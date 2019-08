Nợ Gia Đình Mỹ Cao Kỷ Lục 14,000 Tỉ MK; 777,000 Vụ Cá Nhân Khai Phá Sản Năm 2019Nhiều vụ khai phá sản đang trở lại -- báo hiệu rằng ngày càng có nhiều người Mỹ gánh nặng nợ tại những thành phố lớn như New York.Trong khi tổng số đơn xin khai phá sản trên toàn quốc bởi các khách hàng và doanh nghiệp vẫn còn thấp dưới mức Đại Suy Thoái, các nhà phân tích nói rằng có một khuynh hướng không thể nhầm lẫn gia tăng.Hồ sơ khai phá sản của tiểu bang New York, chẳng hạn, đã gia tăng đều trong 3 năm qua, lên tới 34,711 trong năm 2018, tăng từ 30,112 trong năm 2016, theo Viện American Bankruptcy Institute (ABI), dựa vào các tài liệu từ Epiq Systems, cho biết.Ngày càng có nhiều khách hàng trên toàn quốc rơi vào tình trạng không thể trả nổi các chi trả và khai phá sản để giải quyết các đống nợ chồng chất. Thất nghiệp thấp, tăng lương trung bình, lãi suất giảm cũng không kềm chế được nợ.“Tại những thành phố đắt đỏ như New York, tiền lương của cá nhân không đủ để trả các hóa đơn chi tiêu trong gia đình,” theo Zac Hall, phó chủ tịch của các chương trình chống nghèo tại Ngân Hàng Thực Phẩm Cho Thành Phố New York, nói với báo The Post. Ông nói tổ chức bất vụ lợi của ông đang phải đáp ứng thực phẩm miễn phí cho khoảng 1.5 triệu người New York.Theo tài liệu được công bố vào tuần trước bởi ABI, hồ sơ khai phá sản tại Mỹ đã gia tăng 3% trong tháng 7 năm 2019 từ tháng 7 năm 2018. Tổng cộng 64,283 vụ khai phá sản được báo cáo trong tháng 7, tăng từ 62,241 vụ trong tháng 7 năm 2018. Và nếu khuynh hướng này tiếp tục, thì toàn năm nay sẽ có tổng cộng 796,000 vụ phá sản, vượt xa số 777,000 trong năm ngoái.Trong khi đó, nợ của gia đình người Mỹ tăng cao kỷ lục gần 14 ngàn tỉ đô la gồm tiền vay mua nhà và tiền vay đi học, là khoảng 1 ngàn tỉ đô la cao hơn trong thời gian Đại Suy Thoái của năm 2008. Nợ thẻ tín dụng 1 ngàn tỉ đô la cũng vượt cao hơn mức cao nhất vào năm 2008.