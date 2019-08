Hơn 500 Thợ Hãng Giày Đình Công Đòi Quyền Lợi

Sài Gòn: Hơn 500 Thợ Hãng Giày Đình Công Đòi Quyền LợiSÀI GÒN -- Hơn 500 công nhân tại 1 công ty làm giày ở quận Gò Vấp, Sài Gòn đã đình công đòi “giải quyết chế độ cho người lao động khi tiến hành giải thể xí nghiệp,” theo bản tin hôm 13 tháng 8 của báo mạng Người Lao Động Online cho biết.Bản tin viết chi tiết như sau.Sáng 13-8, hơn 500 công nhân (CN) Xí Nghiệp giày I thuộc Công ty CP Thanh Bình (quận Gò Vấp, TP HCM) đã ngừng việc tập thể để yêu cầu công ty thông báo rõ việc giải quyết chế độ cho người lao động khi tiến hành giải thể xí nghiệp.Theo trình bày của CN, ngày 8-7-2019, tổng giám đốc công ty ra thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng lao động đối với toàn thể lao động đang làm việc tại Xí Nghiệp giày I từ ngày 31-8-2019 với lý do công ty thay đổi cơ cấu tổ chức, không có khả năng bố trí việc làm mới cho NLĐ.Tiếp đó, tại thông báo ban hành ngày 11-7-2019, đối với những CN làm việc từ năm 2006, khi nghỉ việc sẽ được công ty chi trả trợ cấp mất việc làm, mỗi năm làm việc là 1 tháng lương; Những người làm việc từ năm 2007 được trợ cấp 2 tháng lương, còn những CN làm việc từ năm 2009 đến nay không được hỗ trợ gì ngoài chế độ trợ cấp thất nghiệp do nhà nước chi trả.Thông báo này không có ký tên, đóng dấu khiến CN bất an. Hơn nữa, CN cho rằng công ty không thực hiện xây dựng phương án sử dụng lao động, không làm thủ tục giải thể, cũng không thỏa thuận trước theo quy định mà đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với tập thể CN là trái luật; NLĐ làm việc từ năm 2009 đến nay bị mất việc nhưng không được công ty hỗ trợ gì là không thỏa đáng.Ông Phạm Văn Tài, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Gò Vấp, TP HCM, cho biết Xí Nghiệp giày I thuộc Công ty CP Thanh Bình giải thể do đơn hàng sụt giảm, thua lỗ kéo dài nhiều năm. Công ty có xây dựng phương án sử dụng lao động trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trước khi thông báo cho NLĐ nghỉ việc. Do đó, để có cơ sở giải quyết yêu cầu hỗ trợ 2 tháng tiền lương của CN, sáng 13-8, các cơ quan chức năng đã hướng dẫn công ty làm công văn đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP hướng dẫn thực hiện. Sau khi có hướng dẫn, công ty sẽ căn cứ vào đó để giải quyết chế độ cho NLĐ. "Chiều nay, việc giải quyết chế độ lương, thưởng còn lại cho CN sẽ được công ty thông tin đến NLĐ. LĐLĐ quận Gò Vấp sẽ tiếp tục theo dõi để có hướng hỗ trợ kịp thời cho NLĐ", ông Tài thông tin.Chiều cùng ngày, ông Lê Văn Lại, Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Bình, thông báo sẽ tính lương cho CN đến hết ngày 31-8. Riêng tiền thưởng, công ty sẽ thanh toán cho CN đến hết tháng 8. Hai khoản này sẽ được trả chậm nhất vào ngày 30-8. Tuy nhiên, số đông CN vẫn chưa đồng ý làm việc trở lại.