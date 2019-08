Từ Ngưng Việc Tới Đình Công

Chữ khéo của nhà nước CSVN thay cho chữ đình công là “ngừng việc” hay “ngưng việc”… Thực tế này đôi khi vẫn được chính nhà báo quốc nội dùng chữ nguyên nghĩa là “đình công” y hệt như người dân quen dùng. Nhưng với kỹ thuật kềm kẹp, chính phủ đã và đang dùng bàn tay sắt để siết các trường hợp có thể đình công… và thế là giảm bớt đình công.Báo VnEconomy hôm 08/08/2019 kể rằng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có báo cáo gửi Chính phủ về tình hình đình công và việc giải quyết đình công 6 tháng đầu năm. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 67 cuộc đình công (giảm 1 cuộc so với cùng kỳ năm 2018), tập trung ở các tỉnh phía Nam.Trong đó, chỉ có 17,9% số cuộc đình công xảy ra trong các doanh nghiệp dân doanh, còn lại 82,1% xảy ra tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Số vụ đình công xảy ra nhiều nhất ở doanh nghiệp Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc.Phần lớn các cuộc đình công xảy ra trong những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, ngành dệt may chiếm 28,36%; da giày: 19,4%; nhựa: 16,42%; gỗ: 14,93% trong tổng số cuộc. 88,1% các cuộc đình công tập trung chủ yếu ở phía Nam, như Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Tp.HCM.Trong khi đó, báo Người Lao Động kể rằng tại TP SG, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Viện Công nhân - Công đoàn (CĐ), LĐLĐ TP HCM vừa phối hợp tổ chức tọa đàm "Tình hình tiền lương trong các doanh nghiệp (DN) dệt may và điện tử".Theo thống kê của các cơ quan chức năng, gần 90% các cuộc ngừng việc tập thể có nguyên nhân xuất phát từ tiền lương, 80% là do chủ DN vi phạm pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) về tiền lương. Chia sẻ tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến nhìn nhận thực tế hầu hết thang, bảng lương đều do phía chủ DN đưa ra. CĐ cơ sở dù không đồng ý vẫn phải ký vào để người sử dụng lao động đi đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động. Nguyên nhân chủ yếu là do CĐ cơ sở không có đủ thông tin về cơ cấu tiền lương trong hiệu quả sản xuất, kinh doanh của DN; một bộ phận nhỏ cán bộ CĐ chưa thẳng thắn đấu tranh khi xây dựng thang, bảng lương.Nhưng cũng mới mấy ngày trước, Báo Thái Bình kể: 200 công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam ngừng việc tập thể…Sáng ngày 1/8, 200 công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam tại Khu công nghiệp Phúc Khánh (thành phố Thái Bình) đã ngừng việc tập thể.Qua trao đổi trực tiếp với công nhân tại Công ty, nguyên nhân ngừng việc do Công ty nợ lương công nhân, mức sản lượng áp dụng cao trong khi tiền lương thấp, chất lượng bữa ăn chưa đảm bảo, không có chế độ khuyến khích người lao động; chế độ ốm đau, hiếu hỉ chưa được Công ty quan tâm…Và mới ba tuần trước, báo Lao Động ngày 17/7/2019 kể về tỉnh Hải Dương: Hơn 300 công nhân Cty xi măng Phúc Sơn ngừng việc tập thể…Ngày 17.7 hơn 300 công nhân Công ty Xi măng Phúc Sơn (thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương) đã đồng loạt ngừng việc tập thể, đứng ngoài cổng nhà máy để yêu cầu được hưởng những quyền lợi cho người lao động.…anh Ngô Văn V - công nhân Công ty Phúc Sơn - cho biết: Do công ty thực hiện phân loại ABC, không chi trả một số công thừa và thực hiện việc truy lĩnh tiền độc hại không rõ ràng.Về suất ăn ca từ năm 2004 đến giờ vẫn là 15.000 đồng/suất, nhưng thực tế suất ăn đến tay NLĐ chỉ còn khoảng 11.000 đồng, không đảm bảo sức khỏe cho người lao động làm làm việc. Bên cạnh đó, quần áo bảo hộ phát chậm và một số quyền lợi khác...Báo Thanh Niên kể: Sáng ngày 18.7, hàng trăm tài xế "xe ôm" công nghệ hãng xe Go- Viet đã kéo đến tập trung tại trụ sở công ty trên đường Nguyễn Đình Chiểu, đoạn giao với đường Trương Định (quận 3) để đình công. Theo anh Trần Thế T. (tài xế của hãng), anh em tài xế đình công do bắt đầu từ đêm trước, Go-Viet bất ngờ thay đổi chính sách điểm thưởng, tăng lên gấp 3 lần, làm khó tài xế."Trước đây 1 ngày chúng tôi chạy khoảng gần 15 đơn hàng là đạt 28 điểm thưởng, tương đương 180.000 đồng. Giờ hãng bắt buộc tài xế phải chạy đủ 80 điểm để nhận mức thưởng 240.000 đồng, nghĩa là phải chạy gần 40 đơn, chạy từ sáng đến tối cũng không đủ ", anh T. bực dọc.Mới mấy tháng trước, bao Dân Trí ngày 14/03/2019 đưa ra thống kê: Các cuộc ngừng việc, đình công trong toàn quốc giảm 35 %...“Năm qua, cả nước xảy ra 214 cuộc ngừng việc, đình công trên địa bàn 36 tỉnh và thành phố, giảm 115 cuộc (khoảng 35%) so với năm 2017. Năm 2019, Tổng LĐLĐ VN phấn đấu giảm ít nhất 10 % số cuộc ngừng việc, đình công so với năm 2018”.Thống kê của Tổng LĐLĐ VN, các cuộc ngừng việc tập thể và đình công xảy ra trong năm 2018 chủ yếu tập trung tại một số địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như: TP SG, tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. Tại miền Bắc, các cuộc ngừng việc, đình công chủ yếu xảy ra ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ. Khu vực Miền Trung, các cuộc ngừng việc, đình công chủ yếu xảy ra ở thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.Điểm nổi bật nhất trong năm 2018 là số lượng các cuộc ngừng việc, đình công đều giảm tại 3 vùng so với năm 2017. Theo đó, khu vực miền nam giảm 84 cuộc (khoảng 39,81%) so với năm 2017, miền Bắc giảm 29 cuộc, tương đương 27,88% so với năm 2017, miền Trung giảm 2 cuộc, (14,28%) so với năm 2017.Các tỉnh miền trung cũng đầy dao động… bản tin VnExpress kể về cuộc đình công giữa tháng 5: Tài xế đình công, nhiều tuyến xe buýt ở Khánh Hòa ngừng hoạt động. Các tài xế xe buýt ở Nha Trang phản ứng vì công ty chậm trả lương và không đóng bảo hiểm. Ngày 16/5, nhiều tài xế xe buýt của Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang (Khánh Hòa) đồng loạt đình công để đòi tiền lương và yêu cầu được đóng bảo hiểm.Họ cùng nhân viên bán vé tập trung tại trụ sở công ty trên đường Tô Hiệu. Hàng chục xe buýt vẫn nằm trong bãi thay vì chạy trên các tuyến đường phục vụ người dân. Nhiều người đến gửi hàng, song không được tiếp nhận phải quay về. Tài xế Tô Thanh Qua (41 tuổi) cho biết, trước đây lương được trả vào ngày 5 đầu tháng, nhưng gần đây thường chậm, tháng này chưa có.Báo Công An kể về Biên Hòa trong tháng 4/2019: Hàng trăm công nhân ngưng việc tập thể trong KCN Biên Hoà 2.Sáng 7-3, hàng trăm công nhân Công ty Kim Cương Sao Sáng (100% vốn của Bỉ, chuyên gia công kim cương đóng tại KCN Biên Hoà 2, TP.Biên Hoà, Đồng Nai) tiếp tục ngưng việc tập thể.Nhưng kỹ thuật nào nhà nước siết chặt quyền đình công của công nhân?Tác giả Ngô Văn trên trang nhà Việt Tân có bài viết nhan đề “Đình Công Là Giải Pháp Cuối Cùng Của Người Lao Động” từ năm 2007 đã phân tích:“Muốn đình công phải qua Công đoàn, mà công đoàn chỉ bảo vệ quyền lợi cho đảng, cho nhà nước và cho các chủ xí nghiệp để hưởng lợi chứ chẳng bao giờ đếm xỉa đến quyền lợi của người công nhân. Vì thế, những cuộc đình công của người lao động Việt Nam sau này hầu như không thông qua công đoàn. Ở các nước đình công có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào, khi mà quyền lợi công nhân bị xâm phạm trắng trợn. Tại Việt Nam, thường đến những ngày cuối năm Âm lịch mới xảy ra nhiều cuộc đình công, chính vì thế mà hiện nay chính quyền CSVN đang tập trung lực lượng để trấn áp những cuộc đình công của người lao động nếu có xảy ra.Theo ông Phan An, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ, đình công đã gia tăng về số lượng lẫn mức độ. Năm 1990, vụ đình công đầu tiên xuất hiện tại một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Từ năm 1994 trở đi, các vụ đình công có qui mô ngày càng lớn xảy ra liên tục. Tính đến hết tháng 6 năm 2006 chỉ riêng tại địa bàn thành phố (Sài Gòn) đã xảy ra 578 vụ đình công, tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (kể cả doanh nghiệp nhà nước). Điều đó cho thấy đình công đã trở thành hiện tượng xã hội phổ biến và người lao động ngày càng sử dụng ’’vũ khí’’ đình công nhiều hơn. Trong đó gần 50% vụ đình công xảy ra tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (nhiều nhất là Hàn quốc, Đài Loan), 69% thuộc ngành may, da giày, dệt. Số người tham gia đình công ngày càng đông: có vụ lên đến 18 ngàn người. Tổng cộng đến giữa năm 2006 đã có 225.682 lượt người tham gia đình công. Thời gian đình công có khi kéo dài đến 7 ngày, khó hòa giải. Thời điểm xảy ra thường vào cuối năm Âm lịch là thời điểm chuẩn bị nhận lương, tiền thưởng.Ông giáo sư Phan An đã viết ra một số sự thật, vì không thể che dấu được, để rồi buộc tội những người lao động tham gia đình công như sau: dù phần lớn người lao động đều đòi hỏi chính đáng, thế nhưng các vụ đình công đều không đúng trình tự, thủ tục qui định và đều vi phạm về chủ đề đình công. Các cuộc đình công đều do người lao động bộc phát mà không có tổ chức công đoàn cơ sở tổ chức theo quy định của luật lao động. Điều đó cho thấy sự hiểu về pháp luật của người lao động còn hạn chế cũng như vai trò của công đoàn cơ sở khá mờ nhạt.” (ngưng trích)Than ôi… nhà nước Hà Nội có bao giờ tôn trọng quyền lao động đâu…