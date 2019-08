Chủ Bỏ Trốn, 2500 Thợ Nguy Cơ Mất Việc

Chủ của công ty KaiYang của Đài Loan tại Hải Phòng và các chuyên gia của công ty này đều đã bỏ trốn làm cho 2,500 công nhân làm việc tại đây hoang mang và đối diện bị mất việc, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 12 tháng 8.Bản tin RFA viết như sau.Sáng 12/8, hơn 2.500 công nhân lao động Cty TNHH KaiYang ở TP Hải Phòng bị ngừng làm việc do chủ doanh nghiệp cùng các chuyên gia người Đài Loan của công ty “mất tích”. Báo trong nước đưa tin cùng ngày.Cụ thể, sáng 12/8, khi hàng nghìn công nhân của Công ty TNHH KaiYang đến nhà máy để làm việc thì các phân xưởng đã bị ngân hàng tạm thời niêm phong, khóa trái cửa do những tài sản trong nhà máy đều đã được thế chấp. Chủ doanh nghiệp cùng các chuyên gia Đài Loan thì đã về nước không rõ lý do.Đến trưa, các công nhân được phép vào trong các phân xưởng để lấy đồ đạc cá nhân dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng bảo vệ và nhân viên của ngân hàng TMCP Đông Nam Á.Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ các công nhân rằng hiện hơn 2.500 công nhân vẫn chưa được thanh toán tiền lương tháng 7/2019. Bảo hiểm xã hội cũng mới chỉ được chốt đến hết năm 2018.Một ngày trước đó rất nhiều công nhân vẫn được yêu cầu làm thêm giờ và không nhận được bất cứ thông tin gì về việc công ty sẽ phải đóng cửa, ngừng hoạt động.Báo này cũng trích lời ông Vũ Văn Cường - chủ tịch UBND phường Ngọc Sơn, rằng theo xác minh bước đầu thì người chủ doanh nghiệp và các chuyên gia người Đài Loan đều đã bỏ về nước.Đại diện Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng đã gặp gỡ công nhân và làm việc với cơ quan chức năng để tìm cách giải quyết. Nếu công ty TNHH Kai Yang không thanh toán lương cùng các chế độ bảo hiểm khác thì cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng sẽ xử lý theo quy định pháp luật.Công ty TNHH KaiYang bắt đầu hoạt động từ năm 2005, chuyên sản xuất giày dép xuất khẩu. Tháng 4/2016, công nhân đã từng ngừng việc tập thể do liên quan đến tiền thưởng, chế độ phụ cấp, nghỉ phép…Trong hình, công nhân không vào được công ty sáng 12/8/2019.