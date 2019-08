Pakistan Lo Ngại Diệt Chủng Dân Hồi Giáo Kashmir Dưới Quyền Ấn Độ

ISLAMABAD - Trong 1 cuộc phỏng vấn của phóng viên ngoại quốc, ngoại trưởng Pakistan Qureshi cho hay: tình hình Kashni đang được theo dõi sát sao, sau khi Ấn Độ bãi bỏ quy chế tự trị của phần dưới quyền kiểm soát của Ấn Độ tại tỉnh bang Kashmir, nơi đa số dân theo Hồi Giáo (hôm 5-8).Quy chế Kashmir được điều 370 hiến pháp Ấn Độ bảo đảm từ nhiều thập niên. Ngoại trưởng Qureshi tỏ ý quan ngại về nguy cơ diệt chủng của dân Hồi Giáo dưới quyền cai trị của New Dehli. Với sắc lệnh của TT thu hồi quy chế tự trị, Kashmir được phép ban hành luật lệ riêng ngoại trừ các lãnh vực quốc phòng, ngoại giao và truyền thông.New Dehli đã nhanh chóng đưa hàng ngàn quân tăng cường an ninh tại Kashmir, phát lệnh giới nghiêm, bắt giữ chính khách.Thủ Tướng Imran Khan của Pakistan tuyên bố “Hành động của New Dehli là có tinh thần của chủ nghĩa Đức Quốc Xã tại châu Âu năm xưa”. Theo ông Khan, khuynh hướng này là độc tôn đạo Hindu, sẽ đàn áp phe thiểu số theo đạo Hồi. Với hậu thuẫn của Trung Cộng, Pakistan sẽ đặt vấn đề tại Hội Đồng Bảo An LHQ.