Cảnh Sát Xếp Hạng 6 Về Nguyên Nhân Gây Chết Người

WASHINGTON - NBC đưa tin vào ngày 13/08: kết quả khảo sát của Proceedings of the National Academy of the Sciences ghi: các vụ giết người của cảnh sát xếp hạng 6 trong nguy cơ tử vong của công dân trong hạng tuổi giữa 25 và 29.Hành động làm chết người của cảnh sát có thể là nổ súng, xiết cổ hay bạo lực.Chết vì tai nạn, gồm ma túy quá liều lượng, đụng xe, đứng đầu bảng với 76,6 tử vong tính trên 100,000 ngườ. Hạng 2 là tự tử, hạng 3 là bệnh tim, hạng 4 là ung thư.Cuộc khảo sát này cũng xác nhận nguy cơ tử vong của thanh niên da đen cao hơn da trắng 250%.Tin NBC cho biết: chính quyền liên bang không bao giờ thu thập các dữ liệu loại này.