Không Hi Vọng Bầu Cử TT Đem Lại Thay Đổi

Guatemala: Không Hi Vọng Bầu Cử TT Đem Lại Thay ĐổiGUATEMALA CITY - Ứng viên TT Sandra Torres của đảng trung dung National Unity of Hope đối đầu thủ lãnh Alejandro Giammattei của đảng cánh hữu Vamos trong cuộc bầu cử TT vòng ngày 12-8, cử tri Guatemala thấy hy vọng thay đổi là mong manh.Trong sơ tuyển, cựu đệ nhất phu nhân Sandra Torres được chọn làm ứng viên của Unity of Hope. Chính khách Giammattei được biết là nguyên giám đốc cải huấn. Trong vòng đầu ngày 16-6, cả bà Torres và ông Giammettei không có được đa số tuyệt đối để thắng.Hơn 50% trong 17.5 triệu dân Guatemala hiện sống dưới mức nghèo đói. Các thăm dò xác nhận: mất an ninh, thất nghiệp và tham nhũng là các quan ngại hàng đầu của cử tri.Vấn đề nổi lên mới đây là Guatemala ký hiệp ước về di trú với Hoa Kỳ gọi là “quốc gia đệ tam an toàn”, không cho phép di dân nước khác quá cảnh Guatemala đến biên giới Hoa Kỳ xin tị nạn. Ngoài ra, 1 ủy hội CICIG gọi là “chống sự miễn trừ” được LHQ bảo trợ ngưng hoạt động trong tháng tới. Ủy hội này là 1 cơ chế được tin cậy về hạn chế tham nhũng. Các cựu TT Torres và Morales đang được miễn tố theo đặc quyền của quy chế TT, và TT tại chức Morales sẽ bị truy tố khi mãn nhiệm, vào đầu năm 2020.Chính khách Giammattei cũng là đối tượng truy tố hình sự về 1 số trường hợp hành quyết tù không xét xử.Bầu cử TT vòng 2 đã được định từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều Thứ Hai 12-8. Kết quả kiểm phiếu sẽ được biết vào cuối tuần. Và TT đắc cử sẽ tuyên thệ ngày 14-1.