trái đất đã đến đây để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, học hỏi những điều mới lạ hầu truyền đạt lại cho thế hệ con em. Thầy Hoàng xin qúy thầy, cô giữ mãi tình đoàn kết, đừng để tập thể giáo chức chúng ta phải xa cách nhau bất cứ dưới hình thức nào.Cuối cùng, nhân danh Trưởng Ban Tổ Chức, Thầy Vũ Hoàng cầu chúc tất cả qúy thầy, cô và các khóa sinh gặt hái được thành quả tốt nhất trong Khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm Hè kỳ thứ 31, và tuyên bố khai mạc.”Tham dự buổi lễ có Ban Giám Đốc Trường Coastline Community College (co-sponsor), LS Nguyễn Quốc Lân, Dr. Renae Bryant, Dr. Cyndi Paik, Ms. Shannon Vilanueva, Dr. Myrlene Pierre, anh Lý Vĩnh Phong đại diện Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, cô Lala Trương đại diện Dân Biểu Liên Bang Lou Correa…Chương trình được tiếp tục với tiết mục “Chuyển Lửa Về Việt Nam” do hai nhạc sĩ Trúc Hồ và Việt Khang phụ trách. Cả hai nhạc sĩ, người đàn, người hát những nhạc phẩm quen thuộc do Việt Khang và Trúc Hồ.Năm nào cũng vậy, kết thúc chương trình khóa tu nghiệp, Ban tổ chức đều tổ chức đêm văn hóa, đêm văn hóa năm nay được tổ chức vào tối Thứ Bảy ngày10 Tháng Bảy năm 2019 tại nhà hàng Seafood Paradise, Westminster. Đây là dịp để cho các học viên có cơ hội tâm tình và trao đổi cho nhau những mẩu chuyện vui trong nghiệp vụ dạy tiếng Việt qua từng địa phương. Đặc biệt năm nay với chủ đề do ban tổ chức đề ra là thi viết bích báo, để gợi lại những kỷ niệm thời học trò, cũng là cách gián tiếp để các thầy cô dùng ngôn ngữ Việt Nam trong sáng, truyền thống. Sau cuộc thi có 5 nhóm được giải nhất gồm các nhóm: Cần Thơ, Đà Nẵng, Huế, Sài Gòn, và Vũng Tàu. Năm giải nhì thuộc về các nhóm: Bảo Lộc, Ban Mê Thuột, Đà Lạt, Nha Trang, và Phan Thiết. Không khí cuộc thi đã làm cho nhà hàng rộn vui như một thời các em học sinh tham dự “Chương Trình Đố Vui Để Học.”