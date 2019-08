Khóc Cho Chín Con Rồng Cạn Kiệt

Bọn hung tàn phương Bắc đã bóp nghẹn yết hầu nguồn nước. Rồi đây, người nông dân đồng bằng sông Cửu Long sẽ còn sống được bao lâu?Theo tài liệu thì con sông Mekong dài gần 3.000 km, đứng thứ 12 trên thế giới. Sông Mekong có một vị thế thiết yếu cho Đông Nam Á châu, nơi có hơn 60 triệu người sống nhờ vào dòng sông và các chi nhánh của sông này. Sông Mekong phát nguồn từ cao nguyên Tây Tạng chảy qua các nước ở Đông Nam Á trước khi đổ ra Biển Đông ở Việt Nam.Hiện China đã xây 10 cái đập ở thượng lưu sông Mekong, dọc theo đoạn sông dài trên lảnh thổ mình. Các tổ chức bảo vệ môi trường lâu nay báo động là những đập thuỷ điện ở thượng nguồn China là công cụ giúp Bắc Kinh tùy tiện sửa đổi dòng chảy của con sông đe dọa đến sinh thái và nguồn sinh sống của các dân tộc ở hạ nguồn, nhất là đồng bằng sông Cửu Long ở Nam phần VN.Cũng theo tài liệu trên báo, lên tiếng tại Bangkok hôm Thứ Năm (ngày Một tháng Tám) trong một cuộc họp với các vị đồng cấp đến từ Thái, Campuchia, Lào và Việtnam, Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh cáo China là việc xây ồ ạt các đập thủy điện là một cách dùng để kiểm soát sông Mekong. Ông cho biết kế hoạch phá huỹ sông Mekong như đặt mìn phá đá và làm hại môi trường liên hệ là “một xu hướng đáng lo ngại.”Trong bài được tham khảo từ nhiều nguồn thông tin quốc tế tựa đề: “ Từ Quan Điểm Hạ Lưu” của KS Phạm Phan Long, PE Viet Ecology Foundation, July 23, 2019, để ‘nhận định về trận hạn hán nhất thế kỷ của sông Mekong’, ông cho biết báo chí Thái, VN và hải ngoại đều đăng tin lưu vực sông Mekong bị hạn hán nặng nề nhất trong thế kỷ. Nước xuống từ thượng lưu của China trong tháng này bổng có mực nước xuống thấp chỉ còn phân nửa mức nước vốn đã thấp kỷ lục có trước kia. Các tổ chức dân sự ở Thái cho rằng tình trạng hạn hán này là do các đập thuỷ điện của China trên Vân Nam đã cắt và hãm lượng nước... [trích dẫn:] Trong trận hạn hán năm 2016, ông cho biết China đã bất ngờ gián đoạn việc cung cấp lượng nước để đo đạc tại trạm tên Cảnh Hồng, trên Vân Nam cho tổ chức hợp tác quốc tế giám sát sông Mekong là Uỷ Ban MRC và các nước nằm ở hạ lưu. Năm đó, China cắt giảm mực nước chảy xuống Chiang Sean xuống dứơi mức kỷ lục gây khốn đốn cho đồng bằng sông Cửu Long... Và chỉ mới đây, vào mùa hạn tháng Bảy, 2019, China lại bất ngờ cắt lưu lượng sông Mekong lấy cớ vì phải bảo trì mạng tải điện...China vẫn tiếp tục dự định xây thêm 30 đập khác, và tài trợ các dự án thủy điện trên dòng chảy chính sông Mekong trên đất Lào...Thực tế cho thấy từ khi có các đập của China, hạ lưu sông Mekong đã bị nhiều trận hạn hán khốc liệt hơn và thường xuyên hơn... Ông P.P. Long đưa ra quan điểm là tất cả các đập thuỷ điện của China và ở Lào còn giam giữ phù sa, ngăn cản lượng cá di cư, gây sói lở ven bờ, làm xâm mặn sâu vào thêm thềm lục địa, và sói mòn duyên hải...Đọc những nhận định có bằng chứng sưu khảo trên, ta không khỏi kinh hoàng và đau lòng cho tương lai quá bi đát của nhà nông và cư dân quanh vùng châu thổ sông Cửu Long. Rồi đây đồng ruộng sẽ bị cháy khô, nước mặn từ biển tràn vào huỷ diệt mùa lúa và cá nươc ngọt của nơi đã có lần được biết đến như là “Vựa lúa của Đông Nam Á”. Điều đáng chú ý đây là không thấy phản ứng gì chứng tỏ sự lưu tâm của chánh quyền CSVN đối với nguy cơ trứơc mắt của dân mình. Không biết đây là do sự thiếu am hiểu thảm trạng của đất nước, hay là một biểu hiện của sự vô lương tâm của nhà cầm quyền.Nhìn xa hơn vài chục năm nữa ta có thể hình dung ra được vùng châu thổ sông Cửu Long sẽ trở thành một vùng ‘đất chết’ theo đúng nghĩa của nó, vì nước sông trở nên mặn không thể nào trồng lúa được. Hạn hán sẽ xảy ra thường xuyên và theo ý muốn của Tàu Cộng, và sự làm ngơ của chánh quyền CSVN. Ai có lòng với đất nước, với người nông dân và cư dân vùng sông Cửu Long đều thấy xót xa, phải đổ lệ kêu lên rằng:Ôi Mekong, ta khóc cho emChín Con Rồng đó sẽ có ngày cạn kiệtVựa luá ngày xưa không còn nữaThóc gạo bây giờ phải đi xinSao đất nước này mang Nghiệp lớn?Chết dần mòn như cá sông Cửu LongNước đã mặn, đất lại khô cằn vì bọn ácChết dần mòn như người dân vùng châu thổĐã bao đời , bao thế hệ sống nhớ EmNay nhìn đất chết mà kêu Trời không thấu!Ôi, Cửu Long Em còn sống được bao lâu nữa?Bao lâu nữa hỡi Em?!* Nguồn của phần trích dẫn: “Từ Quan Điểm Hạ Lưu” cuả KS Phạm Phan Long.