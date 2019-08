Đi lính Mỹ 

Người lính





Cô y tá giơ tay chỉ số phòng

Người lính bước vào hối hả

Ông cụ nằm im lìm

Hình như đang ngủ

Người lính đứng đầu giường hồi lâu

Nhìn ông cụ

Sau đó định bước ra ngoài

Lúc anh dợm đi thì ông cụ trở mình ú ớ

John ! Con đã về chưa

Ba chờ con mãi

Tay quơ quơ như muốn kiếm người con

Người lính nắm tay ông

Buột miệng trả lời

Ba ơi con đã về rồi

Anh ngồi xuống chiếc ghế đầu giường

Nắm tay ông như muốn chuyền hơi ấm

Vào thân hình còm cỏi già nua

Ông cụ vẫn hôn mê

Nhưng siết chặt tay anh

Như hồi anh còn nhỏ

Đưa đến ngôi trường mẫu giáo năm xưa

Cứ thế lâu lâu ông ú ớ

Gọi tên John và anh lính cũng trả lời

Con là John đây con đã về rồi

Đang nắm tay ba đây

Ba cứ yên tâm ngủ nhé !

Ông cụ hôn mê ba bữa rồi

Lúc tỉnh gọi tên

Mong gặp con trai lần cuối

Bệnh viện tìm tên thân nhân

Gọi về đơn vị

Người lính xin phép trở về

Mong gặp mặt cha trong giờ hấp hối

Hai tiếng đồng hồ đi qua

Người lính vẫn nắm chặt tay cha

Và có cảm giác ông cụ cũng siết chặt tay mình

Ông cũng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê

Không hề mỡ mắt

Nhưng vẫn phều phào thỉnh thoảng gọi tên con

Và dĩ nhiên người lính cũng trả lời

Con là John đây

Vẫn thằng John của những ngày còn bé

Mỗi ngày lon ton chạy theo ba

Dạo mát công viên

Có khi lượm lá rụng bên thềm

Cứ thế mà bốn tiếng đồng hồ đi qua

Người lính vẫn âm thầm ngồi đó

Nắm chặt tay cha chưa lần nào di chuyển

Tới sáng mặt trời lên

Thấy ông cụ ngủ yênAnh lính bước ra hiên hút thuốc

Ngó đất ngó trời bệnh viện lạnh hơi sương

Thấy cô y tá đi ngang

Anh hỏi ông cụ đó là ai ?

Cô y tá tròn xoe đôi mắt

Ủa ông cụ trong phòng không phải là cha anh sao ?

Người lính bối rối trả lời

Đơn vị tôi có đến hai người

Cùng tên John nhưng khác họ

Chắc cấp trên thông báo lộn

Tôi cũng có cha ở thành phố nầy

Tối qua bước vào phòng

Tôi biết ngay có sự sai lầm

Định đi ra thì ông cụ gọi tên

Tôi ngồi lại suốt đêm

Với người đang hấp hối

Cho ông cụ an tâm là con trai về kịp

Nhìn mặt cha lần cuối

Không nỡ bước ra khi ông cụ sắp lìa đời

Cô y tá nhìn anh trân trân

Nước mắt chảy dài

Quá kính phục cách cư xử đầy tình người

Của người lính trẻ

Khi cả hai trở vào phòng

Thì ông cụ đã thở hơi cuối cùng

Trên môi còn thoáng nụ cười mãn nguyện …

Hồ Thanh Nhã



****





Đi lính Mỹ





Lính Mỹ là những người có quốc tịch Mỹ hoặc là thường trú nhân có thẻ xanh. Họ là những người tình nguyện gia nhập lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ. Họ thuộc biên chế là 1 trong 5 lực lượng: lục quân , hải quân , không quân , thủy quân lục chiến và lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ . Quân nhân Mỹ được huấn luyện kỹ càng , kể cả những bài huấn luyện về kỹ năng sinh tồn và được trang bị tốt .Họ thường có trình độ học vấn cao, có sức khỏe và rất có kỹ luật .

Lính Mỹ được trang bị rất đầy đủ vũ khí tối tân , áo giáp chống đan , thiết bị nhìn đêm , mặt nạ phòng độc …Trước khi vào trận thì có máy bay ném bom , pháo binh dọn đường . Khi hành quân hoặc khi ở hậu cứ đều được tiếp liệu đầy đủ : ăn uống tốt , chỗ ở tốt ,họ được cung cấp giải trí trong nhiều hình thức , lương cao ..Khi người lính tử trận thì thân nhân được chánh phủ trợ cấp .Tử sĩ ở bất cứ chiến trường nào được chuyển về nước đều được hưởng một chế độ mai táng hậu sự rất chu đáo . Nếu chẳng may không tìm thấy thi thể trong chiến trận thì sau chiến tranh , chánh phủ Mỹ vẫn tiếp tục tìm kiếm . Chiến tranh Korea và chiến tranh Việt Nam là một thí dụ .Điều nầy thể hiện tinh thần “ No one gets left behind “ . Ở Việt Nam có một số người vì lợi nhuận , đã xem việc tìm kiếm hài cốt lính Mỹ như một nghề làm ăn . Họ công khai rao bán hài cốt người tử sĩ như một món hàng hóa . Thật là bất lương!

Lính Mỹ gốc Việt trong quân đội Hoa Kỳ

Tuy không có số liệu chính xác con số quân nhân Mỹ gốc Việt nhưng cũng có nhiều trường hợp điển hình mà báo chí Việt đã đăng tải như sau :

Quân nhân Mỹ gốc Việt đầu quân ở mọi đơn vị trong 5 loại quân chủng của quân đội Hoa Kỳ như : lục quân , hải quân , không quân , thủy quân lục chiến và tuần duyên . Họ thuộc mọi cấp bậc từ binh sĩ , hạ sĩ quan và sĩ quan . Điển hình là thiếu tướng Lương Xuân Việt , chỉ huy lực lượng Mỹ đóng ở 16 đơn vị tại Nhật bản và đảo Okinawa .Ông đến Mỹ năm 1975 lúc 9 tuổi cùng với cha mẹ và 7 anh chị em .Sau khi tốt nghiệp ngành khoa học quân sự ở Đại học Nam California , ông gia nhập quân đội . Ông từng chỉ huy một tiểu đoàn Nhảy dù thuộc Sư Đoàn 101 Dù của Mỹ ở chiến trường Iraq năm 2005 .Và là Lữ đoàn trưỡng ở Afganistan năm 2010-2011 .Năm 2014 ông Lương Xuân Việt là quân nhân Mỹ gốc Việt đầu tiên được phong Tướng trong quân đội Mỹ .

Thiếu Tướng Lương Xuân Việt .





Chuẩn Tướng Châu Lập Thể ( Lapthe C Flora )

Anh Châu Lập Thể ( Lapthe C Flora ) tốt nghiệp Sĩ quan Bộ binh năm 1987 tại Học viện quân sự Virginia . Tại đây anh đã hoàn thành văn bằng cử nhân khoa học chuyên ngành sinh học . Năm 2011 anh tốt nghiệp bằng Cao học về nghiên cứu chiến lược tại Đại học chiến tranh lục quân ở tiểu bang Pennsylvania . Anh đã tham gia hoạt động ở Bosnia năm 2001` , ở Kosovo năm 2006 và chiến trường Afganistan năm 2011 trong cương vị Giám đốc liên quân bộ binh . Với thành tích đó Đại tá Châu Lập Thể được đề cử và được Quốc hội lưỡng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận thành chuẩn tướng Vệ Binh Quốc gia .

Chuẩn Tướng Châu Lập Thể ( Lapthe C Flora )



Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn

Hải quân Đại tá Nguyễn T. Huấn có tên trong danh sách đề nghị thăng cấp Phó Đề đốc( Rear Admiral ) của Hải quân Hoa Kỳ .

Đại tá Huấn hiện là Chỉ Huy Trưỡng và Giám đốc Bộ chỉ huy Hệ thống Hải quân Biển chương trình Trừ bị ( NAVSEA ) .

Ông tốt nghiệp Đại học Oklahoma State năm 1981 với bằng Cử nhân kỹ sư điện ( EE ) ; tốt nghiệp Cao học kỹ sư điện tử Đại học Southern Methodist và cao học kỹ sư ngành sản xuất Manufacturing ) của Đại học Purdue và Cao học kỹ thuật thông tin và nhu liệu ưu hạng từ Đại học Carnegie Mellon University năm 2008 .

Đại tá Huấn từng chỉ huy nhiều đơn vị trừ bị như NAVSEA , PACFLT , và ONR . Ông cũng đã trải qua nhiều cương vị lãnh đạo Hải quân ngoài Hoa Kỳ như tại Afganistan từ năm 2013 .

Đại tá Nguyễn Từ Huấn là con trai của Trung Tá Thiết Giáp Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Tuấn , Chỉ Huy Trưỡng Trường Thiết Giáp QLVNCH . Năm 1968 , trong trận Tổng công kích Tết Mậu Thân của Việt Cộng , toàn gia đình của Trung Tá Nguyễn Tuấn.6 người gồm vợ chồng ông Tuấn và 4 đứa con , đều bị sát hại bằng lựu đạn trong cư xá của Trại Phù Đổng –Gò Vấp vào đêm giao thừa Mậu Thân khi chúng tấn công và chiếm giữ trại nầy .Ông Nguyễn Từ Huấn là đứa con trai nhỏ duy nhất còn may mắn sống sót trong lúc toàn gia đều bị sát hại thê thảm .Năm 1975 , đứa bé mồ côi ấy di tản đến Mỹ lúc 11 tuổi . Bằng một nghị lực phi thường đứa trẻ nầy đã cố gắng học hành , đỗ đat , thành công trong nhiều lãnh vực học vấn , Sau đó người thanh niên quả cảm đó đã gia nhập Hải quân Mỹ và thăng cấp từ từ cho đến ngày nay được thăng cấp Phó Đề đốc Hải quân Hoa Kỳ tương đươngTướng 1 sao của Lục quân Hoa Kỳ . Thật đúng là Hổ phụ sanh Hổ tử vậy.



Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn – Con trai hiếu để của cố Đại tá Thiết giáp VNCH Nguyễn Tuấn .

Ngoài ra số sĩ quan cấp từ Đại tá , Trung tá cũng có chừng vài ba chục vị , điển hình là Đại tá Hải quân Lê Bá Hùng , ông là Hạm trưỡng tàu USS Lassen thuộc Hạm đội 7 . Tàu ông Hùng đã 2 lần thăm viếng Việt Nam ,cập cảng Đà Nẳng .

Kế đó là nữ Đai tá bác sĩ Huỳnh Trần Mylene . Bà là Giám đốc chương trình y khoa quốc tế của Không quân Hoa Kỳ ( Director of the Air Force International specialist Program ) . Bà Mylene có cha là bác sĩ quân y Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 .

Một sĩ quan khác là Trung Tá Nguyễn văn Thọ . Bắt đầu vào lính Mỹ ,ông Thọ phục vụ ngành công binh chiến đấu , sau đổi qua quân xa rồi sang ngành Tổng quản trị . Cha ông Thọ trước là Đại úy quân đội VNCH trước năm 1975 .

Ngoài ra số sĩ quan cấp úy , hạ sĩ quan thì rất nhiều . Họ có mặt trong đủ 5 quân chủng của Quân đội hoa Kỳ và cũng phục vụ ở mọi quốc gia trên thế giới ./.