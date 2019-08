Hình ảnh trong cuộc họp báo

Cộng Đồng NVQG Nam Cali Họp Báo Diễn Hành Tết 2020: Hiện Có 2 Tổ Chức Nộp Đơn Xin Diễn Hành Tết Ở WestminsterGarden Grove (Bình Sa)- - Tại văn phòng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California số 13127 Brookhurst ST, Garden Grove vào lúc 11 giờ sáng Thư Ba ngày 13 tháng 8 năm 2019, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và Ban tổ chức Diễn Hành Tết đã tổ chức buổi họp báo để thông báo một số tin tức liên quan đến việc tổ chức Diễn Hành Tết Lần Thứ 8 năm 2020.Tham dự buổi họp báo ngoài một số các cơ quan truyền thông còn có sự hiện diện của một số quý vị đại diện hội đoàn, đoàn thể.Mở đầu buổi họp báo với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do ông Đinh Quang Truật điều hợp,Sau đó Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, đồng trưởng ban tổ chức diễn hành Tết liên tục trong 7 năm qua lên cho biết lý do buổi họp báo.Mở đầu ông trình bày qua về những quá trình diễn hành Tết và sau đó ông cho biết Diễn HànhTết Nguyên Đán Năm Canh Tý 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 1 năm 2020 dương lịch (nhằm ngày mùng một Tết âm lịch) Ông nói, vì không thể đóng đường Bolsa / Newland vào ngày Chủ Nhật, cản trở sinh hoạt tại Nhà Thờ Tròn. Diễn hành Tết luôn thực hiện vào ngày Thứ Bảy âm lịch đầu tiên trong năm. Nếu được Hội Đồng Thành Phố cho phép thì diễn hành tết Canh Tý năm 2020 sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều Thứ Bảy ngày 25 tháng 1 năm 2020. Trong dịp nầy ông cũng đã nhấn mạnh, sau nhiều năm gián đoạn, Diễn Hành Tết được CĐNVQG Nam California mang trở về Little Sài Gòn. Bảy năm liên tiếp, thành công qua mỗi năm mỗi hay hơn và số người tham dự đông hơn.Từ năm 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019, mỗi năm trả trước cho Hội Đồng Thành Phố Westminster $65,000 - $70,000, chi phí khoản $110,000 đến $150,000 tùy theo nhu cầu từng năm, số tiền có được qua việc vận động gây quỹ và bảo trợ của các mạnh thường quân.Hiện tại có hai tổ chức nộp đơn xin diễn hành Tết, Ngoài đơn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California mà chúng tôi đã nộp đến Hội Đồng Thành Phố vào ngày 24 tháng 5 năm 2019, còn có một đơn đứng đầu là ông Duy Nguyễn, với tên hội là “Little Saigon – Westminster Tet Parade” nộp vào ngày 10 tháng 6 năm 2019.Ông Phát Bùi cho biết, dĩ nhiên quyền tổ chức Diễn Hành Tết là quyền của Cộng đồng còn HĐTP Westminster là cơ quan có quyền cho phép, và chúng tôi được biết, vào ngày thứ Tư, 14 tháng 8, trong phiên họp HĐTP Westminster sẽ có mục biểu quyết cho tổ chức nào được tổ chức Diễn Hành Tết năm 2020.Ông Phát nói: “Hiện tại chúng tôi chưa biết ý định của HĐTPï như thế nào. Tuy nhiên, CĐNVQG Nam Cali đã tổ chức rất thành công Diễn Hành Tết từ bảy năm qua, và đã mang Diễn Hành Tết về đường Bolsa từ năm 2013 sau khi Diễn Hành Tết bị gián đoạn nhiều năm. Chúng tôi vẫn quan tâm và mong làm sao có cuộc Diễn Hành Tết truyền thống, xứng đáng với tầm vóc của Cộng Đồng chúng ta tại đây. Đó là mục đích của chúng tôi.Qua bảy lần tổ chức, đã được đồng bào khắp nơi trên thế giới khen ngợi, chúng tôi nghĩ rằng, chúng tôi có trách nhiệm tổ chức cuộc Diễn Hành Tết lần thứ 8 cho tập thể người Việt hải ngoại để mọi người hài lòng, và chúng tôi mong HĐTP Westminster sẽ tiếp tục cấp giấy phép cho chúng tôi để chúng tôi chuẩn bị thực hiện trách nhiệm của mình.Để trả lời những câu hỏi của giới truyền thông, ông Phát Bùi cho biết, bây giờ thì còn quá sớm để quyết định mọi vấn đề. Nếu chúng tôi thấy có một tổ chức nào khác mà chúng tôi cũng như đồng hương nghĩ rằng họ có thể tổ chức Diễn Hành được xứng đáng thì chúng tôi sẽ yểm trợ, còn nếu chúng tôi thấy họ không có khả năng tổ chức Diễn Hành Tết một cách tốt đẹp thì lúc đó chúng tôi sẽ phải hỏi ý kiến những tổ chức và đồng hương đã cùng chúng tôi trong những năm qua đứng ra tổ chức Diễn Hành Tết lúc đó sẽ có quyết định chung.Có những ý kiến đặc ra nếu Hội Đồng Thành Phố không chấp thuận cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tổ chức thì ông nghĩ sao? Ông phát nói: “Bây giờ quá sớm để chúng tôi quyết định, vì chưa biết Hội Đồng Thành Phố Westminster họ sẽ quyết định như thế nào.”Được hỏi về nguồn tin ông Tỷ Phú Hoàng Kiều hứa sẽ bảo trợ cho Diễn Hành Tết năm 2020? được ông Phát Bùi trả lời đó là lời hứa còn việc quyết định là do Ban tổ chức Diễn Hành Tết cùng các hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng họp bàn chi tiết sau.Quý đồng hương muốn biết rỏ chi tiết hãy đấn tham dự phiên họp thường kỳ của Hội Đồng Thành Phố Westminster và tối Thứ Tư ngày 14 tháng 8 năm 2019.Cuộc họp báo chấm dứt vào lúc 12:30 cùng ngày.