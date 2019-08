1300 Người Được Chích Ngừa, Ebola Ngưng Lây Lan

Congo: 1300 Người Được Chích Ngừa, Ebola Ngưng Lây LanGOMA - Tổ chức y tế thế giới (WHO) xác nhận: 1300 người tiếp cận khuẩn Ebola tại thành phố Goma thuộc miền trung Congo đã được chính thuốc chủng ngừa.Dịch Ebola kéo dài khoảng 1 năm qua tại miền đông Congo đã gây thiệt mạng ít nhất 1800 người. Nỗ lực phòng chống bệnh bị hạn chế vì các hoạt động của loạn quân và vì truyền thống chống can thiệp từ bên ngoài của 1 số địa phương.Goma là 1 thành phố gần 2 triệu dân ven hồ và biên giới Rwanda đã phát lệnh báo động trong tuần qua, sau khi 1 thợ mỏ truyền nhiễm người thân trong 1 gia đình đông người, tại Goma. Người này đã chết.Tin phấn khởi là không thấy vụ mới tử vong nào, kể tư økhi WHO công bố phúc trình này 2-8. Thuốc chủng mới do hãng Merck phát triển, và đang dùng thử, hiện là vũ khí chủ lực trong bệnh xuất huyết do Ebola gây ra.