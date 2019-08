Hồ Đức Hòa Nguy Ngập Sức Khỏe

Gia đình của tù nhân chính trị Hồ Đức Hòa đã báo động tình hình sức khỏe nguy ngập của người tù này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 12 tháng 8.Bản tin RFA viết như sau.Tình hình sức khỏe của tù nhân chính trị Hồ Đức Hòa trong nhà giam Nam Hà sa sút khiến gia đình quan ngại sau chuyến thăm mới nhất.Trong thư tay chuyển cho gia đình được đề ngày 25 tháng 7, tù chính trị Hồ Đức Hòa nêu ra nhiều chứng bệnh mà ông này đang mắc phải gồm bệnh trĩ nội, các chứng bệnh dạ dày, đau bụng dưới, huyết áp, cột sống, tê tay…Đây là thực tế mà theo gia đình thì anh Hồ Đức Hòa giấu suốt 8 năm qua. Cụ thể là trong những lần thăm gặp trước đây anh Hồ Đức Hòa đều trấn an gia đình là không có gì mà gia đình phải lo lắng.Gia đình tù chính trị Hồ Đức Hòa còn tiết lộ suốt hơn một năm qua, giám thị Trại giam Nam Hà, ông Vũ Hào Hiệp, ra lệnh cấm không cho người nhà tù nhân chính trị gửi đồ ăn vào trại mà phải mua toàn bộ của trại giam với giả cả đắt đỏ, trong khi đó chất lượng thì không thể kiểm chứng.Tù chính trị Hồ Đức Hòa không được cho đi khám bệnh trong thời gian 3 tháng qua dù có đề nghị Trại giam Nam Hà đưa đi khám.Hôm 12/8/2019, bà Hồ Thị Lũy, em gái ông Hòa kể lại cuộc thăm gặp của gia đình với ông Hòa hôm 11/8 ở trại giam như sau:“Hôm trước em vào thấy anh vui lắm nhưng mà vừa rồi em ra thăm anh, anh ít nói mà anh không cười, nhìn thấy sức khỏe của anh sa sút.Em đọc trong thư anh viết gửi cho gia đình thì thấy bệnh anh càng ngày càng nặng.”Theo lá thư đề ngày 25/7/2019 của ông Hồ Đức Hòa gửi em trai là ông Hồ Văn Lực, bác sĩ trại giam đã khám sơ bộ cho ông nhưng chưa biết kết quả thế nào.“Từ khi anh tới trại giam tới nay anh đã điều trị nhiều đợt, nhiều lại nhiều loại thuốc khác nhau như em biết đó, nhưng các bệnh dạ dày, đại tràng, trĩ nội, huyết áp không giảm bớt mà còn nặng hơn; sức khỏe cũng kém hơn trước. Sang năm nay anh thấy đau vùng gan, đau cột sống (đốt xương giữa xương sống và đốt áp chót) và cánh tay phải bị tê và lực yếu đi nhiều, yếu hơn tay trái; cái nội lực yếu và mệt mỏi đoạn sức.”Đầu tháng 1/2013, ông Hồ Đức Hòa bị Tòa án nhân dân Nghệ An tuyên 13 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân cùng với những người khác trong vụ “14 Thanh niên Công giáo - Tin lành”.Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2011, ông Hồ Đức Hòa - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trần Đình tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã lôi kéo nhiều người khác ở các địa phương: Nghệ An, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Trà Vinh... tham gia tổ chức “Việt Nam Canh tân cách mạng Đảng” (gọi tắt là Việt Tân).Hội đồng xét xử tòa phúc thẩm tối cao tháng 5/2013 xác định, các bị cáo trong vụ án này đều đã tìm hiểu và biết về cương lĩnh, mục đích của tổ chức Việt Tân, nên việc Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo đã tham gia thực hiện các chương trình, kế hoạch và hoạt động của tổ chức Việt Tân về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân là hoàn toàn có căn cứ pháp luật.”Hồi đầu tháng 8, cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn trong cùng vụ án cũng đã mãn hạn tù sau 8 năm và trở về nhà ở Trà Vinh.Sau khi có án, tù nhân chính trị Hồ Đức Hòa bị đưa ra Thái Nguyên; nay chuyển về Trại Nam Hà nơi đang giam giữ một số tù chính trị được nhiều người biết đến gồm Lê Đình Lượng, Phạm Văn Trội, Lê Thanh Tùng, Vũ Quang Thuận, Phan Kim Khánh…Ảnh tù chính trị Hồ Đức Hòa và lá thư mới nhất gửi gia đình.