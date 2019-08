Nghi Can Tấn Công Paris Bị Truy Tố Về Vụ Nổ Bom Ở Brussels

Pháp: Nghi Can Tấn Công Paris Bị Truy Tố Về Vụ Nổ Bom Ở BrusselsBRUSSELS - Salah Abdeslam, nghi can duy nhất sống sót trong trận tấn công khủng bố thủ đô Pháp hồi Tháng 12-2015, sẽ bị truy tố về sự liên quan với các vụ đánh bom thí mạng mấy tháng sau tại Brussels.Công tố liên bang Bỉ tuyên bố: Abdeslam can dự các hoạt động của 1 tổ chức khủng bố, nhưng văn phòng công tố Brussels không cung cấp thông tin chi tiết.Hồ sơ an ninh ghi: khủng bố đánh bom tự sát tại phi trường và bến xe điện ngầm của thành phố Brussels ngày 22-3-2016 gây thiệt mạng 32 người, ngoài 340 người bị thương. Đoàn điều tra tiết lộ : lênh tấn công từ Syria thực hiện bởi 1 nhóm khủng bố gồm công dân 2 lân bang Pháp, Belgium. Cũng nhóm này chủ mưu các trận tấn công ngày 13-11-2015 tại Paris gây thiệt mạng 130 người và hàng trăm người bị thương.Abdeslam là công dân Pháp sinh quán Belgium đã bị 1 tòa án Belgium tuyên án 20 năm tù từ Tháng 4. Trước loan báo về Abdeslam, 12 người đã bị truy tố có liên quan với các vụ nổ bom tại Brussels.