Hung Thủ Đâm Người Ở Sydney Bị bắt

Úc: Hung Thủ Đâm Người Ở Sydney Bị bắtSYDNEY - 1 hung thủ bị công chúng khống chế và bị bắt sau khi đâm 1 phụ nữ tại trung tâm thành phố Sydney, lúc 2 giờ chiều Thứ Ba 13/08. 1 phụ nữ đã chết được tìm thấy tại chúng cư cùng trên con đường này. Cảnh sát họp báo xác nhận: hung thủ đơn độc đã gây 2 tội ác. Ủy viên cảnh sát Mick Fuller: cảnh sát biết nghi can, nhưng không có gì đáng lưu ý so với tội hành hung bằng dao. Y có tư tưởng liên quan với chủ nghĩa khủng bố, nhưng không có liên lạc với tổ chức khủng bố. Ông Fuller nói “sẽ tái thẩm định vấn đề trong tiến trình điều tra”.Trong video, hung thủ hô “Allahu Akbar” trong lúc vung dao tấn công và 1 người đàn ông dùng ghế đối đầu. Người qua đường khống chế hung thủ gồm 3 công dân Anh, 1 người là cựu võ sĩ.Thủ Tướng Morrison tỏ ý quan ngại về bạo động, đồng thời khen ngợi hành động can đảm của những người dân thường đối đầu sát thủ.